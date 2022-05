Raportin ovat kirjoittaneet useat kansainvälisen oikeuden asiantuntijat.

Venäjä on vastuussa kiihottamisesta kansanmurhaan Ukrainassa, ja sillä on ilmeinen tarkoitus tuhota Ukrainan kansa. Näin todetaan perjantaina julkaistussa raportissa, jonka ovat kirjoittaneet useat kansainvälisen oikeuden asiantuntijat.

Raportin mukaan joukkosurmat, tahalliset hyökkäykset siviilien suojapaikkoihin ja evakuointireiteille sekä asuinalueiden summittainen pommittaminen muodostavat ”kansanmurhamaisen kaavan”. Ne kertovat aikomuksesta hävittää merkittävä osa Ukrainan kansasta.

Raportissa mainitaan myös venäläissotilaiden tekemät raiskaukset. Ne ovat olleet ”laajalle levinneitä ja järjestelmällisiä”.

Raportin julkaisivat Washingtonissa toimiva New Lines Institute for Strategy and Policy ja Montrealissa toimiva Raoul Wallenberg Center for Human Rights. Siitä uutisoi muun muassa The New York Times.

Kansanmurhan eli joukkotuhonnan kieltävä YK:n yleissopimus solmittiin toisen maailmansodan jälkeen. Raportin mukaan on ”järkeviä syitä” päätellä, että Venäjän sotatoimet Ukrainassa rikkovat sopimusta.