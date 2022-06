”Hiton vaikeaa arvioida tätä tilannetta” – Saksan Ukraina­politiikka on epäselvää monille myös Saksassa

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on yhä kovenevan arvostelun kohteena, ja demarien kannatus on laskussa. HS tapasi Berliinissä tavallisia saksalaisia, jotka kertoivat ajatuksiaan maan Ukraina-politiikasta.

Berliini

Onko Saksa lintu, kala vai ameeba?

Saksan tuki Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Ukrainalle on ollut jo pitkään huhujen ja arvostelun kohde, sillä liittokansleri Olaf Scholz kertoo vain niukasti ja usein melko arvoituksellisesti asiasta.

Scholzin mukaan Saksa toimii tiiviissä rintamassa muiden länsimaiden kanssa ja tukee Ukrainaa paljon. Ukrainalaiset ovat eri mieltä. Myös saksalaislehtien mukaan asetoimitukset jumittavat oudosti, ja monet epäilevät ideologisia syitä.

Viime päivinä Saksassa on arvosteltu sitäkin, että Scholz ei sano, että Ukrainan pitää voittaa sota, vaan ainoastaan, että Venäjä ei saa sitä voittaa.

Aseviennin hitauden takia moni saksalaislehti on ollut jo hyvin huolissaan Saksan kansainvälisestä maineesta.

Berliinissä puheenaihe on vaikea.

”Voin antaa isäni puhelinnumeron, hänellä on asiasta tietoa ja sanottavaa”, nuori nainen sanoo puistossa HS:n etsiessä tavallisia saksalaisia kertomaan ajatuksiaan Saksan Ukraina-politiikasta.

Erityisen arvostelun kohde on tällä hetkellä Saksan asetoimitusten hidastelu Ukrainalle. Hitauteen on esitetty monia syitä ja kaikkia niitä on myös kyseenalaistettu.

”Jos meillä ei ole kunnollisia aseita, ei kai niitä voi viedä. Mutta en tiedä asiasta tarpeeksi, että voisin kommentoida”, keski-ikäinen nainen sanoo.

Peggy Piontek sanoo lakanneensa seuraamasta uutisia sodasta, koska ne ahdistavat liikaa. Nyt pikaisesti Wilma-koiraansa ulkoiluttava Piontek puhuu kampaamoasiakkaidensa kanssa aiheesta, jota hän kuvailee ”vaikeaksi ja surulliseksi”.

”Kunpa sota vain loppuisi pian”, hän toivoo monien muiden tavoin.

Peggy Piontek on kampaaja Berliinin Prenzlauer Bergissä ja sanoo lakanneensa seuraamasta uutisia sodasta, koska ne ahdistavat liikaa. Asiakkaidensa kanssa hän puhuu aiheesta, ja hänestä Saksan linjaan liittyy suuri hämmennys ja epätietoisuus.

Jasmine Febbraro on brittiläinen muotisuunnittelija, joka asuu Berliinissä. Hänestä berliiniläiset ovat auttavaisia ja solidaarisia ukrainalaisille, joita on kaupungissa paljon.

Prenzlauer Bergin itäisellä laitamalla on siirtolapuutarha-alue. Siellä eläkeläiset Jürgen ja Karin Guhl istuvat alkukesän kukkaloiston keskellä nauttimassa myöhäistä aamiaista, ja heillä on aikaa keskustella.

”Meillä on oma pieni paratiisimme täällä”, Karin Guhl kertoo.

Jürgen Guhl sanoo olevansa juuri Ukraina-asian äärellä, sillä hänellä on sanomalehden luku kesken.

”Kuinka paljon mitäkin aseita toimitetaan Ukrainaan, sitä ei kerrota virallisesti”, hän sanoo. Keskustelu ärsyttää häntä.

Hänen mukaansa on selvää, että Saksa yrittää saada nyt omat asevoimansa kuntoon, sillä vuosikymmenten säästöjen jälkeen kalustossa on paljon puutteita.

Saksan armeijaa kohennetaan sadan miljardin euron lainarahalla.

”Sitä rahaa ei ole missään. Lapsenlapsemme maksavat sen. Scholzia arvostellaan nyt paljon kaikesta, mitä hänen pitäisi tehdä. Kuka häntä neuvoo?” Guhl pohtii.

Karin Guhl huomauttaa, että Scholz vaikuttaa syrjäänvetäytyvältä ja pysyttelee taustalla.

”Aivan kuin valta olisi muilla. Ehkä hän on vain rauhallinen. Ehkä se on hyväkin”, hän miettii.

Edellinen demarikansleri Gerhard Schröder hakkasi nyrkkiä pöytään, Jürgen Guhl vertaa. Schröder on nyt todella huonossa maineessa, sillä vasta pitkän vitkuttelun jälkeen hän jätti tehtävänsä venäläisissä energiayhtiöissä.

