Venäjä vaikuttaa voittavan taistelun Severodonetskin kaupungista Luhanskin alueella.

Severodonetskin ympäristö on Luhanskissa viimeinen alue, joka on tähän asti ollut vielä Ukrainan joukkojen hallussa. Kaupungista on käyty viime päivien aikana erittäin voimakasta taistelua.

Keskiviikon aikana tulleiden tietojen perusteella näyttää entistä selvemmältä, että Severodonetsk on kaatumassa. Luhanskin kuvernööri Serhi Haidai ilmoitti puolenpäivän aikaan, että Venäjä hallitsee kaupungista noin 70:tä prosenttia.

Samalla Haidai vahvisti ulkomaisten tiedustelupalveluiden tiedon, että ukrainan joukot ovat vetäytymässä aiemmin valmisteltuihin edullisempiin asemiin.

Aiemmin yhdysvaltalainen CNN uutisoi, että venäläiset jatkavat kaupungin asuntojen, infrastruktuurin ja teollisuuden tuhoamista.

Severodonetskin ja samalla koko Luhanskin alueen menettäminen on Ukrainalle henkisesti kova paikka, koska samalla se tarkoittaa sitä, että Venäjä onnistuu sodassa yhdessä osatavoitteessaan.

Jo pidempään asiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjä on luopunut isosta osasta alkuperäisiä tavoitteitaan ja keskittynyt nyt Donbasin, eli Luhanskin ja Donetskin hallinnolisten alueiden, valtaamiseen. Donetskissa Ukrainalla on hallussaan vielä huomattavia osia läntisestä osasta, mutta Luhansk on nyt päätymässä kokonaan Venäjän haltuun.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi keskiviikkona raportissaan, että Ukraina näyttää päättäneen olla vastaamatta Venäjän valloituspyrkimyksiin Severodonetskissa.

ISW:n mukaan Severodonetskista vetäytyminen on taktisesti järkevä, vaikkakin Ukrainalle kivulias ratkaisu. ISW:n mukaan Ukrainan päätös olla lähettämättä lisää joukkoja Severodonetskiin on myös saanut osakseen arvostelua.

Venäjä on onnistunut etenemään kaupungin alueella nopeasti nimenomaan siksi, että Ukrainan joukot ovat alkaneet vetäytyä eivätkä ole jääneet taistelemaan viimeiseen mieheen pitääkseen kiinni puolustuslinjasta.

”Ukrainan on huolehdittava rajallisista resursseistaan ja keskityttävä oleellisten alueiden takaisinvaltaamiseen sen sijaan, että puolustetaan aluetta, jonka hallinta ei ratkaise sodan lopputulosta”, raportissa todetaan.

Myös Britannian puolustusministeriö julkaisi keskiviikkona uusimmat tiedustelutietonsa, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin ISW:n näkemykset tilanteesta.

Yksi syy Severodonetskista vetäytymiseen on todennäköisesti se, että Ukraina yrittää parhaillaan vastahyökkäyksiä Etelä-Ukrainassa sijaitsevan, strategisesti tärkeämmän Hersonin kaupungin alueella.

Venäjä vaikuttaa keskittäneen sotilaallista voimaansa suurissa määrin itään Severodonetskin lähistölle, mikä ei ISW:n mukaan ole jäänyt huomaamatta Ukrainan asevoimien johdossa. Venäjän keskittyminen itään tarjoaa Ukrainalle mahdollisuuden menestyä Hersonissa, koska Venäjän oletetaan jättäneen heikompia sotilasjoukkojaan puolustamaan eteläisen Ukrainan vallattuja alueita.

Herson on Ukrainalle tärkeä satamakaupunki, minkä lisäksi se sijaitsee Dnepr-joen rannalla. Sodan kannalta Dnepr-joki on tärkeä ylityspaikka, ja Ukrainalle olisi iso apu siitä, että se pystyisi viemään Venäjältä pois Dnepr-joen sillanpääaseman Hersonin alueella.

Toisaalta Hersonin hallinnalla voi olla vaikutusta myös siinä vaiheessa, kun sota joskus etenee rauhanneuvotteluihin. Näin arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori, majuri Antti Paronen HS:lle maanantaina.

”Mitä enemmän Ukrainalla on neuvotteluiden alkaessa hallussaan merkittäviä satamakaupunkeja, sillä on paremmat edellytykset niiden pitämiseen.”