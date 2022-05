Erdoğanin tiedottaja viestittää Suomelle: ”Suomen hallituksen on päätettävä, kumpi on tärkeämpää, liittyä Natoon vai suojella tällaisia järjestöjä”

Turkin presidentin tiedottajan Fahrettin Altunin mielestä Suomi kieltäytyy ottamasta Turkin turvallisuushuolia vakavasti. ”Miltä teistä tuntuisi, jos Helsingin Senaatintorille tehtäisiin itsemurhapommi-isku?”

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin tiedottajan Fahrettin Altunin mukaan Suomen on valittava joko Nato-jäsenyys tai nykyinen poliittinen linjansa, jota Turkki pitää ”terroristijärjestöjen” tukemisena.

”Lopulta Suomen hallituksen on päätettävä, kumpi on tärkeämpää: liittyä Natoon vai suojella tällaisia järjestöjä”, Altun kirjoittaa.

HS puhui Turkissa useiden oppositiopuolueiden edustajien kanssa, mutta Turkin johdosta tai valtapuolueesta halukkaita haastateltavia ei löytynyt. Presidentti Erdoğanin viestintäjohtaja Fahrettin Altun lähetti lopulta vastauksensa HS:n kysymyksiin kirjallisena.

Turkki on vaatinut Suomen Nato-hakemuksen hyväksymisestä vastineeksi esimerkiksi kurdijärjestöjen valvontaa ja turvapaikan Suomesta saaneiden kurdiaktivistien luovuttamista Turkkiin. Suomessa syytökset terroristien suojelusta on tyrmätty, mutta Altunin mielestä vaatimukset ovat täysin ymmärrettäviä ja oikeutettuja.

”Ongelma ei ole se, etteikö Suomi ymmärtäisi Turkkia. Suomi kieltäytyy ottamasta Turkin turvallisuushuolia vakavasti”, hän kirjoittaa.

Jos Suomi ja Ruotsi haluavat päästä ”historian parhaan sotilasliiton” suojiin, niiden on täytettävä myös Turkin ehdot. Erdoğanin näkökulmasta Suomi on tähän mennessä vastannut puheilla, ei teoilla.

”Haluamme nähdä konkreettisia ja pysyviä askelia näiden terrorististen järjestöjen toiminnan estämiseksi. Presidentti Erdoğan on esittänyt konkreettiset odotuksemme Suomen presidentille avoimesti ja selvästi.”

Suomen ja Turkin delegaatiot keskustelivat Suomen Nato-jäsenyydestä Ankarassa 25. toukokuuta.

Altun maalaa kuvaa Turkista, jota uhkaavat monet eri terroristijärjestöt.

”Turkki sijaitsee yhdessä maailman vaarallisista ja epävakaista osista”, hän kirjoittaa.

Ensiksi hän mainitsee kurdien itsehallintoa ajavan PKK:n, johon Turkki tulkitsee myös Syyriassa toimivan kurdijärjestö YPG:n kuuluvan. Näiden lisäksi Isis uhkaa Turkkia Syyriasta ja Irakista käsin, Altun kirjoittaa.

Toisaalta Turkkia uhkaavat Altunin mukaan myös jotkin kommunistiliikkeet kuten marxilais-leninistinen Vallankumouksellinen kansan vapautusrintama DHKP-C, joka on tehnyt terrori-iskun muun muassa Yhdysvaltain lähetystöön vuonna 2013.

Sitten on vielä Feto eli Fethullah Gülenin kannattajat, jotka yrittivät vallankaappausta Turkissa vuonna 2016.

PKK ja DHKP-C on luokiteltu terroristijärjestöiksi myös EU:ssa ja Yhdysvalloissa, muiden osalta kannat eriävät. Suomen delegaation kanssa viime viikon keskiviikkona Ankarassa keskustellut Turkin edustaja İbrahim Kalın totesi tiedotustilaisuudessa, että Turkin näkökulmasta näiden järjestöjen välillä ei ole eroa: kaikki ovat terroristeja.

