YK:n ihmisoikeustoimisto on vuotanut kiinalaisdiplomaateille ihmisoikeusneuvostoon saapuvien aktivistien nimiä. Asian paljastanut Emma Reilly sai potkut ”vakavan virkavirheen” vuoksi. Ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n kauan odotettua raporttia Xinjiangista ei kuulu vieläkään.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n viime viikolla tekemä matka Xinjiangin uiguurialueille oli ”huikea propagandavoitto Kiinalle”.

Näin ajattelee YK:n ihmisoikeustoimiston entinen virkailija Emma Reilly, joka sai viime marraskuussa potkut, koska oli paljastanut medialle YK-väen kyseenalaisen käytännön kertoa kiinalaisdiplomaateille ennalta YK-kokouksiin osallistuvien uiguuriaktivistien nimiä.

Reillyn mukaan Bachelet käyttäytyi ”naurettavasti”, kun hän viime lauantain tiedotustilaisuudessaan puhui Xinjiangin maakunnan uiguurien tilanteesta terrorismikysymyksenä ja siten näytti omaksuneen Kiinan valtion puheenparren.

”Todella vahingollista. Oli jättimäinen propagandavoitto Kiinalle, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ajattelee uiguureista Kiinan näkökulmasta, että Kiinan pitää tehdä jotain näille hirvittäville, hirvittäville terroristeille”, Reilly kertoo puhelinhaastattelussa HS:lle.

Yhdysvallat ja jotkut muut länsimaat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat sitä mieltä, että Xinjiangissa on käynnissä suoranainen kansanmurha, jossa uiguurien kulttuuri vainotaan henkihieveriin terrorisminvastaisen sodan verukkeella. Ainakin yli miljoona uiguuria on viety viime vuosina ”uudelleenkoulutusleireille”, joissa vankeja aivopestään ja monia on raporttien mukaan kidutettu.

Matkansa päätteeksi Bachelet käytti vankileireistä Kiinan nimitystä ”ammatilliset koulutuskeskukset” ja sanoi kuulleensa isänniltään, että kyseiset keskukset olisi nyt suljettu. Lisäksi hän vastasi pitkästi kiinalaistoimittajien kysymyksiin Yhdysvaltain ampumistapauksista ja rodullisista vääristymistä oikeusjärjestelmässä.

Bachelet aloitti alustuksensa Kiinan ihmisoikeustilanteesta puhumalla Kiinan saavutuksista köyhyyden kitkemisessä. Mitä Xinjiangiin tuli, Bachelet ”kannusti” Kiinaa toimimaan siten, että sen ”terrorismin ja radikalismin vastaiset toimet” ovat linjassa kansainvälisten ihmisoikeusnormien kanssa ja eivät perustuisi mielivaltaisuuteen.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken totesi lausunnossaan Bachelet’n päätyneen ”rajoitetulle ja manipuloidulle” matkalle. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Bachelet ”asteli suoraan hyvin ennalta-arvattavaan propagandaharjoitukseen”.

Monet muutkin kansalaisjärjestöt ja aktivistit antoivat matkalle jyrkän tuomionsa. Human Rights Watch -järjestön Kiinan-asioiden johtaja Sophie Richardson kysyi Twitterissä, että ”vieläkö joku ihmettelee, miksi Kiinan hallitus ajattelee, että se voi päästä julmuuksistaan kuin koira veräjästä”.

Australialainen ihmisoikeuksiin perehtynyt tutkija Philip Alston sen sijaan piti Bachelet’n matkaa ”erittäin tärkeänä”. Hän kertoi länsimaisille toimittajille pitävänsä arvokkaana esimerkiksi sitä, että matkan myötä Xinjiangin ihmisoikeustilanne nousi median huomion kohteeksi.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet tapasi Kiinan ulkoministerin Wang Yin Guangzhoussa viime viikon maanantaina.

Pohjois-Irlannista kotoisin oleva ja Pariisissa nykyään asuva Emma Reilly, 43, on niitä ihmisiä, joilla on paljon hampaankolossa YK:ta vastaan. Onhan hän menettänyt työpaikkansa, koska ajatteli toimivansa oikein ja suojelevansa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä.

Reilly työskenteli ennen YK:n ihmisoikeustoimiston virkailijana Genevessä ja kertoo törmänneensä ensi kerran vuonna 2013 tietoon, jonka mukaan YK-väki on vuosien ajan kertonut Kiinan diplomaateille YK:n ihmisoikeusneuvostoon saapuvien uiguuriaktivistien nimiä ja siten vaarantanut aktivistien ja heidän perheenjäsentensä turvallisuuden.

