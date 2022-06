Kiinalaiset ovat mestareita viilentämään itseään helteellä. HS kulki Pekingin kaduilla ja selvitti, miten kuumuus ei tee oloa tukalaksi paahteessakaan.

Peking

Usein on hyvä kysyä kokeneemmilta. Meillä suomalaisilla on – ymmärrettävistä syistä – huono helleosaaminen. Annetaan siis asiantuntijoiden eli pekingiläisten auttaa.

Kuinka viilentyä kuumalla?

Ji Qingyue istuu kadun reunassa ovensuun matalalla portaalla vatsa paljaana. T-paidan helma on kainalossa, housujen lahkeet on kääritty ylös.

Ji Qingyue ja Pekingin bikinit.

Tämä on hänen ja monen muun pekingiläisen miehen vastaus hellepäiviin. Helmojen nosto kainaloon on niin ikoninen näky, että sillä on nimikin: Pekingin bikinit.

”Ilmavirta ikään kuin kulkee minusta läpi”, Ji kuvailee bikinitilan tunnetta.

Tänään on 33 celsiusastetta eli Jin mittarilla juuri ja juuri kuuman puolella. Tätä viileämmällä hän ei mahaansa näytä.

Ji pyörittää kämmentä vatsallaan hellästi silitellen. Sillä tavalla bikinimiehet täällä tapaavat tehdä. Se näyttää söpöltä ja rauhoittavalta.

Muutaman metrin päässä Shi Guoju tuulettaa mahaansa.

Shi Guojun versio Pekingin bikineistä.

”Tämä auttaa paljon kuumuutta vastaan”, Shi vakuuttaa.

Tottahan se on.

Jos et kehtaa avoimesti kokeilla Pekingin bikinit -metodia, kokeile salaisesti. Pitkän paidan tai tunikan alla voi laskea housunkauluksen vatsan alle.

Kun vatsan päältä on välivaatekerroksia pois, kuumuus helpottaa heti koko kropassa.

Valitettavasti Pekingissäkin aletaan olla aiempaa häveliäämpiä, ja bikinimiehiä näkyy harvemmin kuin ennen.

Pari vuotta sitten vatsan vilauttelu julkisilla paikoilla kiellettiin, mutta säännön noudattamista ei vahdita tarkasti.

Lue lisää: Anarkiset kiinalaiset eivät välitä säännöistä vaan rangaistuksista, joten tupakka paloi ravintolassa kunnes oli luvassa kunnon sakot

Sateenvarjo on kukallinen mutta haalistunut ja pikkuisen rispaantunut.

Se onkin ollut ahkerassa käytössä kaksi vuotta, joskus sateellakin, mutta enimmäkseen se on estänyt aurinkoa porottamasta Wei Lun päähän.

Wei Lu ja Kiinan yleisin kauneudenhoitoväline.

Varjo keikkuu Wein yllä lähes joka päivä toukokuusta elokuuhun, kuten nytkin matkalla töistä kotiin.

”Ostin juuri tämän varjon, koska sen pakkauksessa kerrottiin selkeästi varjon toimivan rusketusta estävästi”, hän sanoo.

Kiinan kaupoissa sateenvarjojen tärkein myyntivaltti on juuri tämä, vahva aurinkosuoja.

Sateenvarjo saattaa olla Kiinan yleisin kauneudenhoitoväline. Ruskettuminen on täällä rumaa, joten sitä pitää välttää.

”Varjo toimii myös kuumuutta vastaan”, Wei kertoo.

Varjometodi on helppo omaksua Suomessakin. Suomen kesässä sateenvarjo on laukunpohjalla muista syistä, mutta sen käyttöä voi laajentaa helteelle.

Ostoksilla on hyvä suosia vaaleita sävyjä, sillä ne ovat viileämpiä.