Altunin mielestä Turkilla on kannuksia vaatia toimia: Turkki on ollut Natossa 70 vuotta ja sillä on sotilasliiton toiseksi suurin armeija. Periaatteessa Turkki kannattaa Naton laajentumista, mutta se katsoo, että sillä on oikeus asettaa ehtoja maille, joita Turkin odotetaan suurella armeijallaan suojelevan sodassa.

Turkin oppositio kritisoi maan johtoa Helsingin Sanomien haastatteluissa viime viikolla. Pääoppositiopuolue CHP:n edustaja Ünal Çeviköz kutsui Erdoğanin taktiikkaa asettaa Suomen Nato-jäsenyydelle omia ehtojaan ”selväksi taktiseksi virheeksi”.

Turkin pääoppositiopuolueen CHP:n edustaja Ünal Çeviköz HS:n haastattelussa 24. toukokuuta.

Kurdien asiaa ajavan vasemmistopuolue HDP:n Hişyar Özsoy puolestaan piti syytöksiä Suomen hyysäämistä terroristeista ”naurettavina”.

”Presidentti Erdoğanin mielestä nyt melkein kuka vain on terroristi”, Öszoy totesi.

Molemmat oppositiopoliitikot arvelivat, että Erdoğan käyttää Suomea pelinappulana saadakseen myönnytyksiä Yhdysvalloilta.

Lue lisää: ”Selvä taktinen virhe ulko­politiikassa” – HS tapasi Turkissa oppositio­poliitikkoja, jotka arvostelevat Erdoğanin vaatimuksia Suomelle ja Ruotsille

Altunin mielestä opposition kritiikki ei ansaitse vastausta, niin epäilyttäviä toimijoita nämä puolueet miljoonien äänisaaliistaan huolimatta ovat.

Hän sanoo CHP:n jakavan saman poliittisen ideologian Syyrian Bašar al-Assadin hallinnon kanssa. HDP:n hän kuittaa hyväksyttävän kaikki poliittiset päätöksensä ”PKK:n komissaareilla” ja rekrytoivan jäseniä PKK:lle. Erdoğanin hallinto onkin passittanut HDP:n puoluejohtoa telkien taakse.

”Pidän näiden liikkeiden esittämää kritiikkiä joutavana. Jaamme kritiikkimme Yhdysvaltojen kanssa suoraan ja avoimesti”, Altun kirjoittaa.

”Meidän ei tarvitse nostaa mitään asiaa esiin Suomen tai Ruotsin kautta. Turkin voima, vaikutusvalta ja pystyvyys ovat ilmeisiä. Tärkeä asemamme Natossa on myös selvä.”

Altun kutsuu Turkin ja Suomen välistä tilannetta ”luottamuskriisiksi”.

Luottamuksen menettämiseen on hänen mukaansa vaikuttanut aiempi huono käytös. Suomi petti Turkin luottamuksen esimerkiksi päästämällä yhdessä muiden EU-maiden kanssa Kyproksen EU:n jäseneksi. Turkki miehittää osaa Kyproksesta ja on ainoana maana julistanut alueen itsenäiseksi.

”Turkin huolet eivät ehkä tunnu suomalaisista prioriteetilta. Jotkut saattavat argumentoida, että nämä terroristijärjestöt eivät ole satuttaneet ketään tai syyllistyneet väkivaltaan Suomessa”, Altun kirjoittaa.

Turkin johdolle kurdijärjestöihin liittyvät vaatimukset ovat kuitenkin periaatekysymys.

”Miltä teistä tuntuisi, jos Helsingin Senaatintorille tehtäisiin itsemurhapommi-isku, ja maa, jossa iskun tekijöitä pidetään poliittisina turvapaikanhakijoina, haluaisi liittyä turvallisuusjärjestöön, jossa Suomi on jäsenenä?”

Vaikka erimielisyydet vielä ratkeaisivat, näyttää selvältä, että Turkin vastustus viivästyttää Suomen Nato-jäsenhakemuksen hyväksymistä. Suomi haluaisi pitää siirtymän mahdollisimman lyhyenä, koska sen aikana Nato-maat eivät vielä ole sitoutuneet suojaamaan Suomea Venäjän mahdolliselta reaktiolta.

Altunin mielestä tämä ei ole Turkin ongelma.

”Nato-jäsenyys on etuoikeus, ei oikeus.”