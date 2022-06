Ukrainasta Venäjän valtaamilta alueilta lähteneet pelkäävät, että venäläisten vaino voisi ulottua maihin, joihin he ovat paenneet, Suomeen tullut Svetlana sanoo.

Mustanmeren satamakaupunki Herson oli ensimmäinen suurkaupunki, jonka Venäjä sai vallattua.

Tämä tapahtui vain kuusi päivää sen jälkeen, kun Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin oli ilmoittanut televisioidussa puheessaan, että Venäjän asevoimat ovat aloittaneet ”sotilaallisen erikoisoperaation” Ukrainassa. Maaliskuun toisena päivänä venäläiset joukot tunkeutuivat Hersonin kaupungintalolle. Saman päivän iltana kaupungin pormestari Ihor Kolyhajev ilmoitti, että Herson on antautunut venäläisille.

Kolyhajevin mukaan taistelu 280 000 asukkaan kaupungista aiheutti satojen ukrainalaisten siviilien ja sotilaiden kuoleman sekä mittavia vahinkoja kaupungin infrastruktuurille.

Hersonia ja samannimistä miljoonan asukkaan hallinnollista aluetta voi pitää ennakkotapauksena siitä, miten hyökkääjä pyrkii venäläistämään miehittämänsä alueet. Toteuttaakseen tavoitteensa venäläiset joukot partioivat Hersonin kaduilla, ja he ovat sulkeneet pois kaupungista vievät tiet.

Yksi miehitetyltä alueelta pakenemaan päässeistä on 45-vuotias Svetlana, joka saapui toukokuun alussa Suomeen. Hän pakeni Hersonista huhtikuussa. Hänen oikeaa nimeään ei turvallisuussyistä kerrota.

”Minua pelottaa, että minut löydetään. Pelkään todella paljon, kun kerron teille näitä tietoja”, hän sanoo.

Hän sanoo haluavansa kuitenkin puhua, jotta tietoa välittyisi.

Svetlanan mukaan on yleistä, että Ukrainan vallatuilta alueilta lähteneet pelkäävät, että venäläisten vaino voisi ulottua maihin, joihin he ovat paenneet.

Mutta pelko miehitetyssä Hersonissa on vielä suurempaa. Svetlana kertoo, että Hersonin alueella yhä asuvat elävät jatkuvan pelon vallassa.

Nainen käyttämässä puhelinta Skadovskissa venäläisjoukkojen partioidessa kaduilla. Uutistoimisto AFP:n kuvaaja on ottanut kuvan Venäjän armeijan järjestämällä kuvausmatkalla 20. toukokuuta.

Hersonin asukkaita kaupungin kadulla 20. toukokuuta. Uutistoimisto AFP:n kuvaaja on ottanut kuvan Venäjän armeijan järjestämällä kuvausmatkalla.

”Ihmiset pelkäävät venäläisiä, koska he ovat julmia. Jos ihmiset eivät pelkäisi tulevansa ammutuksi tai kidnapatuksi, olisi koko Herson täynnä Ukrainan lippuja. Kukaan ei halua venäläisiä sinne.”

Torstaina kesäkuun yhdeksäntenä päivänä Ukrainan puolustusministeriö ilmoitti, että ukrainalaiset olisivat saaneet takaisin hallintaansa jonkin osan Hersonin alueesta. Tietoja ei ole vahvistettu.

Svetlana sanoo, että hän on uutisesta onnellinen ja toiveikas, mutta samalla yhä peloissaan: ovatko taistelut vaikuttaneet sukulaisiin ja ystäviin, ovatko kaikki kunnossa?

Kun väkiluvultaan Suomen pääkaupunkiseudun kokoinen alue joutuu vieraan vallan miehittämäksi, muuttuu alueella asuvien ihmisten elämä merkittävästi hankalammaksi.

Yhtäkkiä inhimillisen – elämisen arvoisen – elämän edellytykset järkkyvät.

