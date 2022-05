Noin 35-vuotiaana kuolleen miehen esivanhempien todettiin tulleen Sardiniasta ja Anatolian alueelta. Hänellä todettiin olleen myös selkärangan tulehdus.

Tutkijat ovat onnistuneet selvittämään Pompeijin raunioista löydetyn miehen perimän ja tunnistamaan, että hän kärsi selkärangan tulehduksesta. Tuoreesta tutkimuksesta kertoi The New York Times.

Noin 35-vuotiaana kuolleen miehen esivanhemmat olivat tutkijoiden mukaan Sardiniasta ja Anatolian alueelta, joka on osa nykyistä Turkkia. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vastaavanlaista Pompeijista löydettyä dna:ta on pystytty geneettisesti määrittämään.

”Tutkimus on innostava, koska se osoittaa, että dna:ta on säilynyt Vesuviuksen purkauksen jälkeen, huolimatta korkeista lämpötiloista”, tutkija David Reich sanoi The New York Timesille.

Miehen perimän paikallistaminen vahvistaa tutkijoiden mukaan teoriaa, jonka perusteella Italian niemimaa oli 2 000 vuotta sitten geneettisesti erittäin monimuotoinen.

Tutkimuksessa mukana olleet Gabriele Scorrano ja Serena Viva spekuloivat, että tulivuorenpurkauksesta syntynyt tuhka ja hohkakivi ovat suojanneet dna:ta muun muassa hapelta.

Tutkijat ottivat näytteitä kahdesta eri ihmisestä, jotka olivat jääneet vuonna 79 j.a.a. tapahtuneen tulivuorenpurkauksen uhreiksi. Näytteet kerättiin sisäkorvassa sijaitsevasta erittäin tiheästä luusta, mutta dna:n määritys onnistui vain kolmikymppisen miehen osalta.

Toinen näyte otettiin samasta huoneesta löydetystä yli 50-vuotiaasta naisesta. Miehen ja naisen suhdetta ei ole tutkijoiden mukaan pystytty selvittämään. Naisen jalkojen juuresta löytyi kangaskassi, jossa oli 26 hopeakolikkoa.

Mies löydettiin raunioista makuuasennossa, joka voidaan tutkijoiden mukaan selittää sillä, että hän kärsi selkärangan tulehduksesta. Kyseisen tuberculous spondylitis -taudin oireita ovat muun muassa selkäkivut ja alaraajojen heikkous. Taudin takia miehellä olisi tutkija Francesco Fabbrin mukaan ollut vaikeuksia liikkua, mikä voi selittää naisen asennon.

”Vanha nainen hänen lähellään kärsi nivelrikosta, joten hän seisoi siinä odottaen, suojellen pientä kolikkoaarretta.”