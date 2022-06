Michele Sterlace on yksi noin sadasta miljoonasta amerikkalaisista, jotka vastustavat aborttia. Hän on juristi ja neljän lapsen äiti New Yorkista. Miksi hän ajattelee niin lujasti, että raskaudenkeskeytys on väärin?

New York

Kun Michele Sterlace puhuu, hänen kiihkeytensä ei jää epäselväksi.

Kädet käyvät, silmissä on intensiivinen katse, ääni kohoaa lähes huudoksi asti. Viereisistä pöydistä luodaan epäuskoisia, paheksuviakin katseita.

Olemme trendikkäässä aamiaiskahvilassa New Yorkin NoHossa. Pöydissä on vihermehuja, avokadoleipiä ja açaí-kulhoja. Tässä ympäristössä ei ensimmäisenä odottaisi kuulevansa palopuhetta abortteja vastaan.

Sellaista Sterlace kuitenkin pitää. Hän on 57-vuotias juristi ja neljän lapsen äiti New Yorkista. Hän sanoo itseään feministiksi ja on omistautunut taistelulle abortteja vastaan.

”Kyse on väkivallasta”, hän sanoo. ”Se, että naisella on mahdollisuus synnyttää ihmiselämää, ei anna oikeutta tappaa.”

Sterlace on yksi noin sadasta miljoonasta amerikkalaisesta, jotka ajattelevat, että abortin pitäisi olla laitonta kaikissa tai useimmissa tapauksissa. He ovat vähemmistössä, mutta heitä on paljon. Noin 37 prosenttia täysi-ikäisistä amerikkalaisista on tätä mieltä.

Suomessa vain kolme prosenttia sanoo, ettei hyväksy aborttia.

Ehkä juuri siksi Suomesta katsoen on vaikea ymmärtää, miksi oikeus aborttiin on niin voimakkaasti Yhdysvaltoja jakava asia. Suomessa asiasta myös keskustellaan vain harvakseltaan.

Yhdysvalloissa aborttioikeudesta on puhuttu kiivaasti vuosikymmenet, ja toukokuun 2. päivän jälkeen tavallistakin enemmän. Tuolloin verkkolehti Politico kertoi, että korkein oikeus aikoo kaataa kaksi merkittävintä ennakkotapausta, jotka ovat taanneet liittovaltion suojan aborttioikeudelle.

Jatkossa jokainen osavaltio saisi päättää aborttilainsäädännöstään itse. Moni osavaltio on valmistautunut kieltämään aborttioikeuden kokonaan tai vaikeuttamaan sitä merkittävästi.

Tätä korkeimman oikeuden päätöstä odotetaan vielä ennen lomakauden alkua heinäkuussa.

Sterlacelle se on tärkeä, koska sen myötä abortti tulisi entistä vaikeammaksi miljoonille naisille.

Miksi hän ja niin moni muu toivovat tätä vielä vuonna 2022?

Ympäri Yhdysvaltoja on nähty mielenosoituksia aborttioikeuden puolesta ja sitä vastaan sen jälkeen, kun Politico kertoi, että korkein oikeus aikoo kallistua laajan abortti­oikeuden kumoamisen kannalle.

Tähän kysymykseen on perehtynyt palkittu tutkija ja professori Carol Sanger. Hän on erikoistunut lisääntymisterveyden oikeusnäkökohtiin ja kirjoittanut kirjan aborteista 2000-luvun Yhdysvalloissa. Hän luonnehtii naurahtaen, että amerikkalaiset ovat ”fiksaantuneet” aborttiin.

Yksi syy on se, että Yhdysvalloissa tahattomat teiniraskaudet ovat yleisiä ja abortit ylipäätään kaikissa ikäryhmissä yleisempiä kuin Suomessa. Lähes joka neljäs lisääntymisikäinen amerikkalainen nainen on tehnyt abortin.

Toisekseen Yhdysvalloissa on Sangerin mielestä edelleen jossain määrin avoin kysymys, halutaanko naisten todella olevan työpaikalla ja muualla yhteiskunnassa täysin tasa-arvoisia. Aborttikeskusteluun heijastuu yksi ”seksismin alalaji”, hän sanoo.

