Koneisiin ei saada valmistajien huoltoa eikä varaosia. Varsinkin varaosista voi muodostua ongelmia, sillä niitä tuskin on paljoa varastossa, arvioi Lentäjäliiton turvatoimikunnan puheenjohtaja Lauri Soini.

Venäjä päätti helmikuun lopussa ”kansallistaa” eli käytännössä omia itselleen kansainvälisten ilmailusäännösten vastaisesti ainakin noin 400 Venäjällä muista maista vuokralla ollutta lentokonetta.

Hyökkäystä seuranneina päivinä Venäjälle määrättiin kiireesti pakotteita, joiden takia lentokonejätit Boeing ja Airbus lopettivat toimintansa Venäjällä. Samalla ne lopettivat esimerkiksi huollon ja varaosien tarjoamisen Venäjälle sekä Venäjälle jääneille koneille.

Yhtä kiireesti kuin pakotteet Venäjää vastaan astuivat voimaan allekirjoitti Venäjän presidentti Vladimir Putin säädöksen, joka mahdollisti sen, että nämä nelisensataa vuokrakonetta rekisteröitiin Venäjälle. Koneiden yhteisarvoksi arvioidaan noin yhdeksän miljardia euroa.

Rekisteröintejä alkuperäisille omistajille ei kuitenkaan ole tiettävästi poistettu. Ja miksipä poistettaisiin: Venäjän laki ja Putinin määräys eivät ulotu alkuperäisiin rekisteröintimaihin kuten Panamaan.

Näin syntyy YK:n ilmailuviranomaisen ICAO:n sääntöjen vastainen kaksoisrekisteröinti.

Kuluneella viikolla Kiina alkoi edellyttää, että kaksinkertaiset rekisteröinnit on poistettava, ja asetti koneita lentokieltoon ilmatilassaan.

Mutta miten kauan koneilla voi lentää edes Venäjällä? Ovatko ne turvallisia? Jos ovat, niin kuinka kauan?

”Venäläisillä operaattoreilla on pitkä kokemus Airbus- ja Boeing- lentokoneiden operaattorina. Heillä on varmasti pystyvä huolto-organisaatio, ja he pystyvät toimimaan varsin itsenäisesti ainakin rutiininomaisia huoltoja ajatellen”, arvioi Suomen lentäjäliiton turvallisuuskomitean puheenjohtaja Lauri Soini. Hän toimii Finnairilla Airbus-koneen kapteenina.

”Varaosat ovat huoltoa isompi kysymysmerkki. Meillä ei ole tietoa, kuinka suurta varaosavarastoa venäläiset operaattorit ovat pitäneet. Varaosien hinnat ja saatavuus ovat sitä luokkaa, että ihan valtavia varastoja ei ole missään määrin järkevää ylläpitää.”

Soinin mukaan rikkoutuneet järjestelmien osat korjataan, jos se on mahdollista, ja ne voidaan asentaa uudestaan koneeseen.

”Jos osa sitten hajoaa pysyvästi, tilanne mutkistuu heidän osaltaan huomattavasti.”

Lentokoneilla on tarkka huolto-ohjelma, joka sisältää muutaman päivän välein tehtäviä tarkastuksia. Niillä varmistetaan lyhyen ajan perusylläpito, eli esimerkiksi öljyjen määrät moottoreissa ja jarrujen kunto. Lisäksi on viikon, kuukauden tai lentotuntien mukaan määräytyviä tarkastuksia ja huoltoja.

”Tämän toiminnan ytimessä on kaikkien osapuolten luottamus siihen, että tätä ohjelmaa noudatetaan kurinalaisesti ja tarkasti. Kansallisen viranomaisen tehtävä on tarkistaa ja osoittaa muille viranomaisille hyväksynnällään luottamus kyseiseen operaattoriin”, Soini kertoo.

