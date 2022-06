Miksi yhdessä Tiibetin kaupungissa tehdään niin paljon poltto­itsemurhia? Kirja muistuttaa, että Tiibetin sorto on hävinnyt vain otsikoista

Nyt tiibetiläisiä alistetaan myös eriarvoisuudella ja kielen tukahduttamisella.

Karmaiseva mutta kiinnostava lähtökohta tietokirjalle: palkittu toimittaja ja kirjailija Barbara Demick lähti selvittämään, miksi Kiinan pienessä tiibetiläis­kaupungissa Ngabassa on tehty niin paljon polttoitsemurhia.

Polttoitsemurha-aalto alkoi vuonna 2009, kun tiibetiläinen munkki sytytti itsensä tuleen Ngabassa ja huusi maanpaossa elävän dalai-laman paluuta.

Tähän mennessä noin 160 tiibetiläistä on kuollut polttoitsemurhassa tai yrittänyt sellaista. Heistä kolmannes on Ngaban seudulta.

Juuri suomennettu Tukahdutettu kaupunki etsii syitä ahdistuksen ja vastarinnan keskittymiseen monien asukkaiden, kuten munkkien, kauppiaiden ja maanpakolaisten elämäntarinoiden kautta.

Niistä kummallisin ja kiinnostavin on Ngaban viimeisen prinsessan Gönpon tarina. Hänen isänsä, alueen asioista päättänyt kuningas, menetti 1950-luvun lopulla lopullisesti valtansa, kun Kiinaa johtava kommunistinen puolue lujitti tälläkin seudulla otteensa.

Ngaba on osa Kiinan valtavan isoa tiibetiläisaluetta, vaikka se ei kuulukaan Kiinan karttoihin piirrettyyn Tiibetin autonomiseksi alueeseen.

Palatsissa syntyneen ja pikku tyttönä tulevaksi hallitsijaksi kasvatetun Gönpon elämä heitteli ympäri Kiinaa ja erilaisiin rooleihin. Hän pärjäsi hyvin evakkona koulussa, oli myöhemmin pakkotöissä Xinjiangin maaseudulla, mutta myös näytösluontoisesti Kiinan politiikassa.

Lopulta hän päätyi maanpakoon Intiaan ja dalai-laman läheiseksi avustajaksi. Dalai-lama on tiibetiläisten hengellinen johtaja ja myös entinen maallinen johtaja, jota Kiinan kommunistinen puolue inhoaa ja ilmeisesti myös pelkää.

Yarchen Garin luostarin munkit Sichuanin maakunnassa pitivät pyhää toimitusta vuonna 2016.

Yksilötarinoiden kautta avautuu, kuinka väkivaltaisesti Kiina kohteli tiibetiläisalueita vuosikymmenten ajan. Han-kiinalaisetkin kärsivät Kiinan johtajan Mao Zedongin aikaisissa mielivaltaisissa kampanjoissa, mutta Demickin mukaan tiibetiläiset vielä enemmän.

Tiibetiläisiä rangaistiin ja tapettiin helpommin, heidän elinkeinojaan tuhottiin perusteellisimmin ja heille rakkaita tiibetinbuddhalaisia luostareita hävitettiin ja munkkeja häväistiin.

Ngaban seudulla paikalliset myös välillä nousivat väkivaltaisesti kiinalaisten voimatoimia vastaan, ngabalaisille kohtalokkain seurauksin.

Kaikki tuo on jättänyt jälkeensä katkeruutta.

Uusi aika koitti vuonna 2008, kun Pekingin olympialaisten alla rohkaistuneiden Lhasan munkkien rauhanomainen mielenosoitus päättyi kaaokseen ja kuolonuhreihin. Mellakat levisivät myös Ngabaan, eikä kuolonuhreilta säästytty sielläkään.

Seuraavana vuonna alkoi polttoitsemurhien aika.

Kirja löytää lopulta aallolle monia syitä. Turhautuminen oli suurta, ja tiibetin­buddhalaisten munkkien on ”helpompi” haavoittaa itseään kuin käydä muiden kimppuun. Näin siitä huolimatta, että tällaiselle omaa elämää vahingoittavalle teolle ei Demickin mukaan löydy tiibetin­buddhalaisuudesta perinnettä eikä perusteita.

Polttoitsemurhat saivat paljon näkyvyyttä maailmalla, mikä ruokki ilmiötä. Ja kuten muuallakin maailmassa, itsemurhan malli houkutti seuraaviin itsemurhiin.

Kävi myös ilmi, että historian painolasti oli jopa henkilökohtainen: useat itsensäpolttajat polveutuivat vuosikymmeniä aiemmin Kiinaa vastaan nousseista sukulaisista.

Iso osa tiibetiläisistä arvostaa Kiinan alueelle tuomaa vaurautta, ja sen Demick myös mainitsee. Monen mielestä Kiinan vallan alla olisi helpompi olla, jos Kiina ei olisi niin vihainen ja pahasuinen dalai-lamaa kohtaa.

Suuresti kunnioitettu dalai-lama yhdistää keskenään riitaisia ja jopa maallistuneitakin tiibetiläisiä. Dalai-laman loukkaaminen otetaan henkilökohtaisena loukkauksena.

Toinenkin neuvo Demickilla Kiinalle on, jos se haluaa tiibetiläiset puolelleen. Ngabaan on tullut teitä, kauppoja ja uusia taloja. Kohonneesta elintasosta ei vain tahdo valua kovin paljon tiibetiläisille, kun han-kiinalaiset voittavat urakat ja työpaikat.

Vaurastuneetkaan tiibetiläiset eivät pääse matkustamaan, koska heidän on vaikea saada passeja.

Eriarvoisuus on siis näkyvää ja suututtavaa.

Barbara Demick on yhdysvaltalainen toimittaja, joka on kirjoittanut monta palkittua tietokirjaa.

Länsimaailma ei enää juuri muista ennen alati otsikoissa ollutta Tiibetiä. Nyt puhutaan Xinjiangista, jossa uiguurien kohtelu on vielä julmempaa kuin tiibetiläisten kohtelu.

Polttoitsemurhillakaan ei enää pääse uutisiin, ja ne ovat vähentyneet. Vastarinta on kaikkiaan hiljennyt, kun Kiina on kiristänyt valvontaansa niin Tiibetissä kuin muuallakin alueellaan.

Tiibetin kulttuurin tukahduttaminen on kuitenkin vahvistunut, sillä esimerkiksi omalla kielellä tapahtuvaa opetusta on vähennetty. Samoin on käynyt mongolille Sisä-Mongoliassa.

Kiina on omaksunut viime vuosina uuden politiikan, joka pyrkii sulauttamaan vähemmistöjä tehokkaammin valtakulttuurin.

Barbara Demick: Tukahdutettu kaupunki - Elämää, kuolemaa ja vastarintaa Tiibetissä. Suomentanut Terhi Kuusisto. Atena, 2022.