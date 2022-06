EU:n kanssa tehty pakolais­sopimus antaa osviittaa, kuinka Suomen on syytä varautua Turkin kanssa yllätyksiin ja vedätyksiin

Turkin arvaamattomuus paljastui jo EU:n pakolais­sopimuksessa – ja ”Erdoğan on muuttunut entistä arvaamattomammaksi”, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

”Historiallinen kokous”, julisti sitaattimerkkeihin pantu otsikko Helsingin Sanomien verkkosivuilla 29. marraskuuta 2015. Euroopan unioni ja Turkki olivat saaneet Brysselissä aikaan sopimuksen, jonka piti lähentää osapuolia ja panna Eurooppaakin koetellut muuttoliikekriisi aisoihin.

Valokuvassa kaulailivat hymyissä suin Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Turkin pääministeri Ahmet Davutoğlu.

”Tämä on historiallinen päivä ja historiallinen kokous”, Davutoğlu lausui.

Turkille oli luvattu kolme miljardia euroa pakolaisten auttamiseen, uusia edistysaskelia EU-jäsenyysneuvotteluissa ja piakkoin siintävää viisumivapautta. Turkki taas lupasi hillitä EU-alueelle suuntautuvaa muuttoliikettä.

Päivä ei kuitenkaan jäänyt historiaan muutoin kuin petettynä lupauksena. Turkin valtionjohdossa oli selvästi huomattu, että EU:lta voi lypsää vielä lisää asioita, erityisesti rahaa.

Marraskuu vaihtui joulukuuksi, mutta ihmisvirta Eurooppaan ei lakannut. Ihmisiä tuli Turkista Kreikan kautta yhä nelisen tuhatta joka päivä ja hymyt katosivat EU-päättäjien kasvoilta. Aivan kuin mitään sopimusta ei olisi tehtykään.

Turkin pääministeri Ahmet Davutoğlu ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk juhlivat ”historiallisen sopimuksen” syntyä Brysselissä 29. marraskuuta 2015. Sopimuksesta ei seurannut mitään konkreettista.

Nyt Suomi ja Ruotsi haluaisivat liittyä sotilasliitto Natoon, mutta haaveen tiellä seisoo Turkki ja sen itsevaltainen presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Muutaman vuoden takainen muuttoliikejupakka toimii muistuttajana siitä, miten arvaamattomaan tilanteeseen jäsenyysprosessi on ajautunut.

”Kun ensin sovittiin jotain ja sitten se ei pitänytkään, niin se näytti Euroopan johtajille, että mikä on hänen tapansa ja tyylinsä toimia”, sanoo Turkin ja EU:n sopimuksen syntyä läheltä seurannut diplomaatti, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

Diplomaatin mielestä Erdoğan oli vielä 2000-luvun puolivälissä ”aika järkevä ja rakentavaan keskusteluun valmis” poliitikko, jonka kanssa pystyttiin saavuttamaan osakompromisseja esimerkiksi Turkin vaikeasti edenneessä EU-jäsenyysprosessissa.

”Tässä Nato-asiassa näkee, että Erdoğan on muuttunut entistä arvaamattomammaksi”, diplomaatti sanoo.

Turkin aivoitusten lukemista muuttoliikekriisin aikana teki vaikeaksi se, että oli epäselvää, kuka Turkin päätöksiä oikein teki. EU:n ja Turkin kuukausia kestäneissä neuvotteluissa Turkin ykkösneuvottelija oli pääministeri Davutoğlu, joka oli aiemmin toiminut Erdoğanin ulkopoliittisena neuvonantajana.

Turkin toimet näyttivät välillä suoranaiselta kiusanteolta. Helmikuussa 2016 Saksan liittokansleri Angela Merkel lensi Turkin pääkaupunkiin Ankaraan ja asteli Davutoğlun kanssa kameroiden eteen esittämään toiveen, että Nato tulisi apuun Turkin rannikolle kitkemään ihmissalakuljetusta.

