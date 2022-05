Varapresidentti Harris puhui medialle lauantaina sen jälkeen, kun hän oli osallistunut Buffalon joukkoampumisessa surmansa saaneen naisen hautajaisiin.

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris peräänkuulutti tiukempia aselakeja osallistuttuaan Buffalon joukkoampumisen uhrin hautajaisiin lauantaina.

Puhuessaan medialle hautajaisten jälkeen Harris vaati muun muassa kieltoa konetuliaseille, muun muassa yhdysvaltalaislehti The Washington Post sekä uutiskanava MSNBC kertovat.

New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa Buffalossa tapahtunut joukkoampuminen vaati kymmenen kuolonuhria kaksi viikkoa sitten. Ampumisessa surmansa saanut 86-vuotias nainen saatettiin haudan lepoon uhreista viimeisenä lauantaina.

Buffalon lisäksi Harris mainitsi muun muassa Texasin Uvaldessa viime tiistaina tapahtuneen kouluampumisen, jossa sai surmansa 19 7–10-vuotiasta lasta ja kaksi opettajaa.

Harrisin mukaan on aika tehdä jotain aseväkivallalle.

”Kaikkien pitäisi havahtua ja olla samaa mieltä siitä, että tämän ei pitäisi tapahtua maassamme ja meillä pitäisi olla rohkeutta tehdä jotain”, Harris sanoi Britannian yleisradio BBC:n mukaan.

Harrisin näkemyksen mukaan vastaus on selvä: aseiden ostajien taustojen tarkastaminen sekä konetuliaseiden kieltäminen.

”Tiedätkö mikä konetuliase on? Se on suunniteltu tiettyyn tarkoitukseen: tappamaan paljon ihmisiä nopeasti. Konetuliase on sodan ase, jolla ei ole paikkaa kansalais­yhteiskunnassa”, Harris kuvaili BBC:n mukaan.

Aseenkanto-oikeus on ollut kiistelty puheenaihe Yhdysvalloissa jo vuosikymmenien ajan. Oikeus on kirjattu perustuslakiin. Ristiriitainen ajatus lain taustalla on, että aseet tuovat turvaa.

Esimerkiksi Texasin Uvalden kouluampumisessa epäilty, 18-vuotias paikallinen, oli ostanut kaksi puoliautomaattista kivääriä paikallisesta urheiluvälinekaupasta aiemmin toukokuussa.

Buffalossa hyökkääjä oli 18-vuotias valkoihoinen mies, jonka epäillään hyökänneen paikalliseen valintamyymälään tarkoituksenaan tappaa nimenomaan mustia ihmisiä. Epäilty oli hankkinut rynnäkkö­kiväärin laillisin keinoin New Yorkissa.

Vuoden 2009 jälkeen Yhdysvalloissa joukkoampumisissa on saanut surmansa yli 1 500 ihmistä, kertoo ampumisista lukua pitävä Everytown for Gun Safety -järjestö.