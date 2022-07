Peking

Jos homma menisi kuin Strömsössä, se menisi näin: Vieras koputtelisi pekingiläisen kerrostaloasunnon ovelle, jonka nimikyltissä lukee T.S. Kyltin kyljessä on muumien kuvia.

Kun diplomaatti Timo Sysiö aukaisisi oven, vieraan silmät pysähtyisivät pian laivan pienoismalliin, eikä minkä tahansa laivan, vaan Sysiön teettämän Silja Symphonyn valtavaan, käsinrakennettuun ”pienois”malliin.

Mikäs tämä on? vieras kysyisi, ja Sysiö pääsisi kertomaan, kuinka hän oli aikanaan Ruotsin-laivalla töissä ja piti töistään paljon. Ja tietysti hän kertoisi, kuinka risteilyt Suomen ja Ruotsin välillä ovat mitä mainiointa matkailua.

Voisihan siinä vähän rupatella muumeistakin.

Silja Symphonyn pienoismalli on niin iso, että se vie kokonaisen kaapin päällisen. Laivan vitriiniin kiinnitetty kiinalainen uudenvuoden toivotus kuuluu näin: Poistuessasi kodista ilo tulee vastaan / Onni kulkee mukanasi ikuisesti.

Tunnelma Sysiön kotona olisi heti vapautuneempi ja henkilökohtaisempi. Ja siinä sivussa olisi tullut edistettyä Suomen matkailuakin.

Sysiö on Suomen Pekingin-lähetystön viestinnästä ja maakuvatyöstä vastaava lehdistövirkamies, mutta hän myös väittelee syksyllä tohtoriksi Singaporen yliopistossa aiheenaan diplomatian rakennettu tila.

Yksi väitöskirjan jo julkaistuista artikkeleista käsittelee diplomaattien koteja edustustiloina. Diplomaatit kutsuvat vieraita lähetystöön ja ravintoloihin, mutta omassa kodissa pidetyillä tilaisuuksilla on tärkeä rooli.

”Kun on jonkun ihmisen kotona, pääsee lähemmäksi hänen persoonaansa. Koti on luottamusta herättävä ympäristö jopa diplomatiassa”, Sysiö sanoo.

Kotona on rennompaa kuin muualla.

Kokeneet kollegat kertoivat Sysiön haastatteluissa erikoistemppujaan tunnelman rentouttamiseksi.

Yhden diplomaatin lapset tupsahtavat ”vahingossa” kesken edustustilaisuuden paikalle, toisen diplomaatin koira karkaa kahvia ja konjakkia nauttivien vieraiden joukkoon.

Sysiöllä ei ole lapsia eikä koiraa, mutta hänellä on laiva.

”Mutta odotukset ja käytännön kokemukset eivät aina kohtaa”, Sysiö sanoo.

Timo Sysiö on opiskellut ja ollut harjoittelussa Aasiassa Hongkongissa, Singaporessa ja Pekingissä. Diplomaattina hän toiminut Turkissa ja nyt Pekingissä.

Kun Sysiö edusti edellisessä pestissään Turkin Ankaran kodissaan – josta artikkelin kokemukset on paljolti kerätty – , vain yhdet vieraat kiinnittivät huomionsa laivaan. Pekingissä pienoismalli on puolestaan kerännyt hyvin huomiota.

Kulttuurieroja, noita vähän mystisiä juttuja.

Miksi tunnelman pitäisi olla mukava ja leppoisa? Mitä siitä on diplomaateille ja Suomelle hyötyä?

”Tulee puhuttua asioista, joista ei ehkä muuten tulisi puhuttua”, Sysiö sanoo.

Hän kertoo esimerkin Turkin ajoiltaan. Hänen parvekkeeltaan oli upea näköala. Sysiö katseli sitä paikallisen nuoren vieraansa kanssa erään illanistujaisen aikana.

Vieras huokasi, että hänellä ei tule olemaan ikänä varaa vastaavaan asuntoon. Siitä aukesi keskustelu, joka avasi Sysiölle aivan uudella tavalla nuorten vaikeaa elämäntilannetta Turkissa.