Toive esitettiin Saksan ja Turkin yhteisenä hankkeena, mutta aloite Naton sotkemisesta tilanteeseen tuli todennäköisesti Turkilta. Avunpyyntö alleviivasi EU:n kyvyttömyyttä hoitaa omia rajaongelmiaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Turkin pääministeri Ahmet Davutoğlu pyysivät sotilasliitto Natolta apua muuttoliikekriisin hillitsemiseksi helmikuussa 2016.

Kaikille oli tuossa vaiheessa ilmiselvää, että Turkin mittavat turvallisuusjoukot pystyvät lopettamaan Kreikkaan kohdistuvan muuttoliikkeen, jos Turkki olisi niin halunnut tehdä.

Turkki pyöritti eurooppalaisia vielä runsaan kuukauden ajan, kunnes se taipui uuteen sopimukseen, jossa sille luvattiin vielä kolme miljardia euroa lisää rahaa, jotta se todella panisi lopun ihmisliikenteelle.

Samalla kun pääministeri Davutoğlu viimeisteli sopimusta Brysselissä, presidentti Erdoğan jylisi eurooppalaisjohtajille tv-puheessaan teemasta, joka on tullut tutuksi Suomen ja Ruotsin Nato-prosessin alussa: hän syytti EU:ta tekopyhyydestä ja eurooppalaismaita kurditerroristien tukemisesta.

Syyrialaisisä ja tytär saapuivat Lesboksen saarelle Kreikkaan syyskuussa 2015.

Sopimus kuitenkin syntyi, ja ihmisvirta Turkista alkoi nopeasti tyrehtyä. YK:n pakolaisjärjestö kertoi vuoden 2015 päätteeksi, että EU-maihin oli saapunut hieman yli miljoona ihmistä Välimeren reittejä pitkin – heistä noin 800 000 Turkin kautta Kreikkaan. Vuonna 2016 tulijoiden määrä Turkista Kreikkaan putosi hieman yli 170 000:een.

Erdoğan jätti EU-maat kuitenkin pysyvän jännityksen tilaan, kun hän alkoi pian arvostella EU:ta sopimuksen rikkomisesta. Toukokuussa pääministeri Davutoğlu sai kenkää ja EU-piireissä heräsi pelko, miten sopimukselle käy.

Marraskuussa 2016 Erdoğan uhkasi EU:ta sillä, että Turkki avaa portit ihmisliikenteelle uudestaan. ”Älkää unohtako, että länsimaat tarvitsevat Turkkia”, Erdoğan sanoi.

Sittemmin uhkaus on toteutunut pienimuotoisesti, kun Turkista on saapunut yhtäkkisesti tavallista suurempia ihmismääriä Kreikkaan. Tilanne on kuitenkin pysynyt huomattavasti rauhallisempana kuin vuosina 2015–2016.

Davutoğlun potkut pääministerin paikalta saattoivat osin liittyä EU-sopimukseen, mutta yleisesti on tulkittu, että kyse oli Erdoğanin halusta keskittää itselleen yhä enemmän valtaa. Vuonna 2018 voimaan astunut perustuslakiuudistus lakkautti pääministerin viran kokonaan ja keskitti vallan presidentille.

Diplomaatin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ovat nyt täysin Erdoğanin päätettävissä. Mikäli EU:n kanssa tehty pakolaissopimus antaa osviittaa, yllätyksiin, vedätyksiin ja takaiskuihin on hyvä varautua.

Presidentti Sauli Niinistö totesi toukokuun puolivälissä olevansa ”hieman hämmentynyt” siitä, miten Erdoğan oli häntä kohdellut.

”Puhuimme puhelimessa noin kuukausi sitten. Hän sanoi, että te olette hakemassa Naton jäseneksi ja että he ottavat siihen myönteisen kannan.”

Usean vuosikymmenen ajan Turkin kanssa asioinut diplomaatti sanoo olleensa yllättynyt enimmäkseen siitä, että Erdoğanin tempaus tuli suomalaispäättäjille yllätyksenä.

”Erdoğan on jo kauan sitten valinnut linjan, että tällaisella arvaamattomuudella voi pelata aika paljon. Hän on tällainen peluri.”