Pohjois-Koreaa on toukokuun alkupuolelta lähtien vaivannut raju koronavirus­epidemia, mutta nyt sulkeutuneen diktatuurin johto väittää, että tilanne on saatu hallintaan.

Maailman terveysjärjestön (WHO) hätätilatoiminnan johtaja Michael Ryan on toista mieltä, kertoo uutistoimisto AFP.

”Me oletamme tilanteen menneen huonompaan suuntaan, ei parempaan”, Ryan sanoi toimittajille.

Samalla Ryan huomautti, että WHO:lla ei ole täyttä varmuutta tilanteesta, koska Pohjois-Korean hallinto on ylipäänsä antanut julkisuuteen hyvin vähän tietoa epidemian etenemisestä ja tartuntatapauksista.

”Tällä hetkellä emme pysty tekemään riittävää riskinarviointia maan tilanteesta. On hyvin, hyvin vaikeaa tarjota luotettavaa analyysiä maailmalle, kun emme pääse käsiksi tarvittavaan dataan.”

Pohjois-Korea ilmoitti ensimmäistä kertaa virallisesta koronavirus­epidemiasta maan sisällä 12. toukokuuta.

Valtio-omisteisen uutistoimiston KCNA:n mukaan maassa on tähän mennessä raportoitu yhteensä 3,8 miljoonaa ”kuumetapausta” huhtikuun lopusta lähtien. Maassa koronavirus­tapauksia on kutsuttu kuumetapauksiksi.

Todennäköistä on myös, että koronavirus­tapauksia on todellisuudessa paljon enemmän kuin on raportoitu. KCNA kertoo, että päivittäisiä tapauksia on tällä viikolla raportoitu enää 100 000, kun vielä toukokuun puolivälissä niitä oli enimmillään 390 000.

Pohjois-Korean mukaan yli 95 prosenttia sairastuneista on jo parantunut. Tietoa on epäilty, koska maa on kieltäytynyt ottamasta vastaan koronarokotteita ja sen terveydenhuolto on ylipäänsä heikoissa kantimissa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan moni pohjoiskorealainen vannoo perinteisten hoitojen nimeen. Näihin kuuluivat kurkun kurlaaminen suolavedellä, erilaiset teet kuten inkivääritee tai pajunlehdistä tehty tee ja asuintilojen tuulettaminen.

WHO:ssa koronavirus­pandemiaan erikoistunut Maria Van Kerkhove sanoi uutistoimistojen mukaan, että WHO:lla on vain hyvin rajallisesti tietoa taudista parantuneista Pohjois-Koreassa.