Yhdysvallat lähettää Ukrainaan ”käänteen­tekeväksi” kutsutun Himars-raketin­heittimen – Mikä vaikutus sillä on sotaan?

Oikein käytettynä uusi raketinheitinjärjestelmä voi tarjota Ukrainalle huomattavaa apua, arvioi Maanpuolustus­korkeakoulun apulais­professori Antti Paronen.

Himars-raketinheittimen kantama on paljon pidempi kuin Ukrainalla tällä hetkellä käytössä olevalla sotilaskalustolla.

Yhdysvaltain presidentillä Joe Bidenillä oli tekstissään uutinen, kun hän kirjoitti The New York Timesiin tiistaina julkaistun mielipidekirjoituksen.

”Olen päättänyt, että tarjoamme ukrainalaisille kehittyneempiä raketinheitinjärjestelmiä ja ammuksia, jotka auttavat heitä iskemään tarkemmin avainkohteisiin taistelukentällä Ukrainassa”, Biden kirjoitti.

Pian Bidenin kirjoituksen jälkeen uutistoimistot Reuters ja AFP kertoivat, että lahjoitukseen kuuluu M142 Himars -raketinheitinjärjestelmä. Ukrainan asevoimat on noin kuukausi sitten todennut juuri kyseisen järjestelmän olevan heille elintärkeä Venäjän ohjusiskuihin vastaamiseen.

Kokonaisuudessaan Yhdysvaltojen uuden aseapupaketin arvoksi on arvioitu 700 miljoonaa dollaria. Siitä odotetaan virallista ilmoitusta keskiviikkona.

Venäjällä tieto uudesta raketinheitinjärjestelmästä otettiin vastaan odotetusti. Venäjän varaulkoministeri Sergei Ryabkov sanoi Moskovan "arvioivan äärimmäisen negatiivisesti" Yhdysvaltain uusinta aseapupakettia Ukrainalle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pitkään pyytänyt länsimailta raskaita aseita avuksi Ukrainaan. Kuvassa yhdysvaltalaiset joukot Himars-raketinheittimen vierellä maaliskuussa 2022.

Himars-raketinheittimen lähettäminen on merkittävä lisätuki Ukrainalle, joka käy parhaillaan äärimmäisen raskaita taisteluita Donbasin alueella.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pitkään vaatinut länsimailta lisätukea Ukrainalle ja korostanut maan tarvitsevan ennen kaikkea raskaita aseita. Sellaisesta M142 Himars on erittäin hyvä esimerkki.

Apua tarvitaan nyt todennäköisesti kipeämmin kuin missään vaiheessa sodan alkuvaiheen valtaisien taisteluiden jälkeen. Viime viikkojen aikana Itä-Ukrainasta on kantautunut Ukrainan kannalta huolestuttavia tietoja Venäjän joukkojen etenemisestä. Venäjä on onnistunut valtaamaan Itä-Ukrainassa olevaa ”pullistumaa” itselleen.

Tällä hetkellä kovinta taistelua käydään Severodonetskin kaupungissa, jonka Venäjä yrittää saada vallattua itselleen. Jos se saa kaupungin ja sen ympäristön haltuunsa, on se saanut ajettua Ukrainan joukot kokonaan pois Luhanskin oblastista, eli hallinnolliselta alueelta.

Himars-nimi tulee englanninkielisistä sanoista high mobility artillery rocket system. Se on uudempi versio suomalaisillekin tutusta M 270 MLRS -raketinheittimestä. Himarsin kasettiin voidaan ladata kerrallaan kuusi rakettia tai vaihtoehtoisesti yksi ohjus. Käytetyn kasetin vaihtaminen ja uuden lataaminen tilalle sujuu pieneltä raketinheitinryhmältä minuuteissa, brittilehti The Guardian kirjoittaa.

