Venäjän joukoissa taistelevilla tšetšeeneillä laaja kirjo tuomioita, osa on ihmisoikeusjuristien mukaan pakotettu sotaan.

Yli kymmenesosalla Tšetšenian tasavallan erikoisjoukkojen riveissä Ukrainassa taistelevista sotilaista on takanaan tuomio erilaisista rikoksista. Osa on tuomionsa kärsinyt, osa on lähetetty rintamalle suoraan vankeudesta tai ehdonalaisesta vapaudesta.

Tiedot käyvät ilmi venäläisen tutkivan journalismin Možem objasnit (Voimme selittää) -ryhmän selvityksestä, jonka journalistit julkaisivat Telegram-kanavallaan viikonvaihteessa. Maanpaossa Lontoossa asuvan entisen öljymiljardöörin Mihail Hodorkovskin rahoittama ryhmä tunnettiin aiemmin nimellä Otkrytnye media. Venäjän valvontaviranomainen Roskomnadzor sulki ryhmän verkkosivun viime vuonna.

Tiedot Venäjän riveissä taistelevien sotilaiden henkilöllisyydestä perustuvat Ukrainan tiedusteluviranomaisten julkaisemaan nimilistaan, jota journalistit ovat verranneet julkisiin tietoihin venäläisten oikeusistuinten tuomioista. Muiden venäläistoimittajien selvityksistä ilmenee, että Ukrainan nimilista pitää paikkansa mutta siinä on vain osa Tšetšenian lähettämissä joukoissa taistelevista sotilaista.

Ukrainan sotilastiedustelu julkaisi toukokuun puolivälissä listan, jossa on 2 425:n Venäjän riveissä taistelevan sotilaan nimet. He kuuluvat Moskovalle kuuliaisen Tšetšenian presidentin Ramzan Kadyrovin rintamalle lähettämiin erikoisjoukkoihin eli niin sanottuihin kadyrovitšeihin. Kadyrov julisti omalla Telegram-kanavallaan aiemmin lähettäneensä Ukrainaan ”satoja ja tuhansia” parhaita taistelijoitaan.

Yhdysvaltain rahoittamaan Radio Free Europe -ryhmään kuuluva Kavkaz realii -kanava kävi Ukrainan julkaisemaa nimilistaa tuoreeltaan lävitse. Taistelijat olivat tulleet Ukrainaan helmi-toukokuun aikana, 92 heistä oli kaatunut, 288 haavoittunut ja 60 oli sanonut sopimuksensa irti ja lähtenyt kotiin. Taistelijoista noin kolmannes kuului kadyrovitšeihin, loput olivat muita vapaaehtoisia.

Vain puolet listatuista taistelijoista on ylipäätään kotoisin Tšetšeniasta. Väkeä on runsaasti Tšetšenian naapuritasavalloista Pohjois-Kaukasiasta mutta noin 600 taistelijaa on tullut Ukrainan rintamalle Venäjän Kaukoidästä: Burjatiasta, Sahalinilta ja Vladivostokista.

Možem objasnit -ryhmä on selvittänyt 953:n listalla olevan sotilaan taustat. Nämä taistelijat ovat liittyneet ”kadyrovilaisiin vapaaehtoisiin” maaliskuun aikana. Heistä 101:llä on selvityksen mukaan takanaan rikostuomio.

Ennätyksellinen määrä tuomioita on tšetšeenimiehellä, joka on tuomittu seitsemän kertaa vankeuteen yhteensä seitsemäksi vuodeksi. Suurin osa tuomioista on tullut petoksesta mutta mahtuu joukkoon yksi rattijuopumuskin. Mies lähetettiin suoraan vankeudesta rintamalle.

Toisessa tapauksessa ase- ja huumekaupasta vangittu tšetšeenimies anoi viime vuonna pääsyä ehdonalaiseen. Oikeus hylkäsi anomuksen, koska tuomitun itsetuhoisuus kertoi henkisestä epätasapainosta. Vankeuden oli määrä jatkua kuluvan vuoden loppuun mutta maaliskuussa mies oli jo rintamalla.

Raportin mukaan tavallisimmat taistelijoiden rikokset ovat varkaus, ryöstö ja petos, niiden jälkeen huume- ja asekauppa ja erilaiset liikennerikokset. Harvinaisempia ovat alaikäisen hyväksikäyttö, myrkkyjen salakauppa ja asiakirjaväärennökset. Osa on tuomittu kuulumisesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja ainakin kaksi terrorismista.

Kaikki ”kadyrovilaiset vapaaehtoiset” eivät Kavkaz realiin viime viikolla julkaiseman artikkelin mukaan ole millään tavalla vapaaehtoisia.

Nimettöminä esiintyneet tšetšenialaiset asianajajat kertovat Tšetšenian viranomaisten yksinkertaisesti siepanneen kymmeniä miehiä, jotka on muutaman päivän pidätyksen jälkeen pakotettu allekirjoittamaan värväyssopimus, uhkailemalla joko heitä tai heidän omaisiaan.

”He huomaavat olevansa umpikujassa ja ymmärtävät, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin lähteä Ukrainaan”, nimettömänä puhunut ihmisoikeusjuristi kertoi uutiskanavalle. ”Ja kyselevät sitten, kuinka siellä paikan päällä pääsisivät loikkaamaan Sheikki Mansurin pataljoonaan.”

Sheikki Mansurin pataljoona on tšetšeenipakolaisten Tanskassa lokakuussa 2014 perustama vapaaehtoisjoukko, joka on taistellut Ukrainan asevoimien rinnalla Venäjää vastaan. Nimensä se on ottanut 1700-luvun lopulla vaikuttaneelta tšetšenialaiselta vastarintataistelijalta.