Vapautus. Viimeinen rynnäkkö. Näin venäläiset elokuvateatterit taistelevat ”erityisoperaation” seurauksia vastaan, kirjoittaa pietarilainen toimittaja.

Pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan, lopettivat yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset jättiyhtiöt sisältöjensä levittämisen Venäjällä. Batmanin ja Morbiuksen kaltaiset kevään menestysleffat eivät ole katsottavissa. Eivät ainakaan laillisesti. Warner Brosin, Paramountin, Universalin, Walt Disneyn ja Sony Picturesin tuotantoja ei nähdä.

36 prosenttia elokuvasaleista jouduttiin sulkemaan huhtikuun puoleenväliin mennessä, kertoo Venäjän elokuvateattereiden omistajien yhdistys.

Vuoden alussa elokuvia näytettiin Venäjällä yhteensä 5 709 elokuvasalissa, kolme kuukautta myöhemmin saleja oli käytössä kaksituhatta vähemmän.

Suljettu sali Pietarissa.

Elokuvissa käyminen on ollut valtavan suosittu tapa viettää vapaa-aikaa Venäjällä.

Mitä elokuvateattereissa nyt sitten näytetään, kun läntisiä kassamagneetteja ei ole?

Pietarissa on 120 elokuvateatteria. Tein selvitystä niiden tarjonnasta toukokuun puolivälissä.

Vanhoja leffoja on tuotu ohjelmistoon. Voi mennä katsomaan Emma Stonen ja Ryan Goslingin tähdittämää La La Land -musikaalia vuodelta 2016 tai David Lynchin ohjaamaa Mulholland Drivea vuodelta 2001.

Pietarin elokuvatarjonnassa oli myös Miloš Formanin legendaarinen Yksi lensi yli käenpesän (1975) ja jo vuonna 1969 tehty venäläinen lastenelokuva Varvara-tytöstä.

Näitä katsotaan nyt teknisesti edistyneissä teattereissa, joissa on suuret valkokankaat, korkealuokkainen äänentoisto ja mukavat penkit, joihin popcornit ja juomat tuodaan suoraan omalle paikalle.

Elokuva kauniista Varvarasta – suomeksi Kaunis prinsessa, englanniksi Barbara the Fair with the Silken Hair – on muuten Venäjän elokuvateollisuuden todellinen helmi, jos kohta ei ole ihan varmaa, osaavatko nykyajan lapset sitä arvostaa.

Entä mitä aikuisille näytetään vanhasta venäläisestä tai neuvostoliittolaisesta tarjonnasta? Eeppisiä elokuvia toisesta maailmansodasta.

Näin toukokuussa ne voisivat olla ohjelmistossa voitonpäivän takia (9.5.). Mutta ei tässä määrin. Näyttää siltä, että Ukrainan ”erityisoperaatio” vaikuttaa vahvasti näytöksiin. Vapautus. Viimeinen rynnäkkö -elokuvan nimi kuulostaa kammottavan tuoreelta. Nykyoloissa yksinkertaisesti hirveältä. Elokuva on valmistunut vuonna 1971 ja kertoo kolmannen valtakunnan viimeisistä päivistä. Viime vuonna siitä tehtiin uusi 4K-versio.

Laskin vielä, minkämaalaisia olivat elokuvateattereiden uudet, vuonna 2022 ohjelmistoon tulleet elokuvat. Tulos: 19 venäläistä. 4 yhdysvaltalaista. 1 ranskalainen. 1 kreikkalainen. 1 eteläkorealainen ja 1 armenialainen.

Yhdysvaltalaisista elokuvista kaksi tuli ohjelmistoon jo alkuvuonna. Dog sai ensi-iltansa hyökkäyssodan aloittamista edeltäneenä iltana, kun taas Uncharted on ollut ohjelmistossa jo 3,5 kuukautta. Moista aikaa ei olisi voinut edes kuvitella Venäjän elokuvatarjonnassa ennen sotaa. Myöhemmin ohjelmistoon pääsivät vielä Liam Neesonin tähdittämä Memory ja Bruce Willisin Ghost Squad.

”Meillä oli ystävien kanssa tapana käydä elokuvissa lähes joka viikonloppu. Se oli meille traditio, mutta ei ole enää”, kertoo Alina, 23, katsellessaan julisteita yhdessä Pietarin elokuvateattereista.

”Yritimme katsoa jotakin venäläistä leffaa, mutta se oli yksinkertaisesti kamala”, Alina lisää. ”No, sehän vain tarkoittaa, että meidän on keksittävä muita tapoja viettää aikaa yhdessä.”

Elokuvateatterit ovat keksineet uusia tapoja saada asiakkaat viettämään aikaa juuri elokuvasaleissa.