Hän valitti käytännöstä esimiehilleen, mutta politiikkaa ei hänen mukaansa ole koskaan muutettu. Reilly toivoo, ettei häntä kohdeltaisi ainakaan mediassa YK:n tavoin kaunaisena ”hulluna naisena”, vaan että media perehtyisi siihen, mitä hän on paljastanut.

Reilly on vuotanut julkisuuteen YK:n sisäisiä sähköposteja ja muuta materiaalia sanojensa tueksi. ”Olen tarjonnut paljon todistusaineistoa”, Reilly sanoo.

Hän lähettää irtisanomiskirjeensä, jossa YK ei syytä häntä valehtelusta. Kirjeessä kerrotaan sen sijaan, että Reillyn ”vakava virkavirhe” oli puhua julkisuudessa työasioistaan ilman lupaa.

HS pyysi viime helmikuussa YK:n ihmisoikeustoimistoa kommentoimaan Reillyn väitteitä aktivistien nimien vuotamisesta kiinalaisille. Tuolloin toimistosta vastattiin, että YK:lla oli ”historiassaan käytäntö”, jonka mukaan ” [ihmisoikeusneuvoston tilaisuuksiin] osallistujien nimiä toisinaan vahvistettiin valtioille rajatuissa tilanteissa”, mutta käytäntö olisi lopetettu vuodesta 2015 lähtien.

Reilly pyytää nyt katsomaan esimerkiksi YK-toimiston tiedotetta helmikuulta 2017. Sen sanamuotojen perusteella vaikuttaa, että YK:lla oli ainakin vielä tuolloin käytäntönä kertoa neuvoston tilaisuuksiin saapuvien kansalaisaktivistien nimiä, mutta vasta ”kun akkreditointiprosessi on virallisesti käynnissä”.

Uiguuriaktivistit ovat kertoneet Reillyn mukaan, että aktivistien perheenjäseniä on painostettu ja jopa kidutettu sen jälkeen, kun heidän nimiään on vuodettu kiinalaisdelegaatioille. Hän lähettää Maailman uiguurikongressin puheenjohtajan Dolkun Isan allekirjoittaman todistajalausunnon, jossa Isa kertoo vanhempiensa joutuneen painostuksen kohteeksi, kun hän on osallistunut ihmisoikeusneuvoston tilaisuuksiin.

YK:n ihmisoikeustoimiston tiedottaja Liz Throssell kertoo nyt sähköposti­vastauksessaan, että Reillyn mainitsema vuoden 2017 lehdistö­tiedote liittyi neljän vuoden takaisiin syytöksiin ja että YK olisi todellakin lopettanut aktivistien nimien kertomisen kiinalaisille vuonna 2015.

Hän ei lähetä HS:n pyynnöstä huolimatta mitään kirjallista todistetta siitä, että käytäntö olisi lopetettu. Sen sijaan hän sanoo, että ”olemme kertoneet kantamme selkeästi ja toistuvasti”.

Throssell sanoo lisäksi, että YK:n tietoon ei ole tullut mitään viitteitä siitä, että toimiston käytännöistä olisi koitunut vahinkoa YK-kokouksiin osallistuneille ihmisille.

Reillyn mukaan YK ei ole edes yrittänyt selvittää, onko aktivistien nimien vuotamisesta ollut haittaa. Hän on vakuuttunut, että politiikkaa ei ole muutettu.

”Ellei ihmis­oikeus­toimisto näytä sähköpostia, jossa se kieltäytyy antamasta tietoja [kiinalaisille] tai dokumenttia, jossa tämä käytäntö käsketään lopettaa, ei ole mitään syytä uskoa heitä”, Reilly sanoo.

Julkisuuteen vuodetussa valokuvassa kerrotaan näkyvän kiinalaispoliiseja harjoittelemassa pidätystilanteita Xinjiangin maakunnassa. Valokuvan ottamishetki ei ole tiedossa.

Aktivistien nimien vuotaminen kiinalaisdiplomaateille – aiemmin tai yhä – on vain yksi esimerkki siitä, millaiseen mahtiasemaan Kiina on päässyt YK-diplomatiassa.

Vuonna 2006 perustetussa ihmis­oikeus­neuvostossa ei ole koskaan hyväksytty minkäänlaista Kiinaa tuomitsevaa päätös­lauselmaa, mikä on elimen jykevin työkalu YK-jäsenmaita vastaan. Kun Kiinaa vastaan on esitetty lievempiä ”yhteislausumia”, Kiina on masinoinut taakseen kymmeniä maita allekirjoittamaan Kiinan ihmis­oikeus­kehitystä ylistäviä lausuntoja.

