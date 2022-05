Vastustajat pitävät Quebecin provinssin lakiuudistusta keinona luoda yhtenäiskulttuurinen alue monikulttuurisen valtion sisälle.

Kun maahanmuuttaja on asunut Kanadan Quebecissä puoli vuotta, hänen pitää tulla toimeen ranskaksi. Sen jälkeen kaikkia viranomaispalveluja ei enää tarjota englanniksi.

Maahanmuuttajien kohtelu on kiistanalaisimpia uudistuksia laissa, jonka Quebecin provinssin parlamentti hyväksyi viime viikolla. Asiasta uutisoi esimerkiksi Kanadan yleisradioyhtiö CBC.

Laki myös pakottaa alemman korkeakoulututkinnon suorittajat opiskelemaan aiempaa enemmän ranskaa ja säätää katon englanninkielisten tutkinnonsuorittajien osuudelle. Lisäksi yrityksiltä edellytetään erityisiä perusteita vaatia työntekijöiltä jonkin muun kielen kuin ranskan osaamista.

Ranskankielisyys on olennainen osa quebeciläisten kansallismielisyyttä.

Quebecin nationalistinen pääministeri François Legault ylisti lakiuudistusta merkittävimmäksi teoksi lähes 50 vuoteen ranskan kielen suojelemiseksi englanninkielisen Pohjois-Amerikan keskellä.

Vuonna 1977 ranska säädettiin jo Quebecin liike-elämän kieleksi ja maahanmuuttajien lapset velvoitettiin käymään peruskoulunsa ja lukionsa ranskaksi, mikä sai suuren osan englanninkielisistä muuttamaan muualle.

”En tiedä kielivähemmistöä, joka saisi parempaa palvelua omalla kielellään kuin englanninkielinen yhteisö Quebecissä”, Legault sanoi sanomalehti The Globe and Mailin mukaan.

Mielenosoittajat vastustivat ranskan kielen asemaa Quebecin provinssissa vahvistavaa ”lakia 96” Montrealissa viime torstaina.

Arvostelijat pitävät viime viikon lakiuudistusta keinona luoda yhtenäiskulttuurinen alue monikulttuurisen valtion sisälle. Quebecin asukkaista 85 prosenttia puhuu äidinkielenään ranskaa.

Lain käytännön seuraamukset ovat osin yhä arvoitus. Provinssin hallitus on esimerkiksi rauhoitellut, että terveydenhuollon ja oikeuslaitoksen palveluita saa jatkossakin halutessaan englanniksi.

Kuitenkin esimerkiksi Quebecin Montrealissa sijaitsevan McGillin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Robert Leckey arvioi The Globe and Mailille, että lääkäreille saattaa koitua seuraamuksia, jos he puhuvat potilailleen englantia.

Eräs asiantuntija arvioi uutistoimisto Reutersille, että lakiuudistus asettaa yritykset vaaraan tulla haastetuksi oikeuteen, jos ne eivät palvele asiakkaitaan ranskaksi. Quebecin lait ovat aiemminkin linjanneet, että yritysten on kyettävä palvelemaan asiakkaitaan ranskaksi, mutta aiemmin asiakkaat ovat joutuneet tyytymään valittamaan ei-ranskankielisestä palvelusta kielenkäyttöä valvovalle viranomaiselle.

Lakiuudistus on herättänyt vastustusta paitsi Kanadan englanninkielisen valtaväestön myös alkuperäiskansojen parissa. Näiden edustajat vaativat erityiskohtelua lakiin kulttuurinsa suojelun nimissä.

”Emme vastusta ranskaa. Mutta jos haluatte tietää, millaista on, kun kieli on uhattuna, me kyllä voimme kertoa”, mohawk-päällikkö Mike Delisle sanoi Reutersille.