Guhlin mielestä Scholz matkii käytöksellään edeltäjäänsä Angela Merkeliä, joka oli myös kulisseissa viihtyvä ja harkitseva. Merkel oli kuitenkin paljon suositumpi kuin Scholz nyt.

Myös Scholzin puolueen sosiaalidemokraattien kannatus on tällä viikolla laskenut alimmalle tasolleen vaalien jälkeen.

Guhlit ovat asuneet aina Itä-Saksassa, ja jo 50 vuotta Berliinissä. Heillä on aina ollut asiat hyvin, Karin Guhl sanoo. Eläkkeetkin ovat kohtuulliset 45 vuoden työurasta – heillä ei ole valittamista tässä maailmantilanteessa.

Kansainvälisessä keskustelussa Saksan odotetaan ottavan jälleen voimakkaampi johtorooli Euroopassa. Nyt yleinen mieliala on se, että Saksa ei näytä suuntaa vaan epäröi.

”Tilannetta on hiton vaikeaa arvioida”, Jürgen Guhl sanoo.

Ennen Venäjän hyökkäystä Saksa oli Ukrainan suurin yksittäinen tukija, joka tuki maan kehitystä yli miljardilla eurolla vuodesta 2014 lähtien.

Guhleja mietityttää sekin, että Ukrainassa on oligarkeilla valtaa, ja nyt Ukrainan poliitikot puhuvat Saksasta hyvin aggressivisesti. Saksa tekee samaan aikaan kovasti töitä integroidakseen ukrainalaispakolaisia maahansa, Jürgen Guhl sanoo.

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Hiton vaikeaa, hän toistelee.

Hän kertoo ennen olleensa ”Putinin ystävä”.

”Ajattelin, että mies on kunnollinen ja pitää maansa kasassa. Sodan alettua olen eri mieltä.”

Siinä hän muistuttaa monia muitakin ikäpolvensa itäsaksalaisia. Saksalle yhteys Venäjän kanssa ja toimivat taloussuhteet ovat olleet tärkeitä, niin kuin monille muillekin maille, Suomi mukaan lukien.

Nyt kukaan ei enää luota Venäjään, eikä halua olla sen kanssa tekemisissä.

Saksan energiariippuvuus Venäjästä on rakennettu vuosikymmenten aikana, ja monille se merkitsee myös ainoaa toimeentuloa.

Guhl sanoo, että itäisessä Schwedtin öljynjalostamokaupungissa 1 800 ihmistä istuu pian kadulla toimettomana.

”Maakaasua ei voi katkaista yhdessä yössä, koska koko teollisuus nojaa siihen”, hän kuvailee tilannetta.

”Hiton vaikeaa”, Guhl sanoo jälleen.

Mutta voisiko Saksa tehdä kuitenkin enemmän Ukrainan hyväksi? Hyvin moni toivoisi sitä Saksalta, myös Saksassa, ainakin poliitikkojen ja asiantuntijoiden puheenvuoroista päätellen.

Jürgen Guhl ei ymmärrä ajatusta, että Ukraina taistelisi nyt koko Euroopan puolesta. Venäjä on uhkaillut Puolaa sanallisesti, ja myös Baltiassa ja Suomessa tunnetaan selvästi, että Putin on nyt pysäytettävä.

Guhlin mukaan nyt on kuitenkin kyse Ukrainasta. Aseviennin ratkaisevuuskaan ei ole hänestä selvää.

”Aseilla ei saada rauhaa aikaan.”

Guhl huomauttaa, että aseteollisuus hyötyy nyt tilanteesta. Saksalaisen aseyhtiön Rheinmetallin osakkeen arvo on kutakuinkin kaksinkertaistunut muutamassa kuukaudessa.

Saksan hallitus sanoo vievänsä aseita yhä enemmän Ukrainaan.

Keskiviikkona Scholz ilmoitti modernin ilmatorjuntajärjestelmän viemisestä ja uutistoimisto DPA kertoi Saksan vievän myös raketinheitinjärjestelmiä yhdessä Yhdysvaltain kanssa.

Myös panssarivaunuja Saksa sanoo Ukrainaan vievänsä aiempien sinkojen ja muiden aseiden lisäksi.

Jollain tavalla Putin olisi pysäytettävä, mutta miten. Karin Guhl sanoo usein toivovansa, että joku taka-alalta toimisi. Mutta voiko tyranninkaan murhaa toivoa.

Sanomalehtien ja television ulkopuolella Saksan poliittista myllerrystä Ukrainaan liittyen ei Guhlien mukaan oikeastaan edes huomaa.

Heidän pikku paratiisissaan on muita stressin- ja kinanaiheita. Siirtolapuutarhan uusien sääntöjen mukaan pihoista ei saa kasvaa mitään aitojen yli, polkuihin ja pysäköintipaikkoihin on tullut uusia vaatimuksia.

Guhlit jatkavat aamiaistaan puutarhassa. Saksan suhdetta Ukrainaan ei saatu ratkaistua, lähellekään. Kysymys on todellakin saksalaisille ”hiton vaikea”.