Ukrainassa on kuollut useita toimittajia Venäjän hyökkäys­sodan alkamisen jälkeen

Tuorein uhri on ranskalaiselle tv-kanavalle työskennellyt toimittaja Frédéric Leclerc-Imhoff. Hän kuoli maanantaina seuratessaan siviilien evakuointeja kiivaimmalla taistelualueella Itä-Ukrainassa.

Useita toimittajia ja mediatyöläisiä on kuollut Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan noin kolme kuukautta sitten.

Kansainvälisen lehdistöinstituutin (IPI) aineiston mukaan Venäjän iskuissa kuolleita on yhdeksän. Tämän lisäksi lukuisat muut ovat joutuneet sanallisen, verkossa tapahtuvan tai fyysisen hyökkäyksen kohteeksi.

Yhdysvaltalaisen riippumattoman Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan työnsä takia tapettuja toimittajia on puolestaan seitsemän. Lisäksi järjestö tutkii seitsemää muuta tapausta, joissa motiivi on toistaiseksi epäselvä.

Ensimmäisiä surmansa saaneita oli yhdysvaltalainen toimittaja ja dokumentaristi Brent Renaudin, joka kuoli Ukrainan Irpinissä maaliskuussa. Renaudin oli Ukrainassa tekemässä maailmanlaajuiseen pakolaiskriisiin keskittynyttä projektia.

Yhdysvaltalaisrahoitteisen Radio Free Europe/Radio Libertyn (RFE/RL) ukrainalainen toimittaja Vira Hyrytš puolestaan kuoli, kun venäläinen ohjus osui hänen kotiinsa Kiovassa huhtikuussa.

Uusin toimittajauhri on sodasta raportoinut ranskalainen toimittaja Frédéric Leclerc-Imhoff, 32. Hän sai surmansa maanantaina Itä-Ukrainan Severodonetskissa panssaroituun ajoneuvoon tehdyssä iskussa, josta vastuussa olivat venäläisjoukot.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kirjoitti Telegram-kanavallaan, että evakuointiin käytettävän panssaroidun ajoneuvon oli tarkoitus ottaa kyytiinsä kymmenen ihmistä Severodonetskin alueelta. Evakuoinnit kuitenkin keskeytettiin välittömästi ajoneuvon jouduttua tulituksen kohteeksi.

”Ammuksista tulleet sirpaleet läpäisivät ajoneuvon panssarin, [minkä seurauksena] evakuointeja seurannut akkreditoitu ranskalaistoimittaja sai kuolettavan haavan kaulaansa”, Haidai kirjoitti.

Leclerc-Imhoff työskenteli ranskalaiselle televisiokanava BFM TV:lle. BFM TV kertoo tiedotteessaan, että venäläisten iskun kohteeksi joutuneessa ajoneuvossa oli Leclerc-Imhoffin lisäksi myös hänen kolleega Maxime Brandstaetter, joka loukkaantui iskussa lievästi, sekä heidän paikallinen avustajansa Oksana Leuta, joka selvisi iskusta vammoitta.

Myös Venäjän media huomioi ranskalaisen journalistin kuoleman. Luhanskin ”kansantasavallan” miliisin tiedottaja Andrei Marotško väitti venäläiselle uutistoimisto Tassille, ettei hän pidä todennäköisenä, että Leclerc-Imhoff olisi ollut ainoastaan toimittaja.

Marotško väitti Leclerc-Imhoffia ulkomaiseksi palkkasoturiksi, joka olisi toiminut ”Ukrainan äärioikeistoradikaalien joukkojen apurina”.

Marotškon väitteitä ei ole voitu todentaa riippumattomista lähteistä.

Suomalaisen median edustajia ei ole tiettävästi kuollut raportoidessaan Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainassa.

HS:llä on ollut toimittajia raportoimassa Ukrainassa lähes tauotta helmikuusta alkaen.

HS:n toimittaja Tommi Nieminen työskenteli Ukrainassa kahden viikon ajan toukokuussa. Hän uskoo, että suomalaiset journalistit ovat välttyneet kuolemantapauksilta ja vammautumisilta osin siksi, että suomalainen media ei pyri ottamaan kovimpia riskejä ja saamaan mahdollisimman näyttävää kuvaa itse sotatoimista.

”Taisteluiden näyttäminen kaikessa kauheudessaan ei ole se, mitä sieltä lähdetään hakemaan. Oleellista suomalaisille tiedotusvälineille on kertoa, että kuinka sota vaikuttaa kaikkiin muihin ihmisiin.”

Hän lisää, että esimerkiksi Helsingin Sanomilla on sota-alueilla työskenteleville journalisteille tarkat säännöt siitä, kuinka lähelle varsinaista kahden armeijan välistä sotaa voi mennä.