Moni nainen näyttää Kiinassa pukeutuvan rusketuksen pelossa sitä peittävämmin mitä aurinkoisempaa on. Niin myös Yang Xueying. Hän on sähkömoponsa selässä pitkähihaisessa takissa, jonka hupun taakse tahtovat kasvotkin hukkua.

Yang Xueying pukeutuu viilentävään takkiin.

Luulisi tulevan kuuma.

”Tämä viilentää vähän”, Yang vakuuttaa takkinsa sisältä.

Uudenaikaiset kaupunkivaatteet torjuvat auringonsäteet ja viilentävät ihoa.

Nykymaailmassa viilentyjä voi siis tehdä valintoja: perinteiset Pekingin bikinit tai uutukaiset, viileät pitkähihaiset.

Asuinalueen portinvartija Nie Zhilong huiskuttaa itseään hyvin ohuella pahviläpyskällä.

Nie Zhilong viuhkoo työpöytänsä ääressä.

Hänellä on kuuma, tietenkin, sillä vartijan pitää olla täydessä vaatetuksessa olipa helle millainen tahansa.

”Heinä–elokuussa on pakko olla viuhka, sillä silloin on päiviä, jolloin tuulenvirettä ei ole yhtään.”

Viuhkat löyhyävät Kiinassa kaikkialla. Osalla on hienoja, silkkisiä taideteoksia, toisilla mikä tahansa paperinpala, joka on käteen sattunut.

Suomalaisenkin on siis helppo ryhtyä viuhkomaan, lehti vain käteen lähipöydältä.

Pekingissä suosituimpia viuhkoja ovat Nien kädessä olevat ohuet, viuhkan malliset, tasaiset mainosläpyskät. Niitä jaetaan ilmaiseksi kaikkialla.

Nien viuhka on Pekingin kaupungilta, ja siinä kerrotaan, kuinka tauteja voi vähentää kesäisin. Ei pidä seisottaa roskia eikä päästää hyttysiä puremaan. Nie sai sen naapurikioskin kauppiaalta edellisenä päivänä.

Kun tottumaton suomalainen ottaa viuhkan käteen, hän tekee yleensä amatöörivirheen. Viuhka heiluu kädessä laajalla kaarella holtittomasti kuin saunavasta. Minuutin kuluttua käsivarsi huutaa hoosiannaa.

Katsotaanpa Nien oikeaoppinen tapa viuhkomiseen: Koko käsivarsi pitää tukea jotakin vasten, ja vain ranne heiluttaa viuhkaa. Nie pitää kättään tuolinsa käsinojalla.

Useimmat kiinalaiset viuhkojat ankkuroivat käsivartensa vatsan ja rinnan päälle v-asentoon ja antavat sitten ranteen heilua. Ei kuulkaa käsi väsy.

Kun kiinalaiset matkustavat kotimaassaan kuumalla kesäilmalla, turistien reiteillä on kuorittujen tuorekurkkujen myyntikojuja. Turistit ostavat niitä ja haukkaavat kurkuista suullisia kuin banaanista konsanaan.

Haastattelujen aikaan Pekingissä ei ole koronavirusrajoitusten takia turisteja eikä kulkijoilla käsissä kurkkuja. Myyjän tai syöjän haastattelua ei siis voi tehdä.

Kysytään siis suomalaiselta, ruoan kemiaan erikoistuneelta tutkimusprofessori Anu Hopialta, onko kurkun syönnissä järkeä.

Hopia vastaa, että on paljonkin: Kurkuissa on 95 prosenttia vettä – eli enemmän kuin sokerisissa limonadeissa tai oluessa. Kurkku on tehokas nesteyttäjä eli viilentäjä.

”Kurkku on kuin juomaa, mutta pureskeltavassa muodossa.”

Hopia tietää, että tämä nesteytyksen tapa ei ole tuntematon Suomessakaan: jotkut junioreiden jalkapallojoukkueet ostavat kesäpeleihin laatikkokaupalla kurkkuja.