Diplomaatin pitäisi ymmärtää kohdemaataan syvällisesti, ja kansalaisten tuntojen tavoittaminen on tärkeää. Fiiliksistä lähtevät monet poliittiset muutokset.

Kodeissa voi olla muodollisia tiloja helpompi puhua vaikeista asioista poliitikkojen tai toisten maiden diplomaattien kanssa.

Monelle suomalaisdiplomaattien vieraalle saunominen Suomen lähetystöjen saunoissa on ollut erityisen lähentävä ja ikimuistoinen tilaisuus.

Saunadiplomatia voi toimia myös itseään vastaan: osa vieraista pelkää saunomista ja alastomuutta. Sysiö on tutkinut myös saunadiplomatiaa.

”Eräs haastateltava kertoi, että häntä oli jännittynyt kovasti saunaan meno, mutta kun saunan jälkeen jännityksen aiheuttama adrenaliini purkautui, hänellä oli tosi hyvä olo ja hyvät keskustelut.”

Turkissa teetetty pöytä istuu suomalaiseen sisustukseen.

Diplomaattien kodit ovat siis sekä koteja että edustustiloja. Niistä välittyy kunkin asukkaan oma tyyli ja persoona, mutta samalla niissä tapaa olla paljon viestejä kotimaasta.

Sysiön olohuoneessa on Hakolan sohvaryhmä ja Marimekon unikkokuviota sohvatyynyillä. Aaltoa on sohvapöytänä, jakkaroissa ja tietenkin yhdessä maljakossa. Pöydällä on Iittalan kipossa Englannin lakritsia.

Olohuone ei ole mitenkään pramea, mutta suomalainen tunnistaa sen suomalaiseksi jo vaaleista puun sävyistä ja selkeistä linjoista.

Maailmaa kiertävillä diplomaateilla on myös muistoja edellisistä asemapaikoista.

”Yksi kollega sanoi, että muistojen keräämisessä kannattaa olla punainen lanka. Että ostaa joka paikasta vaikka jotakin sinistä, ettei koti tule täyteen eriparisia asioita.”

Sysiö teetti Turkissa vaaleapuisen ruokapöydän, joka sopii muuhun sisustukseen. Edelliseltä Kiinassa asumisen ajalta hänellä on taiteilija Wu Guanzhongin teos seinällä. Kuvassa oleva rakennus on selkeälinjainen, kuin Aallon piirtämä.

Kiinalaisen Wu Guanzhongin teoksen linjoissa on jotakin Suomi-henkistä.

Suomalaisdiplomaateista sisustajana suurimman vaikutuksen Sysiöön on tehnyt Paula Parviainen. Tämä osaa loihtia tilasta kuin tilasta edustavan ja persoonallisen. Ja hetkessä.

Sysiö oli aikanaan auttamassa Singaporessa suurlähettiläänä juuri aloittanutta Parviaista muuttolaatikoiden purkamisessa paria tuntia ennen kuin eräs suomalaisdelegaatio saapui asuntoon.

Kun vieraat ilmoittivat tulevansa puoli tuntia etuajassa, Sysiö lähetettiin pihalle esittelemään hetkeksi hämmentyneelle delegaatiolle Parviaisen kodin lähikulmia.

Sitten upea koti oli valmis ottamaan vastaan ensimmäiset vieraansa.

Tähän Sysiön Pekingin-olohuoneeseen pitäisi mahtua kaksikymmentä ihmistä cocktail-tilaisuuteen, ja niin siihen juuri mahtuukin.

Joskus Sysiö tilaa pitopalvelun.

”Meillä Pekingissä on kiva tilanne, sillä täällä on suomalainen ravintola, josta saa cateringin. Ruuasta voi siis saada keskustelunaiheen.”

Toisinaan tilaisuudessa voi olla vain juomaa ja vähän sipsin tyylistä naposteltavaa. Sysiön juomakaapissa on muun muassa Koskenkorvaa ja Kyrön viskiä ja giniä.

Sysiöstä on mukava kertoa kiinalaisvieraille Kyrön tarinaa uutena suomalaistislaamona, joka viskinvalmistumista odotellessaan alkoi tehdä giniä. Ginistä tulikin vahingossa voittoisaa, maailman parasta.