”Mikäli tätä hyväksyntää ei ole, lentokoneen lentokelpoisuuteen ei käytännössä voi luottaa. Näin ollen maa voi kieltää operaattoria lentämästä maahan lentoturvallisuusriskiin vedoten.”

Sitä, kuinka nopeasti kone menettää aidosti kelvollisuuden turvalliseen operointiin, on Soinin mukaan erittäin vaikea sanoa.

Vanhemmatkaan lentokoneet eivät nimittäin ajaudu vapaaseen pudotukseen tuosta vain. Esimerkiksi Iranilta estettiin pakotteilla länsimaisten lentokoneiden ostaminen vuonna 1979. Tammikuussa Asia Times -lehti kertoi, että iranilaisten lentoyhtiöiden koneiden keski-ikä oli 25 vuotta.

Vuoden 2017 EU-tilastotietojen mukaan EU-maiden lentoyhtiöiden käytössä olevasta kalustosta 17 prosenttia oli yli 20 vuotta vanhoja. Eniten oli Ruotsissa (55 prosenttia) ja vähiten Suomessa (nolla).

Pelkkä kaluston ikä ei kuitenkaan ratkaise turvallisuutta. Asia Timesin mukaan Iraniin liittyvissä lentoturmissa oli tammikuuhun mennessä kuollut 1 959 ihmistä vuodesta 1929 alkaen. Näistä vain 204 oli tapahtunut ennen vuoden 1979 vallankumousta ja loput sen jälkeen.

Iranin on saattanut olla välttämätöntä joustaa turvallisuusmääräyksistä. Mutta onko se kovin yleistä?

”Järjestelmä perustuu laajasti luottamukseen. Mikäli tämän luottamuksen menettää, sen saaminen takaisin on kovan työn takana”, Lauri Soini sanoo.

”Ei ainoastaan muilta viranomaisilta vaan myös vakuutusyhtiöiltä, lentokonevalmistajilta ja myös matkustajilta.”

Turvallisuusmääräyksistä joustaminen on erittäin laaja kysymys, sillä ilmailuala on erittäin voimakkaasti säädeltyä. Soini huomauttaa, että turvallisuusmääräyksiin sisältyvät vaaditut aikataulutetut huollot mutta myös huolto-, ohjaamomiehistö- ja matkustamohenkilökunnan ja monen muun operatiiviseen toimintaan liittyvän ryhmän toiminta.

”Valitettavasti onnettomuustutkinnoista tulee suht usein vastaan viitteitä tai suoria esimerkkejä siitä, että jotakin turvallisuusmääräystä on rikottu tai niissä on joustettu. Tämän jälkeen tärkeää on etsiä ne tekijät, miksi määräyksestä on joustettu.”

NykYaikaisten ilma-alusten käyttämä teknologia sisältää jatkuvan etäyhteyden valmistajan järjestelmiin. Ovatko nuo noin 400 Venäjälle kaksoisrekisteröityä lentokonetta nyt teknisesti aivan omillaan?

Soini uumoilee, että lentokonevalmistajat ovat puun ja kuoren välissä.

”He varmasti haluavat tukea pakotteita, mutta toisaalta heidän ydintehtävänsä on varmistaa, että heidän lentokoneensa eivät joudu lento-onnettomuuteen – mistään syystä.”

”Vaikka jälkikäteen voitaisiin todistaa, että onnettomuus on tapahtunut pelkästään puutteellisen huoltotoiminnan takia, on se silti lentokonevalmistajalle vihoviimeinen vaihtoehto. Oma veikkaukseni on, että jos asiaa kysyisi lentokonevalmistajalta itseltään, niin vastausta ei saisi ja jonkinasteista viestimistä kulisseissa tapahtuisi.”

Oikaisu 29.5. kello 18.58: Venäjälle rekisteröityjen nelisensadan vuokrakoneen yhteisarvoksi arvioidaan noin yhdeksän miljardia euroa, ei yhdeksän miljoonaa euroa, kuten jutussa aiemmin luki virheellisesti.