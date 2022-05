Suurvaltojen taisto Tyynestämerestä on nyt uudessa, aktiivisessa vaiheessa. Tulevaisuudessa kiinnostus Eurooppaan voi jäädä sen jalkoihin.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi (kesk.) ja Fidžin pääministeri Frank Bainimarama (oik.) poistuivat tiedotustilaisuudesta maanantaina Fidžin pääkaupungissa Suvassa. Wang on kymmenen päivän kiertueella Tyynenmeren saarilla.

Peking

Tyynellämerellä kuohuu. Kiina, Yhdysvallat ja Australia taistelevat juuri nyt saarivaltioiden sydämistä.

Kiribati, Fidži, Salomonsaaret ja muut pienet pisteet Tyynenmeren kartalla ovat yhtäkkiä maailmanpolitiikan keskiössä.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi lähti viime viikon lopulla yllättäen kiertämään kymmeneksi päiväksi kahdeksaa saarivaltiota ja tarjoilemaan niille erilaisia yhteistyösopimuksia.

Säikähtäneet Australia ja Yhdysvallat tarjoavat omia lupauksiaan ja sopimuksiaan.

Kilpailuun on selkeä syy, sanoo Helsingin yliopiston Kiinan-tutkimuksen professori Julie Chen, joka on aloittamassa tutkimusta EU:n roolista Intian ja Tyynen valtamerten alueilla.

”Tämä alue on strategisesti hyvin tärkeä, erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltain välisessä kilpailussa”, Chen sanoo etähaastattelussa.

Yhdysvallat on kääntänyt katseensa ja sotilaalliset suunnitelmansa Tyynellemerelle ja Kiinan uhkaan.

Kiinan tärkeä päämäärä on puolestaan jo pitkään ollut yrittää varmistaa, että sillä olisi eri tilanteissa vapaa pääsy Tyynellemerelle, Chen muistuttaa.

Yhdysvalloilla on Kiinan rannikon tuntumassa ketjumainen blokki liittolaisia Japanista Malesiaan.

Samoan pääministeri Fiame Naomi ja Kiinan ulkoministeri Wang Yi saapuivat lauantaina tilaisuuteen, jossa maat allekirjoittivat sopimuksia.

Jos Kiina saisi sotilastukikohtia noiden maiden ”taakse” Tyynenmeren pienille saarille ja lähemmäs Yhdysvaltoja, se voisi häiritä Yhdysvaltain sotavoimien liikkeitä liittolaisiinsa ja Kiinaan päin.

Kiina kiistää, että se haaveilisi sotilastukikohtien rakentamisesta saarille. Australia ja Yhdysvallat ovat silti epäluuloisia. Ne muistavat, kuinka Kiina vakuutti pitkään totuudenvastaisesti, ettei se rakenna sotilaallisia tekosaaria Etelä-Kiinan merelle.

Tähän asti saarivaltiot ovat olleet pitkälti Yhdysvaltain, Australian ja Uuden-Seelannin vaikutuspiirissä. Nyt Kiina hajottaa pakkaa.

Muut alueen isot tekijät järkyttyivät pahasti Kiinan vastikään solmimasta turvallisuus­sopimuksesta Salomonsaarten kanssa. Vuotojen mukaan sopimus sallii Kiinan laivaston vierailut ja Salomonsaarten pyynnöstä aseistettujen joukkojen tuonnin saarille.

Australialla on ollut perinteisesti läheiset suhteet Salomonsaariin. Nyt Salomonsaaret otti Kiinan rinnalle, ja Australia alkoi pohtia, mitä tehdä, jos 3 000 kilometrin päähän tulee joskus kiinalainen sotilastukikohta.

3 000 kilometriä on valtavalla Tyynellämerellä lyhyt matka.

Yhdysvallat ilmoitti jo, että jos Salomonsaarille tulisi tukikohta, Yhdysvallat saattaisi puuttua asiaan sotilaallisesti.

Jo aiemmin Yhdysvalloissa herätti huolta vuoto, jonka mukaan Kiina on rahoittamassa Kiribatin muutaman kymmenen asukkaan Kantonin saaren lentokentän tai oikeammin kiitotien parannusta.

Samoan saaria ilmasta katsottuna. Tyynenmeren saaria uhkaa jäädä veden alle ilmastonmuutoksen myötä. Asia on vaikuttanut siihen, että osa saarivaltioista on etääntynyt poliittisesti Australiasta.

Sieltä on vain 3 000 kilometriä Havaijille, joka on Yhdysvaltain tärkeä keskus sotilaallisesti.

Kiribatia on pidetty Yhdysvalloille läheisenä.

Alueen merkitystä kuvaa hyvin se, että Salomonsaarilla ja Kiribatilla käytiin kovia taisteluita toisessa maailmansodassa. Japani hyökkäsi Yhdysvaltain ja Australian väliin.