Ruutukaappaus elokuvateatteriketju Karon sivulta.

Yksi Venäjän suurimmista teatteriketjuista on nimeltä Karo. Sillä on 36 teatteria eri puolilla maata. Karon nettisivuilla on värikäs mainos: ”vuokrataan elokuvasali”.

Salin voi vuokrata esimerkiksi videopelien pelaamiseen. Kahden tunnin varauksen hinta vaihtelee 6 000 ruplasta lähes 50 000 ruplaan riippuen päivästä, vuorokaudenajasta, salin koosta ja teknisestä varustuksesta.

Elokuvasalissa voi juhlia myös syntymäpäiviä tai valmistujaisia. Siellä voi näyttää yksityisiä videoita. Voi järjestää ”erityistreffit” ja katsella kaksin elokuvaa Karon valikoimasta.

”Vain varaukset videopelejä varten ovat suosittuja”, sanoo Pavel, joka on Karo 5 -elokuvateatterin johtaja Itä-Pietarissa.

”Ne salit, joissa on tarvittavat laitteet, saavat joskus peliasiakkaita. Meillä niitä laitteita ei ole, joten jotkut saleistamme ovat tyhjillään. Parin viime kuukauden ajalta muistan vain kaksi ’erityistreffiä’, joissa pariskunnat varasivat salin vanhojen leffojen katsomiseen. Lisäksi oli yksi yritystapahtuma, jossa esitettiin videoita. Kesäkuu on valmistujaisten aikaa, mutta toistaiseksi emme ole saaneet yhtään varausta.”

Formula 1-autojen Espanjan GP oli tietojen mukaan livenäytöksenä Karon elokuvateattereissa. Tekstistä saattaa löytää huomautuksen, jonka mukaan selostus on englanninkielinen. Formula ykkösten omistajayhtiö Liberty Media on peruuttanut Venäjän tv-oikeudet omistaneen Match TV:n oikeudet Ukrainan sodan vuoksi. Grand Prix-kisojen näyttäminen Venäjällä on ehdottomasti laitonta.

UrheiluN näyttäminen toimii paremmin. Venäjän jalkapallon ykkösliiga, sen tv-oikeudet omistava Match ja elokuvateatteriketju Formula Kino esittivät livenä kansallisten futisjättien Moskovan Spartakin ja Pietarin Zenitin välisen ottelun toukokuun 15. päivänä. Pietarissa sali oli loppuunmyyty. Noin 250 asiakasta tuli elokuvateatteriin Zenitin väreissä kannattamaan seuraansa vierasottelussa.

Järjestäjät kutsuivat yhden kuuluisista jalkapalloselostajista selostamaan ottelun vain elokuvasaliin kerääntyneille katsojille.

Kulttuuriakin elokuvasaleissa voi kuluttaa. On tapaamisia elokuvaohjaajien, näyttelijöiden ja tuottajien kanssa.

Vastikään on nähty La Traviata -oopperan esitys vuodelta 2005 Salzburgista ja suurenmoisia baletti- ja näytelmätulkintoja klassisista mestariteoksista. Kuningas Lear, Joutsenlampi... Tolstoin romaani Sota ja rauha Rimas Tuminasin teatterisovituksena on todella suosittu. Esitys kestää neljä tuntia 55 minuuttia sisältäen kaksi taukoa. Viisi tuntia ennen viime perjantain esitystä salin 95 paikasta vain 16 oli myymättä.

Nämä toimet eivät todennäköisesti kuitenkaan riitä pelastamaan Venäjän elokuvateollisuutta romahdukselta.

Elokuvateattereiden omistajien yhdistyksen mukaan puolet maan elokuvasaleista tullaan sulkemaan kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistys odottaa 11,1 miljardin ruplan heikennystä toimialan talouslukuihin vuoden 2022 lopulla ja muistuttaa, että työpaikan menettäminen uhkaa alan 55 000 työntekijää.

Jo maaliskuun kolmantena päivänä Venäjän elokuvateattereiden omistajien yhdistys pyysi valtiolta yli 6,5 miljardin ruplan – eli yli 81 miljoonan euron – suoraa avustusta toimialan tukemiseksi. Kieltävä vastaus tuli toukokuun alussa.

”Me olemme pyytäneet elintärkeätä avustusta hallitukselta ja toimittaneet sen tueksi perinpohjaisia, analyyttisia laskelmia”, yhdistyksen edustaja Roman Isaev sanoi uutistoimisto Interfaxin mukaan.

”Valitettavasti meitä ei kuultu. Ei sillä, että olisimme sitä odottaneetkaan. ”

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa Pietarista toimittaja Mihail ja Moskovasta kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen.