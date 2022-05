The New York Times: Venäjällä kerätään kansalaisilta varoja ruokaan, vaatteisiin ja jopa sotilastarvikkeisiin armeijaa varten

Venäjällä ihmetellään, mihin maan mittava puolustus­budjetti on kadonnut. Kansalaiset keräävät varoja sotilaille menevään ruokaan ja sotilas­tarvikkeisiin.

Venäjän armeija ei ole kaksisessa kunnossa. Kansalaiset paikkaavat sen puutteita keräämällä varoja niinkin arkisiin asioihin kuin ruokaan ja ensiapu­tarvikkeisiin. Myös sotilas­tarvikkeisiin on kerätty varoja.

Asiasta kertoo sanomalehti The New York Times. Lehti on haastatellut useampaa venäläistä, jotka ovat organisoineet avustus­tarvikkeita Ukrainan sodan rintamalle, sekä seurannut lahjoitusten keräämistä sosiaalisessa mediassa.

Venäjällä ihmetellään lehden mukaan sitä, mihin maan mittava puolustusbudjetti – ainakin runsaat 60 miljardia euroa ja yli kolme prosenttia suhteessa maan brutto­kansan­tuotteeseen – on oikein huvennut.

”Kukaan ei odottanut tällaista sotaa. En usko, että kukaan oli valmis tähän”, teollisuus­kaupunki Novokuibyševskissä toimiva yrittäjä Tatjana Plotnikova kertoi lehden haastattelussa.

Plotnikova on itse matkustanut Ukrainan rajalle kahdesti ja toimittanut Venäjän armeijalle kolme tonnia tarvikkeita, muun muassa kainalosauvoja. Plotnikova kertoo lehdelle, että viime viikolla hän julkaisi sosiaalisessa mediassa jälleen listan nyt tarvittavista asioista: laastareista, lääkkeistä, antibiooteista, kainalosauvoista ja pyörätuoleista.

Lehti on myös haastattelut naista, joka kertoo matkustaneensa Ukrainan rajalle jo seitsemän kertaa, mukanaan muun muassa ruokaa ja jopa hammashoitoon tarvittavia laitteita.

Ilmaiskussa tuhoutunut asuinrakennus Mykolajivin kaupungissa Etelä-Ukrainassa.

Lehden mukaan Venäjällä on sodan aikana virinnyt useita joukkorahoitettuja kampanjoita sotilaiden tukemiseksi. Kyse ei ole vain symbolisista tuenosoituksista vaan konkreettisista tarvikkeista. Usein kampanjoita ovat johtaneet venäläiset naiset.

Ruokaa, muita avustustarvikkeita ja sotilastarvikkeita keräävät venäläiset vaikuttavat lehden mukaan toimivan irrallaan Venäjän hallinnosta. He saavat listoja tarvittavista tuotteista suoraan kontakteiltaan armeijassa ja sotilassairaaloissa.

Valtion mediassa heitä ei juuri noteerata. Suositut, Venäjän hallintoa tukevat bloggaajat sen sijaan kehottavat seuraajiaan lahjoittamaan rahaa, esimerkiksi pimeänäkökiikareiden ja pienten miehittämättömien lennokkien ostamiseen.

”Meidän miehemme kuolevat, koska heiltä puuttuu näitä tarvikkeita”, kirjoitti eräs bloggari, ”samaan aikaan kun koko länsi toimittaa tavaraa Ukrainalle”.

Belgorodin kaupungissa, lähellä Ukrainan rajaa, vapaaehtoiset valmistavat sotilaille kotitekoista hyönteiskarkotinta, The New York Times kirjoittaa.

Joukko naisia, jotka keräävät lahjoituksia alueella, sai äskettäin tietää osan Venäjän tukemista separatistijoukoista olevan niin huonosti varusteltuja, että he kantavat sotilas­tarvikkeitaan kauppakasseissa. Naisten ryhmä julkaisi tuhannen seuraajan Telegram-kanavallaan kiireellisen pyynnön saada lahjoituksina reppuja, kenkiä, vanupuikkoja, sukkia, otsalamppuja, sytkäreitä, hattuja, sokeria ja pattereita.

Eräs nainen kirjoitti Belgorodissa lahjoituksia keräävän Zhanna Slobozhanin V Kontakte-sivulle, että tarve kerätä kansalaisilta rahaa lennokkeihin ja aseiden tähtäimiin ”saa minut ajattelemaan, että sotilaamme jätetään täysin oman onnensa nojaan”. V Kontakte tunnetaan Venäjän Facebookina.

”Pidetään huolta, että ainakaan me emme hylkää omiamme”, Slobozhan vastasi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili venäläismedioiden mukaan keskiviikkona sotilassairaalassa ensimmäistä kertaa Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alettua.

Putin kertoi myöhemmin, että vaikka lääkärit olivat vakuuttaneet heillä olevan ”kaikki, mitä he tarvitsevat”, hallituksen tulisi ”nopeasti ja tehokkaasti vastata kaikkiin tarpeisiin” joita sotilassairaaloilla on.