Kuningattaren elämäntyölle löytyy vain kiittäjiä, mutta vakava keskustelu monarkian tulevaisuudesta odottaa. Nuoren polven kuninkaallisasiantuntijat eivät löydy perinteisestä mediasta, vaan Tiktokista.

Lontoo

Britanniassa alkaa torstaina neljä päivää kestävä juhlaviikonloppu, kun kuningatar Elisabet II, 96, viettää seitsemättäkymmentä vuottaan hallitsijana.

Pitkään viikonloppuun huipentuva juhlavuosi tunnetaan nimellä Platinum Jubilee eli platinajuhlat.

Liikkumisongelmista kärsivän kuningattaren odotetaan näyttäytyvän kansalle ainakin torstaina juhlaparaatin yhteydessä.

”On 99-prosenttisen varmaa, että kuningatar nähdään [Buckinghamin palatsin] parvekkeella”, walesilainen kuninkaallisasiantuntija, kirjailija-toimittaja Omid Scobie kertoi kirjeenvaihtajille juhlaviikonlopun alla.

Omid Scobie.

Perjantaina kuningattaren on määrä osallistua muun perheen kanssa juhlajumalanpalvelukseen Pyhän Paulin tuomiokirkossa. Lauantaiset Derbyn laukkakilpailut – kuningattaren oma suosikkitilaisuus – saattavat kuitenkin jäädä väliin.

Scobien mukaan on todennäköistä, että hovi on tehnyt vaihtoehtoisia suunnitelmia eri päiville aina sen mukaan, kuinka liikkuvaisessa kunnossa juhlakalu on.

”[Kuningatar] on kuin kuka tahansa vanhus, jolla on hyviä ja huonoja päiviä.”

Kun kroppa reistailee, turvautuu kuningatar keppiin tai golfkärryyn, kuten äskettäin Chelsean kukkanäyttelyssä.

Pää kuitenkin pelaa terävänä. Kuningatar tapaa kuulemma yhä säännöllisesti pääministeri Boris Johnsonia ja käy läpi ajankohtaisia taustapapereita.

Hovin ”lukujärjestyksistä” näkyy myös se, kuningattarella riittää kiirettä palatsissa etätöissä, vaikka liikkumista vaativat vierailut onkin vedetty minimiin.

”Ei ole merkkejä siitä, etteikö hän pystyisi hoitamaan tehtäviään – – ja niin hän suunnittelee tekevänsä aina viimeiseen päivään asti. ”

Kuningatar vieraili Chelsean kukkanäyttelyssä toukokuun lopussa. Ajopelinä oli iso golfkärry.

Kuningatar on kuninkaallisen perheen suosituin jäsen. Britanniassa harva tohtii arvostella hänen 70 vuotta kestänyttä elämäntyötään platinajuhlavuotena ja etenkään juhlaviikonloppuna.

Hovi on myös painottanut, että platinajuhlissa juhlitaan henkilöä, ei instituutiota.

Edessä on kuitenkin vakava keskustelu monarkian tulevaisuudesta. Tämän aika tulee tulee sitten, kun kuningattaresta aika jättää.

Britanniaa tasavallaksi ajavan Republic-ryhmittymän teettämän tuoreen mielipidemittauksen mukaan 27 prosenttia briteistä kannattaa monarkian kumoamista. Monarkian kannattajia on 60 prosenttia.

”Se on kuningatar, joka kannattelee monarkiaa. Tämä on kuninkaallisille iso ongelma, sillä joidenkin vuosien kuluttua hän ei ole enää pitämässä show’ta pystyssä”, Republicin johtaja Graham Smith ilmoitti.

Skotlannissa kuninkaallisiin suhtaudutaan kielteisemmin kuin muualla Britanniassa.

British Future -ajatuspajan kyselyn mukaan platinajuhlat kiinnostavat jopa 73 prosenttia Walesin asukkaista, mutta Skotlannissa kiinnostuneita on vain 48 prosenttia.

Saman kyselyn mukaan kaikista briteistä 58 prosenttia haluaa säilyttää monarkian, kun taas neljännes näkee, että siirtymä tasavaltaan voisi tapahtua kuningattaren hallitsijakauden päätyttyä. Skotlannissa monarkiaa kannattaa vain 45 prosenttia, kun taas tasavallan kannalla on 36 prosenttia.

