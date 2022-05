Puolalle on kertynyt sakkoja jo yli 200 miljoonaa euroa, koska se ei ole purkanut kurinpitolautakuntaa.

Bryssel

Puolan parlamentin alahuone Sejm äänesti torstai-iltana voimaan lakimuutoksen, jonka tarkoituksena on purkaa kiistelty tuomareiden kurinpitojärjestelmä.

Muutos vaatii vielä kaksikamarisen parlamentin ylähuoneen hyväksynnän.

Korkeimman oikeuden kurinpitolautakunta on ollut yksi syy siihen, että Euroopan unioni on katsonut Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuuden vaarantuneen eikä ole vielä myöntänyt Puolalle EU:n elpymisvälineen kautta tulevia varoja.

EU:ssa kurinpitolautakunta nähdään yhtenä osana Puolan valtaapitävän Laki ja oikeus -puolueen (PiS) poliittisia pyrkimyksiä laittaa vaihtoon tuomarit, jotka rohkenevat kritisoida hallitusta. Puolassa lautakuntaa on perusteltu tarpeella parantaa maan oikeuskulttuuria, jossa on vielä kommunistiajan perintöä.

Puolan osuus EU:n yhteisen 800 miljardin euron elpymisvälineen tuista on lähes 24 miljardia euroa ja luotoista hieman yli 12 miljardia euroa.

EU:n tuomioistuin on jo aiemmin kehottanut Puolaa purkamaan vuonna 2017 perustetun kurinpitolautakunnan, joka on tuomioistuimen mukaan EU-oikeuden vastainen.

Lokakuussa tuomioistuin terästi vaatimusta miljoonan euron päivittäisellä sakolla. Niitä on Puolalle jo kertynyt yli 200 miljoonan euron edestä.

Torstaina parlamentin alahuone päätti presidentti Andrzej Dudan tekemän lakiehdotuksen pohjalta purkaa rangaistusjärjestelmän ja palauttaa virkaan tuomarit, jotka on sen perusteella erotettu.

Puolan opposition mukaan lakimuutos ei vielä takaa riittävästi oikeuslaitoksen itsenäisyyttä. Se äänesti ehdotusta vastaan, mutta Laki ja oikeus -puolueen voimin Dudan esitys meni läpi.

Komissio on pantannut Puolan lisäksi myös Unkarin toivomia elvytysvaroja.

Puolan tilanne on muuttunut siten, että Venäjän hyökkäyksen jälkeen maahan on tullut miljoonia Ukrainan pakolaisia. Kaikki eivät jää Puolaan, mutta maalla olisi käyttöä EU:sta tulevalle lisärahoitukselle. EU:ssa on kiitelty Puolan auttamishaluja pakolaiskriisissä.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on tarkoitus vierailla Puolassa 2. kesäkuuta.