Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Venäjän maaoperaatioille on nyt helpompaa järjestää ilmatukea. Tilanne on ”dynaaminen”.

Venäjä ja sen asevoimat on ottanut hiukan opikseen aiemmista menetyksistään Ukrainassa. Hyökkäyssodassa Itä-Ukrainassa on havaittu pieniä muutoksia, sanoi Yhdysvaltain puolustusministeriön eli Pentagonin viestintäjohtaja John Kirby perjantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa.

”Olemme nähneet heidän yrittävän yhdistää ilma- ja maaoperaatioita paremmin, joskin ilman huomattavaa menestystä”, Kirby sanoi.

”Pienemmällä maantieteellisellä alueella se on myöskin heille helpompaa. He käyttävät pienempiä yksikköjä pienemmissä paikoissa. Tällöin maaoperaatioille on helpompaa järjestää ilmatukea kuin silloin, kun he yrittävät edetä kolmella rintamalla, jotka ovat satojen mailien päässä toisistaan.”

Kolmella rintamalla Kirby viittaa hyökkäyssodan alkuun helmi–maaliskuussa, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyksen pohjoisesta Valko-Venäjän kautta sekä samaan aikaan etelässä Krimiltä ja idässä useammasta kohdasta Venäjän ja Ukrainan rajaa.

Tuolloin venäläiset yrittivät vallata myös pääkaupunki Kiovan ja epäonnistuivat.

Donbasin alue itäisessä Ukrainassa on erilainen, sanoi Kirby ja muistutti, että Donbas on fyysisesti lähempänä Venäjän rajaa.

Pentagonin väistyvä viestintäjohtaja John Kirby 19. toukokuuta. Kirby siirtyy pian työskentelemään Valkoiseen taloon.

”Se on litteämpi. Se on avoimempaa maastoa. Paljon peltoa, pieniä kyliä ja kaupunkeja. Ja koska se on Ukrainan itäisin osa, se on lähempänä Venäjää ja lähempänä heidän huoltoreittejään ja -kapasiteettiaan. He myös katsovat tarkasti etteivät etene liian pitkälle ja kauas huoltomahdollisuuksistaan.”

Kirby muistutti, että tilanne Itä-Ukrainassa on ”dynaaminen” ja muuttuu joka päivä.

Venäläiset joukot ovat edenneet. Luhanskin kaupungin ukrainalainen kuvernööri Serhii Haidai kertoi Telegram-kanavallaan, että alueen viimeisessä suuressa Ukrainan hallussa olevassa kaupungissa Severodonetskissa jopa 90 prosenttia rakennuksista on kärsinyt vaurioita. Haidain mukaan viimeisimmässä pommituksessa tuhoutui 14 kerrostaloa.

Haidai sanoi varhain lauantaina Ukrainan televisiolle, että Luhanskin alueella on arviolta 10 000 Venäjän sotilasta. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters.

Venäjän puolella sotivat ja Venäjän aseistamat separatistijoukot ovat uutistoimisto Reutersin mukaan ilmoittaneet, että ne ovat saaneet haltuunsa Lymanin kaupungin. Lyman sijaitsee Severodonetskista länteen ja on keskeinen raideliikenteen yhdyspiste.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä on saanut vallattua Lymanista suurimman osan, mutta Ukrainan asevoimat estää heitä etenemästä Slovjanskiin joka sijaitsee Lymanista luoteeseen.

Ukraina tarvitsee ulkomaista aseapua kipeästi. The New York Times kertoi perjantaina, että Yhdysvaltain hallinto olisi hyväksynyt raskaiden raketinheittimien lähettämisen Ukrainaan. Lehden nimettömien lähteiden mukaan asiasta tiedotettaisiin tulevalla viikolla, mutta lähteet eivät kuitenkaan kertoneet tarkemmin, millaisista Yhdysvaltain käytössä olevista raketinheittimistä olisi kyse.

Ukrainan pyyntölistan ensimmäisinä ovat uutiskanava CNN:n mukaan jo viikkoja olleet M 270 MLRS -raketinheittimet. Toisella sijalla on tämän heittimen nuorempi versio M 142 Himars. Edellisen heittimen kasettiin voidaan ladata kerrallaan 12 rakettia ja kaksi ohjusta, jälkimmäiseen kuusi rakettia tai vaihtoehtoisesti yksi ohjus.

Pentagonin tiedotustilaisuudessa perjantaina viestintäjohtaja Kirbylta tivattiin asiasta toistuvasti ja kummasteltiin, mikä MLRS-kaluston lähettämispäätöksessä kestää. Kirbyn mukaan kyse ei ole viivyttelystä, ja Yhdysvallat on jatkuvassa yhteydessä Ukrainan hallintoon ja asevoimiin. Kirby ei perjantaina vahvistanut The New York Timesin nimettömiin lähteisiin pohjautuvaa uutisointia.