Moskova on tuottanut tuskaa Krimin tataareille sukupolvien ajan.

"Haluan vain palata kotiin, Krimille", Isa Akajev sanoo.

Päänsä ajellut pitkäpartainen Akajev, 57, on kolmentoista lapsen isä. Hän on koonnut vapaaehtoisyksikön Krimin tataareista eli turkkilaissukuisesta ja pääosin islaminuskoisesta kansasta, jonka historiallinen kotiseutu on Krimin niemimaa.

Akajev muutti Kiovaan vuonna 2014, kun Venäjä oli vallannut Krimin Ukrainalta ja liittänyt sen itseensä. Hänen komentamansa 50 sotilaan yksikkö osallistui keväällä Kiovan puolustustaisteluun ja valmistautuu paraikaa lähtemään taistelemaan Hersonin alueelle Etelä-Ukrainaan. Noin puolet joukosta on Krimin tataareja ja suurin osa lopuistakin niin ikään muslimeja.

Moskova on tuottanut tuskaa Krimin tataareille useiden sukupolvien ajan. Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin karkotti heidät – myös Akajevin isovanhemmat – Krimiltä vuonna 1944 väittäen heitä natsi-Saksan kätyreiksi.

Tataarien sallittiin palata Krimille vasta 1980-luvulla, jolloin myös Akajev muutti Uzbekistanista. Moni tataari piti Neuvostoliiton romahtamista vuonna 1991 suurena vapautuksena.

Akajev kertoo Reutersille, että Kiovassa muslimeihin ja erityisesti Krimin tataareihin suhtauduttiin pitkään epäluuloisesti.

"Kaikki luulivat, että olemme separatisteja", hän sanoo.

Se muuttui, kun Venäjän tukemat separatistit tarttuivat aseisiin Itä-Ukrainassa keväällä 2014. Sen seurauksena Krimin tataarit saivat rekisteröityä vapaaehtoisyksiköksi Ukrainan asevoimien rinnalle. Viime kuussa heistä tuli virallisestikin osa Ukrainan asevoimia.

Unelma Krimin palauttamisesta ajaa Akajevin vapaaehtoisjoukkoa, mutta niemimaan takaisinvaltaus on epärealistinen ajatus, sillä Venäjän joukot ovat työntyneet sieltä jo yli sadan kilometrin päähän Ukrainan sisämaahan.

Ukrainan todellisena sotilaallisena tavoitteena on saada Venäjän joukot vetäytymään alueilta, joita nämä ovat vallanneet hyökkäyksessään tänä keväänä. Jopa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, ettei usko Krimin palauttamiseen Ukrainan hallintaan sotilaallisesti.