Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi sunnuntaina presidentti Vladimir Putinin terveydentilaa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila pitää kannanottoa merkityksellisenä asiana.

Kaikki järjissään olevat ihmiset voivat nähdä omin silmin, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla ei ole minkäänlaista sairautta tai vaivaa. Suunnilleen näin sanoi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sunnuntaina, kun häneltä kysyttiin Putinin terveydentilaan liittyvistä spekulaatioista ja huhuista.

Kommentissaan Lavrov teki selväksi, että Venäjän virallisen totuuden mukaan Putin on täysin terve. Spekulaatiot presidentin terveydentilasta hän sanoi jättävänsä "niiden omalletunnolle, jotka levittävät tällaisia huhuja".

”Voitte nähdä hänet ruuduillanne, lukea ja kuunnella hänen puheitaan”, Lavrov sanoi.

Sergei Lavrov kommentoi sunnuntaina huhuja Putinin terveydentilasta.

Ulkoministerin kommentit Putinin terveydentilasta nousivat alkuviikosta isoksi uutisaiheeksi. Tämä oli pitkästä aikaa ensimmäinen kerta, kun Venäjän ylin johto kommentoi jatkuvia huhuja presidentin terveydentilasta.

Aiemmin Ukrainan sodan aikana aiheesta on julkisesti lausunut lähinnä Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov, joka on kehunut Putinin ”erinomaista” terveydentilaa.

Huhuja Putinin terveydestä ja erilaisista sairauksista, kuten mahdollisesta syöpäleikkauksesta, on viime aikoina riittänyt. Putinin julkisista esiintymisistä, niissä nähdyistä fyysisestä olemuksesta ja käytöksestä on yritetty etsiä merkkejä jopa hengenvaarallisesta sairaudesta välillä hyvin huterinkin perustein.

Yksi oleellinen huhujen lähde on ilmeisesti ollut Mgimo-yliopiston entinen professori ja politiikan tutkija Valeri Solovei, 61.

Toukokuussa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala kirjoitti kommentissaan, että Soloveillä on ”vahva taipumus julkiseen karnevalisointiin”. Samalla on kuitenkin huomioitava, että hänen vuolaissa kommenteissa on aiemmin ollut myös vinhaa perää.

Varmaa on vain se, että mitään vahvistettua tietoa Putinin terveydentilan heikentymisestä tai sairastumisesta ei ole. Huhut ovat huhuja. Esimerkiksi Ukrainassa sekä sitä sympatisoivissa länsimaissa ne leviävät tällä hetkellä vauhdilla myös siksi, että ihmiset toivovat Putinin poistumista vallankahvasta.

Tiistaina historiantutkija Samu Nyström huomautti Twitterissä, että vastaavia huhuja liikkui toisen maailmansodan aikaan Adolf Hitleristä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Lavrovin julkinen kannanotto huhuihin on silti merkityksellinen asia, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

”Näin pakotetaan Kreml kommentoimaan asiaa, mikä vain entisestään lisää huhuja. Ja kun Kreml sanoo julkisesti Putinin olevan täysin kunnossa, se asettaa lisää paineita Putinin suuntaan. Hänen on esiinnyttävä tiheästi julkisuudessa ja osoitettava sanat todeksi teoillaan”, Lassila sanoo.

Lassilan mukaan Putinilla on tässä oma menneisyyden painolastinsa. Presidentti on totuttu näkemään machotyylisissä propagandakuvissa, joissa hän muun muassa kalastaa paidatta. Toki luonnollinen selitys paidattomien kalastuskuvien vähäisyyteen viime ajoilta voi olla myös Putinin ikääntyminen.

”Aiemmin Putinin toiminta on pyritty näyttämään mahdollisimman energisenä ja nuorekkaana”, Lassila sanoo.

Lassilan mielestä Putinin kyvykkyyttä johtaa maataan on ”Venäjän tapauksessa täysin perusteltua pohtia”.

”On kiistaton tosiasia, että koko systeemi on epäterveellä tavalla riippuvainen Putinista. Jotta asiat voisivat muuttua nykyisestä mitenkään, se edellyttää Putinin siirtymistä syrjään”, Lassila sanoo.

”Ei ole kuitenkaan automaattista, että muutos olisi parempaan. Se voisi yhtä hyvin viedä Venäjää entistä huonompaan suuntaan.”

Lassila huomauttaa, että Venäjällä on vuosikymmenien ajan ollut vallalla vahva salailun kulttuuri, jossa esimerkiksi johtajien heikkouksia on pyritty viimeiseen asti peittelemään. Näin toimittiin Neuvostoliitossakin.

Lassilan mukaan onkin mahdollista, että nyt kiertävät huhut saattavat tuoda mieleen neuvostoajan muistot ihmisille, jotka ovat olleet tuolloin elossa. Putinin kannalta se ei ole hyvä uutinen, koska samassa joukossa ovat myös hänen vankimmat kannattajansa, Lassila sanoo.

KGB:stä asti Putinin tuntenut Nikolai Patrušev on ollut yksi spekuloitu henkilö Putinin seuraajaksi.

Jos Putin yhtäkkiä poistuisi Venäjän johdosta – syystä tai toisesta – voisi se Lassilan mukaan tietää ”keskipitkällä aikavälillä” hyvin radikaaleja muutoksia.

”Venäjä on ollut historiansa ajan johtajariippuvainen systeemi, niin Neuvostoliitossa kuin tsaarin aikoinakin. Putin on ollut jo nyt yksi pisimmistä hallitsijoista, ja hänen vahva asemansa on perustunut kykyyn olla eräänlainen yhteinen pienin nimittäjä hyvin ristiriitaisille toimijoille Venäjän sisällä”, hän sanoo.

”Putinin poistuminen toisi pintaan lähes varmuudella valtataistelun, ja hänen seuraajallaan olisi täysi työ saavuttaa vastaavanlainen asema kuin Putinilla on ollut.”

Lassila muistuttaa, että Neuvostoliitossa oli Josif Stalinin jälkeen pitkä valtataistelu ennen kuin Nikita Hruštšov nousi valtaan. Samoin Mihail Gorbatšovin valtaannousua edelsi pitkä sisäinen kamppailu.

Jo nyt spekulaatioissa on pyörinyt monia nimiä Putinin mahdollisista seuraajista. Esillä ovat olleet esimerkiksi Venäjän turvallisuus­neuvoston sihteeri Nikolai Patrušev, pääministeri Mihail Mišustin, entinen presidentti Dmitri Medvedev, entinen pääministeri Sergei Kirijenko ja alahuoneen puhemies Vjatšeslav Volodin. Monen ongelma on, etteivät he nauti mainittavaa suosiota Venäjän eliitinkään keskuudessa, millä on lopulta enemmän väliä kuin kansan mielipiteellä.

Lassila pitää mahdollisena, että kun Putin jossain vaiheessa väistyy, hänen seuraajansa saattaa olla virassa hyvin lyhytikäinen.

Näin on käynyt ennenkin. Esimerkiksi Konstantin Tšernenko johti Neuvostoliittoa vuoden ajan 1984–1985 ennen kuolemaansa.