”On syvään juurtuneita toimintamalleja, jotka ovat vanhanaikaisia.”

Aborttikiistassa ei kuitenkaan ole koskaan ollut kyse vain siitä, pitäisikö naisella olla oikeus raskaudenkeskeytykseen. Kiistan taustat löytyvät 1970-luvulta ja puhtaasta politikoinnista.

Naiset marssivat turvallisten aborttien puolesta New Yorkissa vuonna 1978.

Vielä 1970-luvulla näkemykset abortista eivät kulkeneet siististi puoluerajoja myöten. Kongressissa republikaanit ja demokraatit saattoivat äänestää abortin puolesta tai sitä vastaan.

Republikaani Richard Nixonin presidentinvaalikampanja vuonna 1972 oli keskeinen vedenjakaja. Hän teki abortista vaaliteeman pyrkiessään vetoamaan katolisiin äänestäjiin ja muihin sosiaalikonservatiiveihin.

Nixon voitti, ja taktiikka jäi republikaanistrategien käyttöön. Aborttioikeutta vastustamalla pyrittiin antamaan republikaanipuolueesta perhemyönteinen kuva siinä toivossa, että se houkuttelisi sosiaalikonservatiiviset äänestäjät vaaliuurnille.

Toinen Yhdysvaltain pääpuolueista halusi siis mielistellä yhtä keskeistä äänestäjäryhmää, ja kun tähän yhdistyi tehokas ruohonjuuritason aktivismi, abortista muodostui vähitellen kokoaan suurempi yhteiskunnallinen kiistakapula.

Yhdysvaltojen presidentti, demokraatti Joe Biden kannatti senaattorina vuonna 1982 perustuslain muutosta, joka olisi käytännössä kumonnut Roe v. Waden – siis sen saman ennakkopäätöksen, johon Yhdysvaltain korkein oikeus ottaa pian kantaa. Biden on katolilainen, ja hän luonnehti äänestystä tuolloin uransa vaikeammaksi paikaksi. Sittemmin hän on muuttanut linjaansa ja kannattaa laajan aborttioikeuden ylläpitoa.

Vuosien kuluessa suhtautuminen aborttiin asettui puoluelinjojen mukaisesti: republikaanit lainsäädännön tiukentamisen, demokraatit höllentämisen puolesta.

Viime vuosina kahtiajako on kärjistynyt. Keskeinen syy sille on Donald Trumpin presidenttikausi: hän pyrki miellyttämään kristittyä oikeistoa, vaalitaktisista syistä kuten Nixon, ja lupasi nimittää tuomareita, jotka suhtautuvat aborttiin kielteisesti.

Sen hän teki. Kaudellaan Trump onnistui nimittämään korkeimpaan oikeuteen peräti kolme konservatiivista tuomaria.

Heidän avullaan laaja aborttioikeus on nyt uhattuna.

Sterlacen elämässä suhtautuminen aborttiin on aina ollut päivänselvä: ei tule kysymykseenkään.

Kun hänen siskonsa tuli 15-vuotiaana raskaaksi, ei abortin mahdollisuudesta edes keskusteltu. Hän sai toisen lapsen heti perään, 16-vuotiaana, ja vielä kolme lasta sen jälkeen.

(Siskon elämäntarina on hämmästyttävä, vaikka Sterlace kertookin sen vain nopeasti sivuhuomiona: myöhemmin viiden lapsen äiti loukkaantui moottoripyöräonnettomuudessa ja neliraajahalvaantui. Nyt hän on suumaalari.)

Elettiin 1980-luvun alkua. Silloin poliitikotkaan eivät olleet vielä lukkiutuneet poteroihinsa.

”Maailma oli erilainen. Ei samalla tavalla edes puhuttu eri puolista, pro-life ja pro-choice, niin kuin nykyään.”

Aborttioikeutta vastustavat käyttävät Yhdysvalloissa itsestään nimeä pro-life, elämän puolesta. Sitä puolustavista käytetään usein ilmausta pro-choice, joka korostaa valinnanvapautta.

