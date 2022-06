Neuvostoliitolta kesti vuosina 1939–1940 kaikkiaan 105 päivää ottaa haltuunsa yli kymmenen prosenttia Suomen alueesta. Sen jälkeen sota oli ohi.

Nyt on Venäjän hyökkäyksen 105. päivä. Yli 20 prosenttia Ukrainan alueesta on miehitetty, mutta rauhansopimus on vielä kaukana.

Vertailu talvisodan ja parhaillaan Ukrainassa käynnissä olevan sodan välillä on ollut suomalaisille ilmeinen. En toki tiedä, onko se sitä enää.

Venäjällä on toisin.

Talvisota alkoi 30. marraskuuta 1939 ja päättyi 13. maaliskuuta 1940.

” Venäläiset eivät yksinkertaisesti tiedä talvisodasta.

Perusasia, joka on todettava aivan ensin, on tämä: moni venäläinen ei tiedä talvisodasta yhtään mitään. Ilmaisu ”ei yhtään mitään” on syytä ottaa kirjaimellisesti. En tarkoita päivämääriä, tapahtumia tai nimiä, jotka liittyvät sotaan. Tarkoitan sitä, että venäläiset eivät yksinkertaisesti tiedä, että heidän maansa on joskus sotinut Suomea vastaan. Tämä voi olla Suomesta katsottuna yllättävää.

Suomen suurlähetystön toimeksiannosta syksyllä 2021 tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että 28 prosentilla venäläisistä ei ole mitään tietoa talvisodasta. 23 prosentilla on ”vähän tietoa”. Yhdessä nämä kaksi ryhmää muodostavat puolet venäläisestä yhteiskunnasta.

” ”Ihmettelen, millainen maa ja millainen kansakunta me olemme.”

Venäjän pohjoisosissa, kuten Pietarissa ja Karjalassa, tietämys on toki paljon korkeammalla tasolla, mutta täältäkin löytyy helposti tuhansia täysin tietämättömiä ihmisiä. Vuokrasin viime kesänä pakettiauton viemään tavaraa Viipurin piirikunnassa. En enää muista kuskin nimeä, mutta hän oli perheellinen, noin 30–35-vuotias kahden lapsen isä. Koko perhe oli muuttanut Pietariin Siperian Omskista yli viisi vuotta ennen yhteistä ajomatkaamme.

Kun Rajajoki oli jäänyt taa ja ajelimme hienojen mäntymetsien halki, pohdin ääneen, että luonto ympärillämme on selkeästi suomalaista. Kiinnitin huomiota siihen, että tämä alue oli kuulunut Suomelle vielä verrattain läheisessä menneisyydessä. Kuljettaja yllättyi.

”Ihanko totta?” hän sanoi. ”Sehän siis tarkoittaa, että Venäjä valloitti jotakin kuten sillä tapana on. Ihmettelen, millainen maa ja millainen kansakunta me olemme. Miksi sekaannumme koko ajan toisten asioihin? Eikö valtava maamme riitä meille?”

Sodan muistohautausmaa Sestroretskissa (Siestarjoki).

Hän tunsi Venäjänmaan valtavuuden omasta kokemuksestaan. Omsk on suorinta tietä yli 2 500 kilometrin päässä Pietarista. Ja tämä tavallinen venäläinen autokuski esitti yksinkertaisen kommenttinsa yli puoli vuotta ennen Ukrainan invaasion alkua.

Toden totta, neuvostoaikana viranomaiset yrittivät tosissaan pyyhkiä pois talvisodan muistot. Neuvostokansalaisille ne olivat ”kätkettyä historiaa”. Unohtaminen oli helppoa, koska pohjoisen taistelut jäivät pian seuraavien neljän vuoden valtavien kärsimysten ja ennen kuulumattomien voittojen varjoon Venäjän osallistuessa maailmanlaajuiseen taisteluun Hitleriä vastaan. Silti on yhä hämärän peitossa, miksi Neuvostoliiton johtajat päättivät häivyttää talvisodan näkymättömiin suuren isänmaallisen sodan muistelusta.

” ”Neuvostokansalaiset olivat täysin varmoja, että oli vain yksi sota ja yksi vihollinen.”

Andrei, 53, on ollut aiemminkin kommentaattorimme Suomen ja Venäjän välisistä suhteista. Nyt hän kiinnittää huomiota kiinnostavaan yksityiskohtaan: ”Jos käyt läpi sotamuistomerkkejä Karjalan kannaksella, huomaat, että suurimpaan osaan niistä on kaiverrettu vuodet 1941–1945. Se on historiallisesti väärin, koska jatkosota päättyi 1944. Muut tekstit ovat vielä kiinnostavampia. Niissä ylistetään neuvostosotilaiden taistelua ’fasisteja’ tai jopa ’saksalaisia fasisteja’ vastaan, mutta niistä ei löydy sanaakaan Suomesta tai suomalaisista. Ja kuitenkin tosiasiassa neuvostojoukkoja vastassa tällä alueella oli vain suomalaisia joukkoja. Neuvostokansalaiset olivat täysin varmoja, että oli olemassa vain yksi sota ja yksi vihollinen. Se sota käytiin vuosina 1941–1945, ja vastassa olivat saksalaiset. Useimmat venäläiset ajattelevat yhä samalla tavalla.”

