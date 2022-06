Vaikeinta on epävarmuus, kun nollapolitiikan pituudesta ei ole tietoa, kirjoittaa HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja Mari Manninen.

Peking

Riemu oli melkoinen, kun Shanghain koronasulku aukeni keskiviikkona. Valtaosa Shanghain 25 miljoonasta asukkaasta oli viettänyt ainakin kaksi kuukautta lähestulkoon kotiseinien sisällä tai pihapiirissään.

”Upea fiilis sellaisestakin yksinkertaisesta asiasta kuin istua tänä aamuna autossa!” kuvaili suomalaisen Kemiran Aasian-toimintojen johtaja Nichlas Kavander sähköpostissaan, joka suorastaan kupli iloa.

Hän oli viettänyt 75 päivää työnsä ja vapaa-aikansa Shanghain kodissaan sulun takia, mistä HS kertoi aiemmin.

”Tänään ehdottomasti käyn kaupassa… Kahvia, kermaa, maitoa, tuoretta leipää… Mahtavaa!”

Kemiran tehtaat eivät ole Shanghaissa, ja ne ovat toimineet koko ajan, mutta suljettuna ollut tutkimuskeskus siivotaan tänään avauskuntoon.

Toinen HS:n aiemmin haastattelema sulussa pitkään elänyt, nälissäänkin ollut neiti Li kertoi keskiviikkoaamuna aikovansa lähteä todella pitkälle kävelylle ja tapaavansa ystäviä. Hän ei halua koko nimeään julki.

”Tuntuu oudolta päästä ulos. En oikein osaa nyt sanoa muuta. En ole varma, oliko tämä Shanghain sulkeminen hyvästä vai pahasta. Sulun aika oli kauheaa, mutta ehkä virus nyt on voitettu”, Li sanoi etähaastattelussa.

Se onkin hyvä kysymys: Onko Kiina nyt näyttänyt, että se pystyy ikiomalla, kovien toimien nollapolitiikallaan päihittämään koronaviruksen?

Muu maailma avautui, kun Kiina pani pari kuukautta sitten shanghailaiset tiukkaan karanteeniin. Shanghaihin tuli Kiinan kovin koronapiikki koko epidemian aikana. Kiina oli yleensä onnistunut tukahduttamaan alkavat pesäkkeet nopeasti paikallisilla suluilla ja tehotesteillä.

Maailma seurasi, kun Shanghain kotikaranteeneissa kärsittiin ruokapulasta ja tartunnan saaneita kärrättiin asumaan valtaviin, ankeisiin halleihin. Moni kansalainen valitti kohtaloaan isoon ääneen somessa ja kotipihallaan.

Saiko Kiina nyt viruksen kuriin? Tähänkö loppui kärsimys?

Tuskinpa.

Nykyisen koronavirusmuunnokset leviävät nopeasti ja helposti. Viranomaisten on oltava koko ajan varuillaan, jottei käy yhtä huonosti kuin Shanghaissa. Pieniinkin merkkeihin viruksesta on puututtava, ettei se ehdi leviämään laajemmalle.

Se tarkoittaa, että tulevaisuudessakin kortteleita, kaupunginosia ja kaupunkeja pannaan sulkuun vähäisestä tartunnansaaneiden määrästä.

Nyt isoissa kaupungeissa on organisoitu koronatestit muutaman päivän välein kaikille miljoonille asukkaille. Shanghaissa ei pääse julkisiin tiloihin tai liikennevälineisiin, ellei ole näyttää testiä 72 tunnin sisältä. Pekingissä raja on 48 tuntia.

Julkisilla liikennevälineillä saa matkustaa vain testattuna.

Shanghaikaan ei elä vielä täysin normaalia elämää. Yli 600 000 ihmistä on yhä suljettuina koteihinsa. Ravintoloissa ei saa syödä sisällä, useimmat koulut ovat kiinni, samoin elokuvateatterit ja kuntosalit.