Sterlace on ottanut kuin annettuna, että jos raskaaksi tulee, lapsi synnytetään. Niin hän on oppinut ajattelemaan.

Mutta ei se ollut hänelle intohimon asia tai erityinen hot topic, kuten hän itse sanoo. Sellainen siitä tuli vasta myöhemmin.

Sterlace on kristitty, vaikka hän ei saanut erityisen uskonnollista kasvatusta kotoa. Hänellä on neljä aikuista lasta.

Keitä abortin vastustajat sitten ovat?

Yksi keskeinen ryhmä ovat valkoiset evankelikaalisten herätysliikkeiden jäsenet. Lisäksi aborttiin kielteisesti suhtautuva on todennäköisemmin iäkäs, republikaani, matalasti koulutettu ja asuu maaseudulla tai pikkukaupungissa.

”Tämä ei tarkoita, etteivätkö republikaaninaiset ottaisi abortteja. Mutta poliittinen puolue ja uskonto ovat tärkeitä tekijöitä siinä, miten yksilön suhtautuminen aborttiin määrittyy. Se ei mene niin, että istut alas ja pohdit, mikä on kantasi aborttiin – vaan hyväksyt sen, mikä on niiden kahden instituution kanta, jotka ovat sinulle tärkeitä”, professori Sanger kuvailee.

Tilastojen perusteella muodostuva kuva on kuitenkin yksiulotteinen, mistä Sterlace on hyvä esimerkki. Hän on korkeasti koulutettu, rekisteröitynyt demokraattien äänestäjäksi ja asuu yhdessä Yhdysvaltojen liberaaleimmista osavaltioista.

Toisin kuin monet abortin vastustajat, Sterlace on myös esimerkiksi kuolemanrangaistusta vastaan. Hän puhuu toistuvasti ”yhdenmukaisesta elämänetiikasta” oman elämänsä ohjenuorana.

Sterlace on köyhistä oloista ja perheestä, jossa oli nähty vaikeuksien koko kirjo kotiväkivallasta alkoholismiin ja huumeisiin. Perhe asui vuokra-asunnoissa ja välillä kadulla, kun rahaa takuuvuokraan ei ollut.

Töiden perässä nelilapsinen perhe muutti osavaltiosta toiseen – New York, Florida, Tennessee, Arkansas. Sterlace kertoo vaihtaneensa koulua 12 kertaa.

Vanhemmilla ei ollut koulutusta, mutta mitä vanhemmaksi Sterlace kasvoi, sitä enemmän hän janosi tietoa ja ymmärrystä. Hän halusi vaikuttaa asioihin. Hän sai stipendejä, jotka mahdollistivat opiskelun.

Sterlace sai ensimmäisen lapsensa 22-vuotiaana, ja sen jälkeen kolme lisää. Opintoja hän jatkoi aina kun ehti ja jaksoi. Oikeustieteellisessä hän aloitti vasta kolmekymppisenä, teki tutkintonsa neljän lapsen äitinä.

Sterlace on urallaan edustanut muun muassa kotiväkivallan uhreja, vähävaraisia ja hyväksikäytettyjä. Vuosien varrella hän alkoi ajatella, että kaikkein heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa ovat ne, jotka eivät ole vielä syntyneet.

Nyt hän johtaa organisaatiota Feminists Choosing Life of New York (FCLNY). Ihmisoikeusjärjestöksi itseään kutsuva FCLNY pitää oikeutta elämään kaikkein keskeisimpänä arvonaan. Suhtautuminen aborttiin on sen keihäänkärki, jonka ympärille suuri osa esimerkiksi kampanjamateriaalista on rakennettu.

New Yorkin osavaltiossa abortin saa hyvin vapaasti, ja siitä uskotaan tulevan tärkeä turvasatama aborttia etsiville, jos korkein oikeus kumoaa Roe v. Waden. New Yorkissa laki kieltää abortin vasta 24 viikkoa hedelmöityksestä, ja tämänkin jälkeen abortti on mahdollinen, jos raskaana olevan henki, terveys tai mielenterveys on vaarassa.