Julie Chen muistuttaa, että joillakin Mikronesian alueen saarilla on yhteistyösopimus lähiaikoina katkolla. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat saa pitää niillä joukkojaan.

Kiinaa varmasti kiinnostaa sekä tuon sopimuksen kohtalo että alue ylipäätään.

Japanilainen Nikkei-lehti pohdiskeli, kuinka Kiinan sotilastukikohdalle oiva paikka olisi yksi Mikronesian saarista, joka on vain 700 kilometrin päässä Yhdysvaltain Tyynenmeren Guam-saaresta. Guamkin on sotilaallisesti tärkeä Yhdysvalloille.

Chen näkee, että Kiina on onnistunut jo nakertamaan Yhdysvaltain vaikutusvaltaa Mikronesian alueella.

Pari saarta on vaihtanut diplomaattisuhteensa Yhdysvalloille läheisestä Taiwanista Kiinaan. Samoin ovat tehneet Salomonsaaret ja Kiribati. Kiina tarjoaa puolenvaihtajille taloudellista tukea ja kauppaa.

Kiinan kiinnostus Tyynellemerelle ei ole siis mitenkään yhtäkkistä, Chen sanoo. Tutkijat ovat puhuneet ilmiöstä pitkään.

Kun länsi on lähinnä tarjonnut taloudellista apua, Kiina on tarjonnut myös kauppaa. Brittiläisen The Guardian-lehden viime vuonna tekemän selvityksen mukaan Tyynenmeren saarten puun, mineraalien ja merenelävien viennistä yli puolet meni Kiinaan.

Kiina on myös osannut osoittaa arvostustaan usein syrjään jäävien saarivaltioiden johdolle näyttävillä vierailuilla ja kunnioittavilla sanoilla.

Erityisesti Australian juuri väistynyt ilmastonmuutosta vähätellyt hallitus pilasi suhteitaan saarivaltioihin, jotka uhkaavat jäädä veden alle ilmastonmuutoksen vuoksi. Se on niille ykkösasia, eikä niitä paljon naurattanut, kun australialaispoliitikot vitsailivat saarten hukkumisella.

Australian uusi hallitus on vakuuttanut olevansa toisilla linjoilla.

Saarilla on monenlaisia mielipiteitä sekä Kiinaa että kiihtyvää suurvaltakilpailua kohtaan. Osa haluaa ottaa taloudellista hyötyä kaikkialta mistä sitä on tulossa, osa pelkää alueen kärsivän kisassa ja osa pelkää Kiinaa.

Pelkoa ei hälvennä se, että toimittajien ei ole annettu kysyä yhtään kysymystä saarikierrosta tekevältä Kiinan ulkoministeriltä.

Saattaa olla, että Kiina kiihdytti nyt Tyynenmeren toimiaan, koska Yhdysvallatkin on aktivoitunut alueella.

Viime vuonna Yhdysvallat solmi Australian ja Britannian kanssa Aukus-turvallisuussopimuksen, joka antaa Australialle ydinsukellusveneitä. Ne voivat hiipiä Kiinan rannikolle.

Quad – Yhdysvaltain, Australian, Japanin ja Intian ”turvallisuusdialogi” – on jälleen alkanut pitää sotaharjoituksia ja solmia uusia sopimuksia.

”Kiina alkoi todella huolestua”, Julie Chen arvioi.

Nyt jännitetään, miten tilanne Tyynellämerellä kehittyy.

Kuinka sujuu ulkoministeri Wangin meneillään oleva hurmauskierros?

Hän oli vieraillut tiistaiaamuun mennessä jo neljässä saarivaltiossa, ja ne kaikki olivat allekirjoittaneet ilmeisesti lähinnä talouteen liittyviä kahdenvälisiä sopimuksia. Kiinan kymmenelle saarivaltiolle tarjoama yhteinen laaja talous- ja turvallisuussopimus jäi ainakin toistaiseksi hyllylle.

Kiinan aktiivisuudesta säikähtänyt Australia lähetti viime viikon lopulla ulkoministeri Penny Wongin Fidžille vakuuttamaan Australian sitoutumista yhteistyöhön. Fidži juuri allekirjoitti Yhdysvaltain uuden, alueellisen taloussopimuksen.

Australian ulkoministeri Penny Wong tapasi torstaina Fidžillä Tyynenmeren saarten foorumin pääsihteeri Henry Punan.

Kaikki maat tulevat lisäämään panostustaan alueelle.

”Yhdysvallat oli hyvin huolissaan jo Kiinan toimista Etelä-Kiinan merellä, ja se on varmasti vielä enemmän huolissaan [Kiinan kaavailemasta] Tyynenmeren turvallisuussopimuksesta”, Julie Chen sanoo.

Saattaa olla, että tulevaisuudessa Yhdysvaltoja kiinnostaa Kiribatin ja kumppaneiden tilanne enemmän kuin Euroopan tilanne. Tyynimeri on sen omaa pihaa – pihaa, joka on yhteinen Kiinan kanssa.