Eri puolilla Kiinaa tullaan elämään ”on/off -elämää” erilaisin painotuksin. Nytkin Kiinassa on kaupunkeja, jotka ovat eläneet koko ajan kuin koronaa ei olisikaan, ja kaupunkeja, jotka ovat jonkinlaisessa sulussa.

” ”Kiinan johto on puhunut niin hurmioituneesti oman politiikkansa puolesta, että se on ikään kuin sen vanki.”

Myös Pekingissä on ollut viikkoja merkittäviä koronarajoituksia. Sulkua niistä ei tullut, ja nyt rajoituksia jo löysätään.

Oikeastaan Pekingin rajoitukset ovat muistuttaneet paljolti aikaa, kun Suomen pääkaupunkiseudulla olivat voimassa ankarimmat koronarajoitukset.

Lapset käyvät kotoa etäkoulua, aikuisilla oli etätyösuositus, ravintoloihin ei saa mennä sisälle ja ylipäätään harrastuspaikat ovat olleet kiinni.

Pekingiläiset ovat saaneet kuitenkin ulkoilla, käydä ruokakaupassa ja tilata ruokaa kotiinsa. Koronatesteissä on toki pitänyt käydä vähän väliä.

Osalle 20 miljoonan asukkaan kaupungista kävi kuitenkin niin huono tuuri, että heidän kortteleissaan on ollut koronaa. Silloin he ovat joko joutuneet olemaan sisällä kodissaan pari viikkoa tai muuttamaan karanteenikeskuksiin.

Suuri ero Etelä-Suomen tiukimpaan aikaan onkin Pekingissä ollut pelko kahdesta asiasta: Entä jos joudun yhtäkkiä kahdeksi viikoksi lukituksi kotiini tai minut viedään karanteenikeskukseen? Tai – vielä kauheampaa – entä jos Pekingiin tulee samanlainen kaikenkattava sulku kuin Shanghaihin?

Silti tuntemistani Pekingissä asuvista kiinalaisista kaikki paitsi yksi ovat iloisia, että homma hoidettiin ajoissa ja tiukasti, ettei tauti levinnyt.

Vaikka Shanghaissa oli kansalaisten raivokastakin vastarintaa koronatoimille, valtaosa kiinalaisista taitaa edelleen niitä tukea.

Ulkoilijoita Shanghain bisnesalueella 1. kesäkuuta.

Suomen ja monen Euroopan maan kovempien koronarajoitusten aika on kuitenkin jo ohi. Kiinan ongelma on se, että mitään aikataulua tai edes ajatusta politiikan löyhentämiselle ei ole annettu.

Kiinan on vaikea luopua nollapolitiikastaan samoista syistä kuin ennenkin.

Kiinan johto on puhunut niin hurmioituneesti oman politiikkansa puolesta, että se on ikään kuin sen vanki.

Vanhuksista on edelleen merkittävä osa rokottamatta, ja sairaanhoidon kantokyky on huono. Niinpä vapaasti levitessään virus tappaisi Kiinassa jopa miljoonia.

Nyt kuuluu kuitenkin viestejä eri kaupungeista, että rokottajat liikkuvat ovelta ovelle etsimässä iäkkäitä. Vanha rokotettava voi saada jo merkittäviä rahapalkintoja, esimerkiksi Pekingissä 150 euroa.

Kiinan talous on ottanut kovia iskuja tänä vuonna maan koronapolitiikan vuoksi. Tähän asti nollapolitiikkaa on pidetty tärkeämpänä kuin taloutta, vaikka päättäjillä on selvästi kova huoli taloudesta ollutkin.

Veikkaukset Kiinan nollapolitiikasta luopumisen aikataulusta, eräänlaisesta avautumisesta ja antautumisesta koronavirukselle, vaihtelevat suuresti. Ehkä syksyn merkittävän puoluekokouksen jälkeen. Ehkä kahden vuoden kuluttua.

Epävarmuus on kalvavaa niin kansalaisille kuin yrityksillekin.