Epävirallinen muistomerkki Mainilan pellolla. Tekstissä sanotaan: Tässä entisen Mainilan kylän paikalla kuultiin marraskuun 26. päivänä 1939 laukaukset, jotka johtivat Suomen ja Neuvostoliiton välisen, vuosien 1939-1940 sodan syttymiseen.

Venäläinen sotamuistomerkki jatkosodan etulinjassa lähellä Ollilaa.

Dubkin puistossa Sestroretskissä sijaitsevan bunkkerin seinällä oleva muistomerkki kunnostettiin vuonna 2010. Siinä sanotaan, että helmikuun 1. päivän 1943 yönä bunkkerin puolustajat torjuivat suomalaisen tiedusteluryhmän hyökkäyksen. Dubkin virallinen nettisivu käyttää heistä nimitystä ”suomalaiset fasistit”.

Andrei väittää, että ”erikois­suhtautuminen” Suomea kohtaan perustuu Nikita Hruštšovin ja Urho Kekkosen noudattamaan politiikkaan sekä heidän johdollaan rakennettuihin hyviin suhteisiin näiden kahden maan välillä.

” ”Suomi oli ilmeisesti meille ’paras ystävä’ ei-kommunististen valtioiden joukossa.”

”Ei ole mikään salaisuus, että Suomi oli niistä ajoista aina Neuvostoliiton loppumiseen saakka ollut meidän maamme luotettavin ja likeisin läntinen kumppanimaa. Suomi oli ilmeisesti meille ’paras ystävä’ ei-kommunististen valtioiden joukossa. Niinpä se kuvattiin tavallisille neuvostokansalaisille samanlaisin, myönteisin sävyin. Sen vuoksi heille ei haluttu muistuttaa, että suomalaiset olivat kerran meidän vihollisiamme. Kaiken lisäksi neuvostoarmeijan saavutukset talvisodan aikana olivat vähintäänkin kyseenalaiset. Monia ylpeydenaiheita ei ollut toisin kuin vuosien 1941–1945 taisteluissa natseja vastaan.”

Amatöörihistorioitsija Anton, 42, taas ojentaa ennen puheenvuoroaan minulle kaksi paksua teosta, jotka haisevat vanhoilta kirjoilta. Kannessa lukee Taistelut Suomessa. Kirjan sivuilta löytyy kymmenien sodassa olleiden neuvostosotilaiden muisteluita. Viipuri julistetaan neuvostokaupungiksi, on viimeistä edellisen kappaleen otsikko.

Taistelut Suomessa on kaksiosainen teos, joka julkaistiin vuonna 1941

”Tämä laaja kaksiosainen teos julkaistiin huhtikuussa 1941 suurena painoksena”, sanoo Anton, joka on perehtynyt juuri Suomen historiaan. ”Näiden kahden kirjan oli määrä nousta Neuvostoliiton voiton tunnukseksi”, Anton jatkaa, ”mutta niitä tuskin enää näkyi kaupoissa sen jälkeen, kun uusi sota oli alkanut. Enää ei ollut kyse talvisodasta. Näistä kirjoista on tullut bibliofiilisiä harvinaisuuksia samalla, kun Suomessa käyty sota lähes unohdettiin.”

Lyhyeksi jääneen ”Venäjän vapauden vuosien” ajanjakson eli 1990-luvun aikana ilmestyi uusia kirjoja, sekä käännöksiä että venäläisten tutkijoiden teoksia. Onneksi monet (mutta ei kaikki) KGB:n arkistot talvisodan ajalta avattiin. Nämä kirjat ja artikkelit kertoivat rehellisesti hyökkäyksestä, Mainilan välikohtauksesta, kaatuneiden lukumäärästä ja kaikesta muustakin. Ne perustuivat tosiasioihin eivätkä tunteisiin ja jättivät näin vain vähän epäilystä siitä, kuka oli syyllinen siihen sotaan.

Kuuluisa pietarilainen journalisti Kirill Nabutov teki vuonna 2002 dokumenttielokuvan nimeltä Talvisodan salaisuudet, joka näytettiin valtiollisella tv-kanavalla. Se oli todellinen paljastuselokuva, josta keskusteltiin laajasti ainakin Pietarissa. Elokuva tarjosi luultavasti ensimmäisen mahdollisuuden venäläisille nähdä kuvaruuduillaan oikeita Suomea vastaan käydyn sodan veteraaneja ja kuulla heidän kertomuksiaan.