Bachelet’n Kiinan-matkaan liittyvät valmistelut ovat herättäneet ihmetystä jo vuosien ajan. Chilen entisen presidentin Bachelet’n on kerrottu puuhanneen matkaa Xinjiangiin jo syksystä 2018 alkaen, kun hänestä tuli YK:n ihmis­oikeus­valtuutettu.

Viime helmikuussa YK-toimistosta kerrottiin HS:lle, että matkan tiellä seisoi Bachelet’n Kiinalle esittämä vaatimus, että hänelle pitäisi taata ”mielekäs ja rajoittamaton pääsy Xinjiangin alueelle”.

Viime viikon matkalla Bachelet vietti Xinjiangissa vain kaksi päivää ja selkeästi kiinalais­viranomaisten tiukassa otteessa, vaikka hän omien sanojensa mukaan tapasi kansalaisjärjestöjen edustajia ja muita ihmisiä ”valvomattomissa” olosuhteissa. Hänelle esiteltiin yhtä väitetysti toimintansa lopettanutta ”entistä ammatillista koulutus­keskusta” ja yhtä normi­vankilaa.

Bachelet totesi tiedotus­tilaisuudessaan, että ”tämä vierailu ei ollut tutkimus”, vaan mahdollisuus ”käydä suoria keskusteluja Kiinan kaikkein korkeimpien johtajien kanssa”. Hän keskusteli myös Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa videoyhteydellä.

Bachelet’n tiedottaja Throssell kertoo nyt, että ”matkan tavoitteena ei ollut tehdä tutkimusta, joka olisi edellyttänyt rajoittamatonta pääsyä” tiedon lähteille. Bachelet’n tavoin Thrussell kertoi, että korona­epidemian aiheuttamat rajoitustoimet vaikuttivat osaltaan matkan sisältöön.

Emma Reillyn mukaan vastaavanlainen matka olisi voitu tehdä jo kesällä 2019, jolloin Bachelet sai kutsun vierailla Xinjiangissa. Reilly lähettää sanojensa painikkeeksi Kiinan Geneven-suurlähettilään Chen Xun kutsukirjeen Bachelet’lle.

”Luotan siihen, että tämä vierailu tarjoaa ensi käden tietoa Kiinan ponnisteluista ihmisoikeuksien saralla”, Chen totesi kutsussaan.

Ihmetystä ja arvostelua on herättänyt myös se, että Bachelet’n toimiston on kerrottu saaneen jo viime vuoden elokuussa valmiiksi raportin Xinjiangin ihmis­oikeustilanteesta, mutta sitä ei ole vieläkään julkaistu.

Viime talvena South China Morning Post -lehti kertoi, että Kiina olisi painostanut Bachelet’a lykkäämään raportin julkaisun helmikuussa pidettyjen talviolympialaisten jälkeiseen aikaan. Vastalahjaksi Kiina olisi luvannut, että Bachelet pääsee vierailemaan Xinjiangissa tämän vuoden alkupuoliskolla, kuten tapahtuikin.

YK:n ihmisoikeus­toimistosta kerrottiin talvella HS:lle, että raportti ei ollut valmis ennen olympialaisia.

Mitä raportille nyt kuuluu, kun kisat on pidetty ja Bachelet on käynyt Kiinassa?

”Kuten olemme aiemmin sanoneet, kunhan raportti on valmis, se jaetaan viranomaisille kommentointia varten”, tiedottaja Throssell kertoo.

Keskiviikkona South China Morning Post kertoi, että raportin julkaisemiseen voi mennä vielä viikkoja tai jopa kuukausia.

Julkisuuteen vuodetussa valokuvassa kerrotaan näkyvän vartijoita ja vankeja Tekesin piirikunnan pidätyskeskuksessa Xinjiangissa. Valokuvan ottamishetki ei ole tiedossa.

Kiinan virallinen media osoitti valtionjohdon olleen hyvin tyytyväinen Bachelet’n vierailuun. Maanantaina Kansan päivälehden englanninkielisillä sivuilla kerrottiin, että Bachelet ei suostunut matkallaan ”Yhdysvaltain sätkynukeksi” toistelemaan väitteitä kansanmurhasta, vaikka häntä siihen kovasti painostettiin.

”Bachelet’n matka on kohentanut ymmärrystä Kiinan ihmisoikeuskehityksestä ja tarjonnut tilaisuuden nähdä Xinjiangin autonomisen uiguurialueen todellisen tilanteen, jota on loattu ihmisoikeuksien puolustamiseen verhotuilla valheilla”, Kiinan varaulkoministeri Ma Zhaoxu totesi China Daily -lehden mukaan.