”Loppujen lopuksi ihmisiä tulee kuolemaan” – Sri Lankan talous­kriisi on johtanut katastrofaaliseen lääke­pulaan

Sri Lanka tuo yli 80 prosenttia lääkkeistään, mutta viranomaiset eivät ole lääkärin mukaan reagoineet varoitusmerkkeihin lääkepulasta.

Sri Lankan historiallisen paha talouskriisi on johtanut lääkepulaan, joka koskee tällä hetkellä The Guardianin mukaan lähes 200 eri lääkettä. Näiden joukossa on 76 elintärkeää lääkettä, kuten syöpähoitolääkkeitä ja antibiootteja.

”Loppujen lopuksi ihmisiä tulee kuolemaan”, sanoi nimettömänä pysytellyt lääkäri The Guardianille.

Sairaala-apteekkeja koskeva pula on johtanut lääkärin mukaan paikoin siihen, että potilaiden omaiset ovat joutuneet etsimään lääkkeitä itse. Joissain tapauksissa etsintätyön tulokset ovat tulleet liian myöhään.

Sri Lanka tuo The Guardianin mukaan yli 80 prosenttia lääkkeistään muualta, mutta viranomaiset eivät ole lääkärinä toimivan Ruvaiz Haniffan mukaan reagoineet varoitusmerkkeihin lääkepulasta. Vaaranmerkit olivat hänen mukaansa ilmassa jo tammikuussa.

”Meillä on lääkäreinä edessämme eettisiä dilemmoja. Meillä oli aiemmin todella tehokas terveydenhuoltojärjestelmä. Mutta tällä hetkellä siitä on tullut tehoton. Yhä enemmän ihmisiä tulee kuolemaan, mitä ei voi hyväksyä.”

Lääkkeiden hinnat ovat Haniffan mukaan nousseet jopa 40 prosenttia, jos niitä on edes saatavilla.

Leikkauksissa käytettävät kirurgiset välineet ja nukutukseen käytettävät lääkkeet ovat The Guardianin mukaan loppumassa niin nopeasti, että vain hätäleikkauksia on päätetty tehdä. Kaikki rutiininomaiset leikkaukset, kuten umpilisäkkeiden poistot, on nyt laitettu tauolle. Lääkepula voi johtaa myös siihen, ettei raskaina oleville voida tehdä keisarileikkauksia.

Haniffan arvion mukaan luvassa voi olla myös pidempiaikaisia ongelmia. Kun lieviäkään sairauksia ei voida hoitaa ajoissa, voivat ne pahentua ajan myötä.

”Joten, viidessä vuodessa tulemme näkemään aivohalvausten kasvun, sydänkohtausten kasvun, neurologisten ongelmien kasvun ja syöpien kasvun.”

Open Society Foundations -järjestön johtaja Mark Malloch-Brown syyttää Foreign Policyssa julkaistussa kirjoituksessaan Sri Lankan kriisiytyneestä taloustilanteesta muun muassa pitkään vallassa ollutta Gotabaya Rajapaksan perhettä. Samansuuntaista kritiikkiä antaa Bloomberg, jonka mukaan maan tilanne voi olla vain ensimmäinen pitkässä listassa kehittyviä markkinoita, joita uhkaavat vastaavat ongelmat.

Sri Lanka ilmoitti toukokuussa, että se ei voi maksaa takaisin ulkomaisia lainojaan. Syyksi annettiin ulkomaisten valuuttavarantojen säästäminen, jotta maa pystyisi tuomaan tärkeitä raaka-aineita ulkomailta. Tästä huolimatta se on kärsinyt lääkepulan lisäksi polttoaine- ja ruokapulasta.

Sri Lankan naapurimaa Intia ilmoitti tiistaina, että se on lähettänyt 40 000 tonnia dieseliä ja myöntänyt 500 miljoonan dollarin (noin 465 miljoonan euron) edestä lisätukea maalle. Intialaisen The Economic Timesin mukaan Intia on kuluvana vuonna myöntänyt tukea Sri Lankalle yhteensä yli 3,5 miljardin dollarin (noin 3,3 miljardin euron) edestä.

Kaikki eivät kuitenkaan ole ottaneet Intian tukea kritiikittä vastaan. Srilankalainen tutkija Rathindra Kuruwita kirjoittaa The Diplomatissa, että vasemmisto- ja nationalistipoliitikot ovat huolissaan Intian kasvavasta vallasta saarivaltiossa. Intian antama tuki nauttii kuitenkin hänen mukaansa Sri Lankan valtavirran poliitikkojen luottamusta.