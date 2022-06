Kuningattaren platinaviikonloppu huipentui tuhansiin katujuhliin: ”Tämä on hyvä syy tutustua naapureihin”

Kuningatar, 96, tuli vielä sunnuntaina tervehtimään väkijoukkoja Buckinghamin palatsin parvekkeelta.

Lontoo

Kuningatar Elisabet II:n nelipäiväinen platinajuhlaviikonloppu huipentui sunnuntaina juhlaparaatiin sekä ympäri maata järjestettyihin katujuhliin. Kuningatar itse teki vielä yllätysesiintymisen Buckinghamin palatsin parvekkeelta.

Virallisen arvion mukaan naapurustojen katujuhlia on järjestetty ympäri Britanniaa ainakin 16 000. The Times -lehti arvioi, että juhlalounastilaisuuksia on järjestetty jopa 70 000.

Kuninkaalliselle kotipihalle eli Windsorin linnan tiluksille oli katettu lähes 500 pöydän pituinen puistolounas.

Puistolounas Windsorin linnan tiluksilla.

Kuningattaren platinajuhlaa eli 70-vuotista valtakautta juhlittiin myös eri puolilla Lontoota.

Katujuhlien konkari on lontoolainen Pat Mayhew, joka on asunut samalla länsilontoolaisella kadulla jo noin 50 vuotta.

Lontoolainen Pat Mayhew valmisteli sunnuntaina kotikatunsa katujuhlia.

Mayhew muistaa niin kuningattaren monet aiemmat juhlavuodet kuin myös prinssi Charlesin ja Lady Dianan häiden kunniaksi järjestetyt kekkerit vuonna 1981.

Kruunupäistä saa kuulemma hyvän tekosyyn juhlaan, mutta muuten kuninkaalliset jäävät katujuhlissa sivuosaan. Mayhew sanoo kuitenkin olevana enemmän monarkian kannattaja kuin monarkian vastustaja.

”Olennaista katujuhlissa on naapuruston yhteishenki ja yhdessä tekeminen. Lisäksi tämä on hyvä syy tutustua naapureihin, joita ei entuudesta tunne”, hän kertoo.

Siksi osallistujien onkin suotavaa kantaa rintapielessä tarraa, josta voi lukea etunimen ja talon numeron.

Tällä kertaa Mayhew’n kotikadun juhlissa on syömisen ja juomisen lisäksi muun muassa historiallispainotteinen tietovisa, kakkukilpailu sekä lapsille karnevaalikasvomaaluksia ja pelejä ja leikkejä. Koirat ovat tervetulleita mukaan.

Mitään kovin fyysisiä kilpailuja ei enää haluta järjestää. Eräissä aiemmissa katujuhlissa aikuisten kolmijalkajuoksukilpailu oli päättynyt ikävästi, ja paikalle oli pitänyt lähettää jopa kaksi ambulanssia.

Katujuhliin kuuluu myös musiikki. Siitä vastaa vastaa oikea deejii: DJ PhD eli Charlene Marecheau.

”Soitan hittejä kuningattaren 70-vuotisen hallitsijakauden ajalta aina 1950-luvulta lähtien”, hän kertoo.

DJ PhD eli Charlene Marecheau ennakoi, että 1970-luvun hitit uppoavat yleisöön parhaiten.

Iltapäivän kohokohta on teetarjoilu. Naapuruston lapsille on varattu jäätelöä.

Perinteisiin kuuluu, että kukin tuo juhliin omat ruoat, mutta ristiin maistelu on sallittua ja jopa toivottavaa.

Katujuhlissa saattoi myös otattaa kuvansa kuningattarena, prinssi Charlesina tai corgina.

Naapuristossa asuvan Victoria Taten mukaan juhlat ovat tervetullut piristysruiske viime vuosien pandemiasynkkyyden jälkeen.

”En kuitenkaan pidä itseäni erityisen innokkaana rojalistina.”

Victoria Tate sekä 13-vuotias Milo Hipkiss. Pebble-koira oli saanut juhlan kunniaksi trikoloriruusukkeen. Hipkissin mukaan kuninkaalliset eivät kiinnosta teinejä.

Tate kertoo arvostavansa kuningatarta, mutta muuten kuninkaallinen perhe jättää hieman kylmäksi. Kun kuningattaresta joskus aika jättää, on Britanniassa edessä monarkian merkityksen uudelleenarviointi.

Ipsos-yhtiön mielipidemittausten mukaan kuningatar Elisabet on kuninkaallisen perheen suosituin jäsen. Saman tuloksen antaa Yougov-yhtiön kysely.

Platinajuhlat väliin jättää samalla alueella asuva italialainen Sam Batista. Hän on tasavallan kasvatti, eikä kuninkaallisilla ei ole hänelle merkitystä.

”Ymmärrän tietysti sen, että jotkut britit voivat kokea heidän kauttaan jonkinlaista kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta.”

Batistan parvekkeen reunalta roikkuu kuitenkin näyttävä kuningattaren platinajuhlalakana. Taloyhtiön aktiivinen asukasyhdistys on ripustanut sellaisen ison kerrostalon lähes jokaiselle parvekkeelle.

”Ystävällinen rouva tuli ja kysyi siihen etukäteen lupaa. Sanoin tietysti, että mikäpäs siinä.”

Tasavallan kasvatti Sam Batista oli saanut kuningatarlakanan parvekkeelleen.

Läheisessä metodistikirkossa sunnuntaijumalanpalveluksen jälkeen on tapana tarjoilla aina pientä syötävää ja virvokkeita.

Platinasunnuntaina tarjoilu on tavallista runsaampaa. Pastori Deji Okegbile tuo pöytään myös platinajuhlakoristeisia suklaalevyjä. Sen jälkeen hän laulattaa seurakuntalaisia ja pyytää ohikulkijoitakin mukaan.

Voileipiä ja juotavaa pöydän takaa tarjoilee Caroline Akinyela.

Mikä on kuningattaren ja hänen platinajuhlansa merkitys?

”Hän voi antaa ihmisille toivoa vaikeina aikoina”, Akinyela sanoo.

Caroline Akinyela tarjoili seurakuntalaisille virvokkeita.

Esimerkiksi pandemiakeväänä 2020 kuningatar piti puheen, jossa hän – vanhan sota-ajan laulun sanoin – vakuutti, että edessä ovat vielä paremmat ajat.

Kuningatar on pysynyt ison osan juhlaviikonloppua julkisuudelta piilossa, mutta sunnuntaina hän tuli vielä tervehtimään juhlaväkeä Buckinghamin muutaman minuutin ajaksi palatsin parvekkeelta.

Vihreäasuisen kuningattaren rinnalla nähtiin kruununprinssi Charles yhdessä vaimonsa Camillan eli Cornwallin herttuattaren kanssa sekä Cambridgen herttuapari eli prinssi William ja vaimonsa Catherine sekä pariskunnan kolme lasta.

Kuningatar kävi vielä sunnuntaina huiskuttamassa palatsin parvekkeelta.

Tätä ennen kuningatar näyttäytyi viimeksi torstaina, jolloin hänet nähtiin niin ikään Buckinghamin palatsin parvekkeella. Samana iltana hän käynnisti vielä juhlasoihtutulet Windsorin linnassa.

Esiintymiset on vedetty minimiin väsymyksen ja liikkumisongelmien takia. Kuningattaren tyttärentyttären Zara Tindallin mukaan kuningatar seurasi lauantain laukkakilpailuja mukavassa asussa kotisohvaltaan.