Peräti 85 prosenttia briteistä kuitenkin uskoo, että monarkia on yhä pystyssä kymmenen vuoden kuluttua eli 2032.

Britanniassa nuorten ikäluokkien suhde kuninkaallisiin on selvästi heikompi kuin vanhempien.

Scobien mukaan perinteinen brittimedia on asiassa sokea: juttuja tehdään nykyiselle lukijakunnalle eli monarkiaa kannattaville keski-ikäisille ja sitä vanhemmille.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö nuoriakin kiinnostaisi se mitä palatsien muurien takana tapahtuu.

”Kuninkaallisia seuraavat nuoret vaikuttajat löytyvät Tiktokista, ja siellä käydään myös keskustelua [monarkian] tulevaisuudesta.”

Kuningatar itse on sanonut, että monarkian on pysyttävä relevanttina, jotta se säilyisi. Scobien mukaan hovi on kuitenkin hidas muuttumaan, ja siksi sillä on vaikeuksia pysyä nykyajan vaatimusten vauhdissa.

Esimerkkejä tästä ovat muun muassa hidas reagointi Black Lives Matter -kampanjaan sekä muihin vähemmistöjen oikeuksia ajaviin liikkeisiin. Kun Cambridgen herttuapari eli prinssi William ja Kate-vaimo tekivät alkuvuonna Karibian-kierroksen, nousivat otsikoihin mielenosoitukset, orjuuden perintö ja tasavaltahankkeet.

Cambridgen herttuapari eli William ja Kate vierailivat Jamaikalla maaliskuussa. Jamaikan pääministeri Andrew Holness ilmoitti vieraille, että Jamaika aikoo tasavallaksi. Samalla kuningattaren aika valtionpäänä olisi ohi.

Kuninkaalliset edustustehtävät vuonna 2020 jättänyt Sussexin herttuapari – eli prinssi Harry ja Meghan-vaimo – on syyttänyt brittihovia jopa rasistiseksi. Pariskunta asuu nykyään Kaliforniassa.

Harryn isoveli prinssi William tosin torjui syytöksen nopeasti. Veljesten välejä on kuvailtu kireiksi.

Sussexin näkökulma on Scobielle enemmän kuin tuttu, sillä hän on ollut kirjoittamassa Harryn ja Meghanin tarinaa toistavaa Finding Freedom -kirjaa.

Platinaviikonlopun juhlallisuuksiin saapuvat nyt myös Harry ja Meghan kahden pienen lapsensa kanssa. Konservatiivisen brittilehdistön vastaanoton odotetaan olevan jäisen.

Pariskunnan Lilibet-tytär tapaa kuningattaren eli isoisoäitinsä ensimmäistä kertaa. Sussexeja ei nähdä kuitenkaan torstaina Buckinghamin palatsin parvekkeella, koska esiintyminen on varattu vain edustustehtäviä tekeville kuninkaallisen perheen jäsenille.

Kuninkaalliset edustustehtävät jo keväällä 2020 jättänyt Sussexin herttuapari osallistuu vain osaan platinajuhlaviikonlopun tapahtumista.

Samalla hovi saa pidettyä sivussa myös hyllytetyn prinssi Andrew’n. Juhlajumalanpalvelukseen Andrew ja Sussexit silti lähes varmasti saapuvat.

Scobien mukaan on kuitenkin mahdollista, että viikonlopun päätteeksi järjestetään vielä toinen epävirallisempi parveke-esiintyminen tai vastaava, jossa nähtäisiin myös Harry ja Meghan.

Platinajuhlien ydin on siinä, että nyt on todennäköisesti viimeinen tilaisuus nähdä kuningatar laajan juhlahulinan keskipisteenä.

”Ja vaikka ei rojalisti olisikaan, voi aina nauttia neljän päivän viikonlopusta.”

Lue lisää: Kuningatar Elisabet on ollut hallitsija jo 70 vuotta, mutta samaan aikaan Suomessa...

Lue lisää: Kuningatar Elisabetin valta­kautta tulee täyteen tasan 70 vuotta, ja samaan aikaan juhla­vuotta varjostaa britti­hovin kriisi – "Monet näkevät unia siitä, että kuningatar tulee teelle"