New Yorkin aborttioikeus on huomattavasti laajempi kuin esimerkiksi Suomessa, jossa raskaudenkeskeytys voidaan tehdä 12. raskausviikkoon asti, mutta siihen vaaditaan perustelu ja useimmiten kahden lääkärin lausunto. Tämän jälkeen erityislupaa aborttiin voi anoa Valviralta.

Aborttitaistelu on Yhdysvalloissa aina ajankohtainen. Kuva on Floridasta vuodelta 2012.

Vaikka FCLNY puhuu sinänsä kauniisti elämän puolesta ja feminismistä, sillä on suomalaisnäkökulmasta varsin radikaali agenda. Monet feministit olisivat luultavasti sitä mieltä, että FCLNY on oikeastaan antifeministinen.

Tyypillisesti feministit katsovat, että naisilla itsellään on oltava valta päättää omasta ruumiistaan. Siksi selvästi suurin osa feministeiksi itseään kutsuvista on Yhdysvalloissakin pro-choice, siis valinnanvapauden kannattaja.

FCLNY:n mielestä ainoa pätevä syy aborttiin on kuitenkin se, että äidin henki on uhattuna. Sosiaaliset syyt eivät riitä.

Kysymys suhtautumisesta aborttiin raiskauksen tai insestin jälkeen ärsyttää Sterlacea. Hänen mielestään ”raiskausnarratiivi” on liberaalin vastapuolen aikaansaannos, jolla vain pyritään ohjaamaan keskustelu sivuraiteille.

Lopulta hän sanoo:

”Miksi väkivaltaiseen ja hirveään tekoon [raiskaukseen] pitäisi reagoida vastaavalla, väkivaltaisella tavalla? Miksi tuhota syntymätön lapsi?” hän kysyy kiihkeästi, painottaen sanaa miksi.

Sterlace lähtee katolisen kirkon tapaan siitä ajatuksesta, että erillinen ihmisolento syntyy heti hedelmöittymisen hetkellä. Hänen mielestään myös tiede on ”yksiselitteisesti sitä mieltä”.

Tämä ei ole aivan totta, vaan tieteen näkökulmasta kysymys ei ole yksinkertainen. Hedelmöittymisen hetkellä ei edes tiedetä, syntyisikö yksilöitä yksi, monta vai ei yhtään.

Professori Sanger luonnehtii FCLNY:n lähestymistapaa taitavaksi ja hienostuneeksi, ei niin räikeäksi kuin monilla muilla aborttia vastustavilla järjestöillä.

”Heidän ajatuksensa on, että naiset pakotetaan olosuhteilla valitsemaan abortti. He yrittävät sanoa, että minkään raskauden ei tarvitse olla ei-toivottu, jos olosuhteet ovat oikeat”, Sanger sanoo.

Yhdysvalloissa tosiaan on tarjolla vain vähän tukea synnytyksen jälkeen. Äitiysloma on pääsääntöisesti lyhyt ja palkaton, lastenhoito on kallista. Sterlace vierittää syyn aborteista vallitsevalle lainsäädännölle ja ilmapiirille, ei naisille.

”Yhteiskunta ei saisi ohjata naisia ajattelemaan, että lapsen on parempi kuolla kuin syntyä köyhäksi”, hän sanoo.

Sanger kuitenkin huomauttaa, että FCLNY ei ota kantaa peruskysymykseen: Entä jos ei halua tulla äidiksi? Entä jos ei halua toista lasta?

Sterlacen mielestä adoptio olisi parempi vaihtoehto.

Presidentti Bill Clinton sanoi vuonna 1992, että aborttien tulisi olla ”turvallisia, laillisia ja harvinaisia”. Tällä hän yritti vedota siihen suureen joukkoon amerikkalaisia, jotka edustivat keskitietä.

Viesti on mennyt muodista, koska poliittinen kenttä on niin kahtia jakautunut. Clintonin lupaus ei ole enää tarpeeksi kummallekaan osapuolelle.

Varmaa kuitenkin on, että kun korkein oikeus pian linjaa Roe v. Waden kohtalosta, se ei ole päätepiste vuosikymmeniä jatkuneelle aborttitaistelulle.

Päin vastoin. Siitä voi tulla syksyn välivaalien kaikkein keskeisin kysymys.