”Elokuvani esittämistä televisiossa ei tänä päivänä voi kuvitellakaan”, Nabutov kommentoi 2010-luvun puolivälissä. Pian ”erikoisoperaation” alkamisen jälkeen hän painotti julkisuudessa vahvaa sodanvastaista näkemystään ja joutui lähtemään Venäjältä sen jälkeen.

” Kirjan nimi on: Suomen valloitukset eli kuinka lämmittää käärme ja joutua sen uhriksi.

Vuosien mittaan Venäjän johtajat ovat vähitellen herätelleet kansalaisissaan imperialistista mielialaa. Tai tarkemmin sanottuna niin on tehnyt vain se yksi ja ainoa Venäjän johtaja. Uusia kirjoja ja elokuvia on tullut julki.

Anton näyttää minulle toista kirjaa. Se on todella erikoinen, sitä voi hädin tuskin edes kutsua kirjaksi. Ohuessa kirjasessa on alle 50 sivua. Sen nimi on Suomen valloitukset eli kuinka lämmittää käärme ja joutua sen uhriksi. Kannessa on Viipurin linna, jonka ympärille on kietoutunut kobrakäärme. Sekä kirjan kirjoittajaksi että sen kansikuvan piirtäjäksi osoittautui muuan Anatoli Nabatov. Julkaisuvuosi oli 2005.

Kirjanen nimeltä Suomen valloitukset eli kuinka lämmittää käärme ja joutua sen uhriksi julkistettiin vuonna 2005.

”Suomalaiset olivat tukahduttaneet kaikki venäläisvaikutteet Karjalan kannaksella. Venäläisten syrjiminen pahentui kansanmurhaksi. Suomen lehdissä julkaistiin kehotuksia tappaa venäläiset”. Muun muassa näin kuvaillaan kirjan sisältöä. Tajuan, että koko kirjan kieli on yhtä rajua ja primitiivistä.

” ”Mainilan välikohtaus oli niin sekava tapahtuma, ettei kukaan voi varmuudella sanoa, kuka sinä päivänä oikein ampui ja ketä.”

Viime vuosina lähes jokainen venäläinen tv-kanava on kiinnittänyt jonkin verran huomiota talvisotaan tai jatkosotaan. Näiden ohjelmien esittäminen keskitetään yleensä marraskuun 30. päivälle.

Käsittely- ja näkökulmat eivät ole yhtä äärimmäisiä kuin edellä olevassa esimerkissä, mutta tämä perusajatus on laajalti suosittu: Neuvostoliitolla ei ollut muuta vaihtoehtoa vahvistaa Leningradin puolustusta. Suomalaiset olivat ehdottomasti väärässä hylätessään heille edulliset maanvaihdot ja Mainilan välikohtaus oli niin sekava tapahtuma, ettei kukaan voi varmuudella sanoa, kuka sinä päivänä oikein ampui ja ketä. Tällaiset tarinat näyttävät toimivan hyvin.

Tässä muutamia kommentteja aihetta käsittelevien filmien yhteydessä Youtubessa:

”Suomalaisten kannattaisi pystyttää muistomerkki Stalinille, koska hän ei jäänyt odottamaan käyttääkseen kaikkea hyökkäys- (mutta ei puolustus) aseistusta, joka oli koottu rajoille syksyllä 1939. Sen sijaan hän iski suomalaisten liittolaista Saksaa vastaan ja Saksa oli fasistivaltio, jonka tavoitteena oli miehittää meidän maamme.” (nimimerkki Venäläinen rauhanturvaaja, julkaistu 2021).

”Neuvostoliitto on saavuttanut kaikki tavoitteensa siinä sodassa. Kaatuneiden määrä oli paljon alhaisempi kuin mitä meille on kerrottu propagandassa, jonka tarkoituksena oli panetella Stalinia.” (Oleg Bratkov, julkaistu vuonna 2021).

” Ongelma ei ole menneisyys sinänsä.

On kuitenkin hyvin tärkeätä mainita, että monissa muissa kommenteissa kirjoittajat osoittavat kunnioitusta molempien puolten kaatuneille sotilaille ja ylistävät suomalaisia heidän vapautensa puolustamisesta.

Pietarin pohjoispuolelle äskettäin pystytetyt tai korjatut sotamuistomerkit eivät enää sisällä viittauksia ”saksalaisiin fasisteihin”. Sen sijaan niiden teksteissä viitataan suoraan suomalaisiin. Totuus on aina parempi kuin peittely, oli totuus sitten millainen tahansa.

Ongelma ei ole menneisyys sinänsä. Ongelma saattaa olla vain suhtautumisemme menneisyyteen. Etenkin siinä tapauksessa, että suhtautuminen on liian erilaista naapureiden kesken.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa Pietarista toimittaja Mihail ja Moskovasta kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen.