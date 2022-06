Tullin takavarikoimien bitcoinien arvo oli keskiviikkona yli 55 miljoonaa euroa. Niiden realisointi alkoi viime viikolla ja jatkui tiistaina.

Suomen Tulli on ryhtynyt myymään virtuaalivaluutta bitcoineja, joita sen haltuun on päätynyt takavarikoiden yhteydessä. Myynnissä on yhteensä 1889 bitcoinia, joista runsaat 1666 bitcoinia on peräisin verkkohuumekauppa Douppikaupasta.

Yhteensä Tullilla on enemmänkin bitcoineja, mutta niistä 1889:sta on lainvoimainen tuomioistuimen päätös valtiolle menettämisestä.

Myyntituotot on tarkoitus lahjoittaa kokonaisuudessaan Ukrainaan.

Keskiviikkona aamupäivästä yhden bitcoinin arvo oli runsaat 29 000 euroa, joten 1666 bitcoinin arvo oli noin 48,9 miljoonaa ja 1889 bitcoinin arvo noin 55,5 miljoonaa euroa.

Tullilla on kaksi yksityistä kumppania, jotka vastaavat virtuaalivaluuttojen käytännön myynnistä Tullin puolesta: Coinmotion Oy ja Tesseract Group Oy. Sopimuskumppanien välillä myynti jakautuu siten, että Coinmotion hoitaa kaupoista 70 prosenttia ja Tesseract loput. Valuuttojen realisointi alkoi viime viikolla ja jatkui tiistaina.

Mutta miksi bitcoinit myydään ensin? Ukraina ottaa vastaan lahjoituksia myös virtuaalivaluuttana.

”Kyseessä on vakiintunut käytäntö, jossa rikoshyöty muutetaan rahaksi ja kierrätetään valtion talousarvioon”, kertoo Tullin talousjohtaja Pekka Pylkkänen HS:lle.

”Tullin rahojahan nuo bitcoinit eivät ole, vaan Suomen valtion. Tulli ei myöskään päätä niiden käyttötarkoitusta.”

HS kertoi jo aiemmin, että myyntituottoja on tarkoitus lahjoittaa Ukrainaan. Sen jälkeen valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) vahvisti, että tuotot on tarkoitus lahjoittaa Ukrainaan kokonaan eikä vain osittain.

Rahojen osoittaminen Ukrainaan tapahtuu virallisesti lisätalousarvion kautta.

Eduskunnan tiistaina käymässä lähetekeskustelussa valtiovarainministeri Saarikko kertoi, että suoraa raha-apua Ukrainaan tarkoitus lähettää yhteensä 83 miljoonan euron arvosta. Näistä 70 miljoonaa suunnataan Saarikon mukaan kehitysyhteistyöhön. Kyseisestä potista suurin osa on Tullin bitcoinien myyntituloa, jotka kohdistetaan humanitaarisen kriisin helpottamiseen ja jälleenrakennuksen tukemiseen.

”Rikolliset on saatu kiikkiin, valtio saa kymmenien miljoonien potin sen ansiosta ja sitten lahjoittaa rahat heille, jotka eniten rahaa tarvitsevat juuri nyt. En keksi rahoille parempaa käyttökohdetta kuin Ukrainan tukeminen", valtiovarainministeri Saarikko kommentoi HS:lle huhtikuussa.

Tullin talousjohtaja Pekka Pylkkäsen mukaan tavoitteena on, että bitcoinit realisoidaan eli muutetaan euroiksi alkukesän aikana.

Valtaosa Tullin takavarikoimista bitcoineista, 1 666 kappaletta, on peräisin "pimeässä verkossa” Douppikauppa-nimellä huumekauppaa tehneeltä mieheltä, joka suorittaa pitkää vankeusrangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta.

Kun Tulli teki Douppikauppa-takavarikon kesällä 2016, bitcoinin arvo oli noin 600 euroa. Turun hovioikeus tuomitsi miehen menettämään rikoksen tuottaman hyödyn nimenomaan bitcoineina eikä euroina. Se tarkoittaa, että valtio saa pitää bitcoinien kallistumisesta aiheutuvan arvonnousun.

Tulli on aprikoinut pitkään, miten menetellä virtuaalivaluuttojen suhteen. Niitä on suunniteltu huutokaupattavaksi tai luovutettavaksi jollekin toiselle valtion virastolle. Lopulta päädyttiin kuitenkin myyntiin.

Selvittelyn aikana bitcoinien arvo on kasvanut. Kesän 2016 takavarikkohetkeen verrattuna bitcoinin arvo oli keskiviikkona noin 48-kertainen.

Ukrainan viralliselle bitcoin-tilille oli keskiviikkona lahjoitettu virtuaalivaluuttaa vajaan 14 miljoonan euron arvosta. Tili on kuitenkin vain yksi monista bitcoinin lahjoituskanavista. Lisäksi Ukraina ottaa vastaan lahjoituksia kahdeksana muuna virtuaalivaluuttana, joten todelliset lahjoitusmäärät ovat suurempia.

Helmikuun lopussa alkaneen Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen on arvioitu aiheuttavan Ukrainalle jopa 560 miljardin euron vahingot. Kiovan talousyliopiston ja valtiovarainministeriön tekemän laskelman mukaan vahinkoja syntyy joka viikko jopa runsaan neljän miljardin euron arvosta.

Toukokuun 25. päivänä julkaistun viikkolaskelman mukaan sodassa oli julkaisupäivään mennessä tuhoutunut noin 105 000 autoa, 643 terveydenhuollon laitosta kuten lääkäriasemaa tai sairaalaa, 621 päiväkotia, 19 ostoskeskusta ja 11 siviili-ilmailun lentokenttää.