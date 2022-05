Toimittaja kuoli, kun evakuointiin käytettävää ajoneuvoa tulitettiin.

Severodonetskissa Itä-Ukrainassa maanantaina tehdyssä iskussa on kuollut ranskalainen toimittaja, kertoi Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai Telegram-kanavallaan.

Frédéric Leclerc-Imhoff kuoli Haidain mukaan autoon tehdyssä iskussa, josta vastuussa olivat venäläisjoukot.

”Tänään [maanantaina] evakuointiin käytettävän panssaroidun ajoneuvomme oli tarkoitus ottaa kyytiinsä 10 ihmistä alueelta, mutta se joutui tulituksen kohteeksi.”

”Ammuksista tulleet sirpaleet läpäisivät ajoneuvon panssarin, [minkä seurauksena] evakuointeja seurannut akkreditoitu ranskalaistoimittaja sai kuolettavan haavan kaulaansa”, Haidai kirjoitti.

Tapahtuneen seurauksena evakuoinnit keskeytettiin Haidain mukaan välittömästi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi Twitterissä jakavansa Leclerc-Imhoffin perheen, sukulaisten ja kollegoiden surun. Hän myös esitteli surunvalittelunsa heille ja vannoi Ranskan tukevan heitä, jotka välittävät tietoa sota-alueilta.

Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna puolestaan vaati Reutersin mukaan lausunnossaan Leclerc-Imhoffin kuoleman perusteellista ja läpinäkyvää selvitystä.

Myös Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenko kertoi ranskalaistoimittajan kuolleen venäläisjoukkojen iskussa.

”Tuomitsemme vahvasti tämän tappamisen. Venäjän mediatyöläisiin kohdistuneiden rikosten lista jatkaa kasvamistaan”, Nikolenko kirjoitti Twitterissä.

Useat toimittajat ja mediatyöläiset ovat kuolleet Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan noin kolme kuukautta sitten.

Esimerkiksi riippumattoman International Press Instituten (IPI) aineiston mukaan Venäjän iskuissa kuolleita on yhdeksän. Tämän lisäksi lukuisat muut ovat joutuneet sanallisen, verkossa tapahtuvan tai fyysisen hyökkäyksen kohteeksi.

Yhdysvaltalaisen riippumattoman Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan työnsä takia tapettuja toimittajia on puolestaan seitsemän, minkä lisäksi järjestö tutkii seitsemää muuta tapausta, joissa motivaatio on toistaiseksi epäselvä.

Reuters kertoi maanantaiaamuna, että kaksi siviiliä on kuollut ja viisi loukkaantunut tykistötulessa Severodonetskin laitamilla.

Taistelut Severodonetskissa ovat olleet rajuja. Naapurikaupunki Lysytšansk on Haidain mukaan Ukrainan armeijan hallinnassa. Venäläiset joukot ovat hyökänneet ilmatuella kaupungin kaakkois- ja koillisalueille.