Yhdysvaltalais­rahoitteinen ukrainan­kielinen Radio Svoboda kertoi huhtikuussa, että miehittäjät estävät ukrainalaisten humanitäärisen avun sekä ruoan, lääkkeiden ja muiden välttämättömien tarvikkeiden pääsyn kaupunkiin. Samalla venäläiset tuovat kaupunkiin elintarvikkeita miehitetyltä Krimiltä ja vaativat paikallisia maksamaan tuotteista ruplissa, korotetuilla hinnoilla.

Kansalais­järjestö CrimeaSOSin puheenjohtaja Denis Savtšenko kertoo, että 90 prosenttia Hersonin alueen apteekeista on lopettanut toimintansa. Järjestön tiedotteen mukaan alueen toreilla myydään nyt Krimiltä ja muualta Venäjältä tuotuja lääkkeitä autojen takakonteista. Lääkkeiden valmistajasta ei ole varmuutta.

Svetlanan mukaan on tosiasia, että hinnat nousevat. Hän kertoo, että ruuan hinta on noussut pahimmillaan jopa nelinkertaiseksi. Hän on myös tietoinen siitä, että venäläiset tuovat Krimiltä elintarvikkeita myytäväksi.

”Aiemmin kilo makkaraa maksoi 60–70 hryvniaa, nyt se maksaa 200–240 hryvniaa. Venäläiset sotilaat tekevät ylimääräistä rahaa tuomalla Krimiltä muun muassa olutta ja tupakkaa.”

Svetlanan mukaan eläminen kallistui myös siksi, että monet joutuivat vaihtamaan asuinpaikkaa useasti. Monien koti tuhoutui taisteluissa.

Hän lisää, että siitä johtuva stressi aiheutti paljon eripuraa myös perheissä.

”Meitä pelotti olla kotona, koska räjähdyksiä oli koko ajan. Siksi jouduimme jättämään kauniilla paikalla olleen talomme. Kahden kuukauden ajan muutimme koko ajan uusiin paikkoihin ja siitä tuli paljon normaalia suurempia kuluja. Stressiä oli paljon, ja se aiheutti paljon riitaa perheessämme.”

Toukokuun 20. päivänä otettu kuva naisesta ja lapsesta kävelemässä puistossa Skadovskissa Hersonin alueella. Taustalla näkyy venäläisiä joukkoja, jotka partioivat kaupungin kaduilla. Uutistoimisto AFP:n kuvaaja on ottanut kuvan Venäjän armeijan järjestämällä kuvausmatkalla.

Kun Hersonin miehitys alkoi, alkoi myös alueen järjestelmällinen venäläistäminen.

Alueen demokraattisesti valitut johtajat ja virkamieskoneisto vaihdettiin venäläismielisiin henkilöihin. Aiemmin käytössä ollut virallinen valuutta, Ukrainan hryvnia, vaihdettiin venäläiseen ruplaan toukokuun alussa.

Ukrainalaisten televisiokanavien lähetykset estettiin, ja internet­palveluntarjoajat ja teleoperaattorit vaihdettiin venäläisiin. Internetin vapaata käytettävyyttä tarkkaileva Netblocks-järjestö kertoi aiemmin, että ”verkkoyhteydet on reititetty Venäjän internetin kautta, joten ne ovat nyt todennäköisesti Venäjän internet-säännösten, valvonnan ja sensuurin alaisia”.

Kouluissa tullaan opettamaan venäläisen opetussuunnitelman mukaan. Hersonin alueneuvoston varajohtajan Juri Sobolevskyin mukaan venäläiset ovat keränneet listaa alueen koulujen opettajista, jotka ovat halukkaita jatkamaan opetusta venäläisen opetussuunnitelman mukaan. Hän kertoo, että yhteistyöhön suostuvat opettajat lähetetään Krimille koulutettavaksi tänä kesänä.

Svetlanalle tiedot alueen venäläistämispyrkimyksistä eivät tule yllätyksenä. Hänen näkemyksensä mukaan venäläistäminen ei alkanut tämän vuoden miehityksestä, vaan Venäjä on pyrkinyt siihen koko ajan. Svetlana uskoo, että näin Venäjä pyrkii tuhoamaan ukrainalaisten kansallisen identiteetin.

