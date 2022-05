Tsetseenihallitsija Ramzan Kadyrov väittää, että Severodonetsk on vallattu. Ukraina väittää, että ei ole.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on keskittynyt viikonloppuna Itä-Ukrainan Luhanskissa sijaitsevaan Severodonetskin kaupunkiin ja sen ympärille. Taistelut ovat jatkuneet kiihkeinä.

Venäjän asevoimien tukena sotivat tšetšeenitaistelijat kertoivat lauantaina päässeensä kaupunkiin. Tšetšenian itsehallintoalueen johtaja Ramzan Kadyrov julkaisi Telegram-kanavallaan sunnuntaina aamupäivästä viestin, jonka mukaan Severodonetsk on vallattu ja ”natsit päihitetty”.

Ukraina on johdonmukaisesti kiistänyt, että kaupunki olisi Venäjän asevoimien tai heitä avustavien tšetšeenitaistelijoiden tai paikallisten separatistijoukkioiden hallussa.

Luhanskin ukrainalainen kuvernööri Serhii Haidai kirjoitti Telegram-kanavallaan sunnuntaina aamulla, että Severodonetsk on Ukrainan hallussa eikä vihollisen hyökkäys olisi edistynyt. Haidain mukaan ”rasistit ovat edelleen Mir-hotellissa, he eivät pääse etenemään syvälle kaupunkiin”.

HS ei voi itsenäisesti vahvistaa pitävätkö Kadyrovin tai Haidain väitteet paikkaansa.

Lauantaina yhdysvaltalainen Institute for the Study of War (ISW) arvioi Severodonetksin merkitystä lauantaina julkaisemassaan tilannekatsauksessa.

Severodonetskin kaupunki on Venäjälle tärkeä, sillä se on viimeinen suuri asutuskeskus Luhanskin hallintoalueella josta Venäjä taistelee. Kaikki muut ovat jo Venäjän asevoimien tai heitä avustamien separatistijoukkioiden valtaamia.

Riippumatta siitä, kenen haltuun kaupunki lähipäivinä päätyy, voivat taistelut olla käännekohta Venäjän hyökkäyksessä, ISW arvioi. Severdonetskin taisteluiden päätyttyä Ukrainalla voi olla paremmat mahdollisuudet vastahyökkäykselle, sillä sotatoimia voidaan keskittää muualle sen sijaan että voimia laitettaisiin Luhanskiin, joka on jo lähes kokonaan venäläisten hallussa.

Mikäli taistelujen rintama vakiintuu, se voi helpottaa Ukrainan vastatoimia muilla alueilla, arvoi ISW.

Severodonetskista taisteleminen on ISW:n mukaan vaikeuttanut myös Venäjän asevoimien toimintaa muualla: se ei ole esimerkiksi pystynyt turvaamaan maan pinnalla toimivia viestiyhteyksiään Izjumiin osin siksi että Severodonetskin valtaaminen on vaatinut huomiota ja energiaa.

Lue lisää: Britannian mukaan Venäjä on valmis käyttämään ruoka­kriisiä poliittisen agendansa ajamiseen