Yhdysvaltojen virkamiesten Reutersille kertomien tietojen mukaan maa ei toimita Ukrainalle Himarsiin sopivaa ATACMS-tykistöohjusta, jonka kantomatka on 300 kilometriä. Sen sijaan se lähettää raketteja, joilla voi ampua 80 kilometrin etäisyydelle.

Syy ATACMS-tykistöohjusten välttämiseen on Yhdysvaltojen huoli siitä, että 300 kilometrin kantamalla Ukraina voisi halutessaan tulittaa kohteita pitkälle Venäjän puolelle. Sellaisia voisivat olla esimerkiksi Venäjän puolella olevat lentokentät, josta Venäjä on lähettänyt sotakoneitaan kohti Ukrainaa.

Yhdysvallat on tehnyt selväksi, ettei se halua aktiiviseksi osapuoleksi sodassa, minkä takia sille on tärkeää, ettei sen toimittamalla välineistöllä hyökätä Venäjän puolelle.

Oikein käytettynä uusi raketinheitinjärjestelmä voi tarjota Ukrainalle huomattavaa apua. Näin arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori, majuri Antti Paronen HS:lle lähettämässään viestissä.

The Guardian kirjoittaa joidenkin asiantuntijoiden arvioineen, että Himars-raketinheittimen saaminen voi olla Ukrainalle jopa ”käänteentekevä” hetki.

Selvää on ainakin se, että uudella heittimellä Ukraina pystyy tulittamaan Venäjää huomattavasti pidemmälle kuin aiemmin. Sen kantama on yli kaksinkertainen verrattuna M777-kenttätykkeihin, joita Yhdysvallat on aiemmin lähettänyt Ukrainalle.

”80 kilometrin kantamaan yltävillä ampumatarvikkeilla on mahdollista vaikuttaa venäläisiin tuliyksiköihin ja pakottaa nämä liikkuvaan tuliasematoimintaan”, Antti Paronen kirjoittaa.

”Nopeasti taistelukentälle saataessa yhdistettynä tarkkaan maalinosoitukseen ne voivat jopa muuttaa paikallisten taisteluiden kulkua.”

Himars-raketinheittimen kantama on noin 80 kilometriä.

Paronen varoittaa silti yliarvioimasta yksittäisen raketinheitin­järjestelmän merkitystä koko sodan kannalta.

”Sateentekijäksi tästäkään järjestelmästä ei ole, mutta sillä on merkitystä monella tasolla. Onnistunut käyttö tarvitsee täydellisen myrskyn tilan, jossa puolustajalla onnistuu kaikki”, hän sanoo.

Lopulta ratkaisevaa on se, paljonko raketinheittimiä ja ammuksia Ukraina saa. Se määrittää muun muassa sen, miten laajalla alueella taisteluissa Ukraina pystyy iskemään Venäjää vastaan. Toistaiseksi raketinheitinten tarkka määrä ei ole tiedossa.

Hyvin todennäköistä on myös se, että Yhdysvaltojen lähettämät raketinheittimet eivät jää ainoaksi uudeksi Ukrainan saamaksi raskaaksi aseavuksi. Saksa ilmoitti keskiviikkona lähettävänsä Ukrainaan IRIS-T -keskimatkan ilmataisteluohjuksia.

Viime viikolla CNN ennakoi jo Yhdysvaltojen päätöstä lähettää raketinheittimiä ja kertoi samalla, että Britannia on tiettävästi valmis toimittamaan samoja laitteita, kunhan Yhdysvallat tekee ensin oman päätöksensä.

The New York Timesin kirjoituksessaan Biden siteeraa Zelenskyiä ja sanoo, että ”sota voi loppua vain diplomatian kautta”. Samoin hän korostaa, ettei painosta Ukrainan hallintoa suostumaan minkäänlaisiin alueluovutuksiin Venäjälle.

Uudella raketinheitinjärjestelmällä Yhdysvallat pyrkii Bidenin näkemyksen mukaan viemään tilannetta lähemmäksi hetkeä, jolloin sotakentältä edetään neuvottelupöytiin.