”He sanovat, että te olette venäläisiä ettekä ukrainalaisia. He haluavat häivyttää kulttuurien erot, he haluavat tappaa kulttuurimme. En ole yllättynyt siitä, että koulujen opetuskin venäläistetään. Nämä koulut tulevat olemaan propagandakouluja.”

Neuvostoliiton voitonlippu toisen maailmansodan muistomerkillä Hersonissa. Uutistoimisto AFP:n kuvaaja on ottanut kuvan Venäjän armeijan järjestämällä kuvausmatkalla 20. toukokuuta.

Hersonin alueen asukkaat ovat peloistaan huolimatta pitäneet vastarintaa yllä Venäjän miehityksen aikana. Asukkaat ovat järjestäneet mielenosoituksia, jossa tuhannet ihmiset kokoontuvat yhteen kantaen mukanaan Ukrainan lippuja ja laulaen kansallislaulua. Saksalaismedia DW:n haastattelussa Hersonin alueella sijaitsevan Oleškin kaupungin pormestari Yevhen Ryštšuk kertoi, että kaupungissa järjestettyyn mielenosoitukseen osallistui yli 5 000 ihmistä maaliskuussa.

Svetlana pakeni Hersonista Odessaan, kun Venäjä oli jo kuukauden ajan miehittänyt aluetta. Hän kertoo, että pakomatka oli jo silloin hankala taisteluiden ja venäläisten tiesulkujen vuoksi. Normaalisti muutaman tunnin matkaan kului tällä kertaa kymmenen tuntia.

”Jouduimme pakenemaan peltojen ja pienten teiden kautta. Suorinta tietä emme voineet mennä, koska joka paikassa sodittiin. Kun aloitimme pakomatkan, oli alueella jo kymmeniä tiesulkuja. Lähdimme seitsemältä aamulla ja olimme vasta viiden aikaan perillä. Normaalisti tähän matkaan on mennyt korkeintaan kaksi tuntia.”

Svetlanan pakoreitti jatkui Odessasta bussilla kohti Kiovaa. Kiovasta hän kertoi matkanneensa junalla Lviviin ja sieltä vielä bussilla Puolan raja sijaitsevaan Przemyślin pakolaiskeskukseen. Lopulta hän pääsi Puolan Gdańskiin, ja lensi sieltä Helsinkiin.

Hän uskoo, että jos pakomatka tulisi tehdä nyt, olisi se vielä vaikeampaa kuin aiemmin, sillä venäläiset ovat miinoittaneet teitä eikä virallisia evakuointikäytäviä ole muualle kuin Venäjälle.

Hän lisää, että pelko myös lamaannuttaa.

”Ihmiset haluavat lähteä, mutta pelko tekee siitä mahdotonta monille. Pakomatkaa on on myös hankala suunnitella, sillä tiet ovat miinoitettuja, ja varmaa tietoa miinojen sijainneista ei ole.”

Z-kirjaimella merkattu bussi ajamassa Hersonin alueella. Uutistoimisto AFP:n kuvaaja on ottanut kuvan Venäjän armeijan järjestämällä kuvausmatkalla 20. toukokuuta.

Haastattelussa Svetlana epäröi vahvasti sitä, että onko hänellä enää koskaan mahdollisuutta palata kotiseudulleen. Hän ei usko, että Ukraina saisi koskaan rauhaa naapurivaltioltaan.

Hän on päättänyt jäädä Suomeen lopullisesti.

”En usko, että Venäjä jättää ikinä Ukrainaa rauhaan. Haluan jäädä Suomeen siksi, että en halua enää koskaan menettää historiaani tai menneisyyttäni.”

Oikaisu 9.6.2022 klo 20.54: Toisin kuin jutun ensimmäisen kuvan kuvatekstissä aiemmin virheellisesti väitettiin, Herson ei ole Svetlanan kotikaupunki, vaan hän on kotoisin Hersonin alueelta.