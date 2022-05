Puolustusministeriö ei vahvistanut, onko Suomi antanut 155 TKR 88 -ammuksia Ukrainan armeijan käyttöön.

Perjantaina Twitteriin ladatulla videolla Ukrainan asevoimat näyttää ampuvan suomalais­valmisteisia 155 TKR 88 -tykistöammuksia italialaisella FH70-haupitsilla eli kenttätykillä.

Videolla näytetään, kuinka ukrainalaiset sotilaat asettavat tykin toimintavalmiuteen. Tämän jälkeen sotilaat lataavat siihen väitetysti suomalaisia 155 TKR 88 -ammuksia.

Videon jakoi Twitterissä käyttäjätili Ukraine Weapons Tracker. Tili seuraa Venäjän aloittamassa hyökkäys­sodassa käytettyä sotilas­kalustoa. Mahdollisesti suomalais­valmisteiset ammukset ovat nähtävissä videolla ajassa 0:51.

Puolustusministeriö ei vahvistanut Helsingin Sanomille, että videolla näkyviä ammuksia olisi toimitettu Suomesta Ukrainaan.

Puolustusministeriön viestintäjohtaja Niina Hyrsky kommentoi, ettei ministeriö voi antaa materiaali­apu­päätösten sisällöstä tai liikkeistä yksityiskohtaisia tietoja.

”Perustelemme asiaa operaatio- ja kuljetus­turvallisuuden varmistamisella sekä sillä, että yksityiskohtien kertominen tästä lahjoitetusta materiaalista ja kokonaisuudesta voi vaarantaa maanpuolustuksen edun”, Hyrsky sanoo.

Hyrskyn mukaan se, ettei materiaaliapu­päätösten yksityiskohdista kerrota julkisuuteen, ei johdu siitä, että Suomi varoisi suututtamasta Venäjää. Hän myös lisää, että Ukrainan sotilaallista auttamista varten perustetussa, yli 40 valtion koordinaatio­ryhmässä on toivottu, ettei Ukrainalle annetun avun yksityiskohtia avattaisi tarkemmin.

RUOTSIN maan­puolustus­korkea­koulun sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö pitää mahdollisena, että Suomi olisi toimittanut Ukrainaan videolla näkyviä tykistöammuksia.

”Kyllä me tiedämme, että aseellista materiaaliapua on annettu. Eikä ole kerrottu, että mitä tukea se käytännössä on.”

Käihkön mukaan on olemassa mahdollisuus siihen, että suomalaisia ammuksia olisi päätynyt Ukrainaan muiden maiden kautta. Hän painottaa, että Suomella on perinteisesti ollut tiukka linja siitä, ettei konflikti­alueille päädy ampumatarvikkeita.

Ukraina voi kuitenkin tässä suhteessa olla poikkeustapaus, Käihkö arvioi.

”On mahdollista, että Suomi on myynyt johonkin maahan näitä tarvikkeita, ja sieltä on sitten näitä annettu Ukrainaan. On myös mahdollista, että nämä ammukset ovat lähteneet Suomesta tai ne on Suomen suostumuksella annettu.”

Käihkö näkee, että toimitetun materiaaliavun yksityiskohdista ei kerrota julkisuuteen siksi, että halutaan varmistua avun pääsystä rintamalle.

”Voi olla fiksua, ettei tuen laadusta puhuta tarkemmin, jotta voidaan varmistua siitä, että tuki pääsee Ukrainaan ja rintamalle asti. Turvallisuus on se syy, miksi tästä ei puhuta julkisuudessa.”

Käihkö kertoo, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan siihen, ettei länsimaista apua päädy Ukrainaan saakka. Hänen mielestään olisi naiivia olettaa, ettei Venäjä pyrkisi vaikuttamaan Suomen materiaali­toimituksiin.

”Totta kai siihen pitää varautua. Tiedämme ja on syytä olettaa, että Venäjä tekee kaikkensa, ettei länsimaista apua päädy Ukrainaan.”

Käihkö kuitenkin tunnistaa ongelmia siinä, ettei aseellisen materiaalin yksityiskohdista kerrota tarkemmin julkisuuteen.

Avun riittävyydestä ei voida keskustella, jos siihen liittyvää julkista keskustelua ei ole mahdollista käydä, hän arvioi.

”Kun ei puhuta avun sisällöstä, tekee se julkisesta keskustelusta vaikeampaa. Jos tuesta tiedettäisiin enemmän, voitaisi keskustella siitä, onko tukea annettu riittävästi. Aseavun turvallisuus -aspektia voidaan käyttää myös siihen, ettei julkista keskustelua voi syntyä. Siinä on totta kai hyvät puolensa, mutta tämä on se haittapuoli.”

Hän lisää, että aseavun yksityiskohtien salailussa ei sinänsä ole mitään uutta, sillä Suomi ei ole esimerkiksi juurikaan kertonut julkisuudessa kansainvälisistä operaatioistaan. Käihkö kuitenkin näkee Venäjän aloittaman hyökkäyssodan erilaisena tilanteena.

”Tämä on tietenkin tilanteena aika erilainen, kun puhutaan sodasta, jossa meidän naapurivaltiomme on osallisena. Totta kai siinä on syytä olla varovainen, mikä varmasti vaikuttaa siihen, miten asioista kerrotaan julkisuuteen.”