Kuumeneva ilmasto vaarantaa miljoonien terveyden jo nyt. HS vieraili Intian lämpöaallon ytimessä.

Tilaajille

Bandai/Jodhpur

Bandain kylässä Intian Rajasthanissa kello on vasta yhdeksän aamulla, mutta elohopea on jo kiipeämässä sinne minne se on kiivennyt lähes joka päivä kolmen kuukauden ajan. Yli 40 asteeseen.

Tankkiauto on käynyt täyttämässä kaivon, ja siksi sen luona käy kuhina. Tätä onnea on tarjolla kahdesti viikossa. Muutoin kaivo on kuiva.