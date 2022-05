Venäjä on rekisteröinyt itselleen kansainvälisten ilmaisusääntöjen vastaisesti noin 400 vuokralla ollutta lentokonetta, jotka se oli vaarassa menettää pakotteiden vuoksi. Venäläisten medioiden mukaan Kiina edellyttää nyt, että lentokoneet olisi todella poistettu muiden maiden rekistereistä.

Kiinan ilmailuviranomaiset vaikuttavat kieltäneen Venäjälle rekisteröityjen Boeingin ja Airbusin koneiden lentämisen ilmatilassaan. Asiasta kertovat venäläiset mediat, esimerkiksi RBK ja uutistoimisto Tass.

Venäläisten rahtiyhtiöiden Kiinasta saamien vastausten mukaan ”kaksoisrekisteröidyt” koneet eivät täytä kansainvälisiä ilmailumääräyksiä. Kaksoisrekisteröinnillä tarkoitetaan Venäjällä vuokralla olleita koneita, jotka Venäjä rekisteröi omikseen kun hyökkäyssota Ukrainaan oli alkanut ja Venäjälle ryhdyttiin kiireesti määräämään pakotteita.

Pakotteiden mukaan venäläisille yhtiöille vuokratut koneet olisi pitänyt takavarikoida venäläisiltä lentoyhtiöiltä.

Hyökkäyssodan alkaessa venäläisille lentoyhtiöille oli vuokrattuna yli 500 lentokonetta. Uutistoimisto Reuters kertoi maaliskuun alkupuolella, että näistä oli tuolloin Venäjällä yli 400. Venäjä sääti kiireellisesti lain, jonka turvin koneet siirrettiin venäläiseen ilmailurekisteriin. Käytännössä Venäjä siis omi itselleen nämä koneet, joiden yhteisarvoksi on arvioitu noin yhdeksän miljardia euroa.

Tieto alkoi levitä alunperin logistiikkayhtiö Global Linkin Kiinan-toimiston tiedotettua asiakkailleen saaneensa Kiinan siivili-ilmailuviranomaiselta CAAC:lta torstaina ilmoituksen, että kaikkia Venäjälle rekisteröityjä Boeing-valmistajan koneita on toistaiseksi kielletty lentämästä Kiinan ilmatilassa.

Myös logistiikkayhtiö Optimalogistic kertoi keskiviikkoiltana Telegram-kanavallaan saaneensa tiedon, että Aviastar- ja Fly Avia -yhtiöiden lennot Kiinasta Venäjälle oli peruttu. Optimalogistic ei saanut tiedolle virallista vahvistusta, mutta yhtiöiden työntekijät olivat arvioineet että lentoluvan saaminen voi viedä viikoista kuukauteen.

Optimalogisticin mainitsemista lentoyhtiöistä ainakin Aviastarilla on käytössään Boeing-koneita. Yhdysvallat on syyttänyt yhtiötä pakotteiden rikkomisesta jo aiemmin.

Aviastarin lentokiellosta kertoi myös uutistoimisto Interfax. Sen mukaan Aviastarilta on kielletty nimenomaan sen haltuun päätyneiden viiden kaksoisrekisteröidyn Boeing-koneen lennot. Viime viikolla Kiinan ja Venäjän välillä lensi neljä näistä viidestä koneesta.

Venäläisen RBK:n lähteiden mukaan Kiinan ilmailuviranomaiset ovat edellyttäneet venäläisiltä yhtiöitä lisävahvistuksia siitä, että Venäjälle rekisteröidyt lentokoneet on virallisesti poistettu muiden maiden rekistereistä.

Suurin osa Venäjälle jääneistä Boeingin ja Airbusin koneista on rekisteröity Bermudalle ja Irlantiin. Nämä valtiot ovat peruneet koneiden lento­kelpoisuus­todistukset, mikä normaalisti tarkoittaa, ettei koneilla saa lentää.

Venäläisyhtiöiden käyttämiin Boeingeihin ja Airbuseihin ei saada pakotteiden takia varaosia valmistajilta ja niiden tavarantoimittajilta. On epäselvää, kuinka kauan koneita voi turvallisesti lentää ilman näitä huoltoja.

YK:n ilmailuviranomainen ICAO linjasi uutistoimisto Reutersin mukaan maaliskuun puolivälissä, että koneiden kaksoisrekisteröinti ei ole kansainvälisen siviili-ilmailusopimuksen mukaista.

RBK:n tavoittama Venäjän ilmailuviranomainen ei perjantaina halunnut kommentoida asiaa. Myöskään HS ei ole voinut itsenäisesti varmistaa kerrottuja tietoja.

Lentokielto on kiinnostava, sillä Kiina ei ole virallisesti liittynyt Yhdysvaltojen, EU:n ja useiden muiden maiden pakotteisiin joita Venäjälle on asetettu sen hyökättyä Ukrainaan. Osa kiinalaisista yhtiöistä on kuitenkin tehnyt jo aiemmin itsenäisiä ratkaisuja.

Esimerkiksi maailman suurin kaupallinen lennokkivalmistaja DJI ilmoitti huhtikuussa lopettavansa toimintansa Venäjällä. Lennokkijätin tuotteita on käytetty sodassa, ja yhtiötä on monen muun tavoin painanut huoli lännen pakotelistoille joutumisesta.

Kiinan vienti Venäjälle väheni muutenkin huomattavasti kun Venäjä aloitti sodan, talouslehti The Wall Street Journal kertoi toukokuun alussa. Esimerkiksi kannettavien tietokoneiden vienti Kiinasta Venäjälle notkahti 40 prosenttia, älypuhelinten vienti noin kahdella kolmanneksella, ja verkkoteknologian vienti jopa 98 prosenttia.