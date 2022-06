Unkarin pääministeri Viktor Orbán sai EU:n vetämään Moskovan patriarkan Kirillin pois pakotelistalta, ja se oli avoin tuenilmaus Venäjälle.

Berliini

Unkarin pääministeri Viktor Órban on tunnettu häiriköinnistään EU:ssa, mutta kuluneella viikolla hän teki omassa sarjassaankin tempun, joka herätti poikkeuksellisen kovasanaista arvostelua.

Viikon tapahtumien perusteella Unkari istuu jopa syvemmällä Venäjän taskussa kuin on luultu.

Maanantain huippukokouksessa Unkari oli ensin neuvotellut itselleen vapauden jatkaa öljyntuontia Venäjältä, vaikka muut EU-maat sitä rajoittavat.

Öljyntuonnin vähentämisen lisäksi EU oli valmistellut myös henkilöpakotteita Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirille. Yksi siihen kuuluvista oli Venäjän sodan ja sotajoukot siunannut Moskovan patriarkka Kirill.

Öljystä sopimisen jälkeen Unkari ilmoitti yllättäen, että se ei hyväksykään sanktiopakettia, jos Kirilliä ei poisteta pakotelistalta.

Putinin läheinen liittolainen, Moskovan patriarkka Kirill on siunannut Venäjän sotatoimet.

Muut EU-maat taipuivat Unkarin painostukseen, ja Kirill välttyi pakotteilta. Se oli EU:n näkökulmasta pienempi paha kuin öljysanktioiden kaatuminen olisi ollut.

Venäläinen öljy on konkreettisesti Unkaria hyödyttävä asia, jonka tuonnin jatkamista Órban voi perustella käytännön syillä. Öljypoikkeusluvan vaatiminen on siis vain normaalia moraalittomuutta Unkarilta.

Sen sijaan patriarkan poisveto pakotelistalta on täysin aineeton asia, joka ei hyödytä Unkaria itseään mitenkään. Se on vain palvelus Venäjälle.

Órban perusteli vaatimustaan unkarilaisille tärkeällä ”pyhällä ja luovuttamattomalla uskonnonvapaudella”, mikä on tyhjä argumentti. Laaja kansainvälinen teologiryhmä julisti Kirillin maaliskuussa harhaoppiseksi. Kirillin puolustaminen ei kerro uskonnollisesta vakaumuksesta vaan tuesta Putinille.

Pakotteiden tehtävä on köyhdyttää Venäjän sotakassaa, ja siinä EU jossain määrin onnistui, kun se sopi vähentävänsä öljyntuontia. Kompromissin hinnaksi tullut sivujuonne sen sijaan on poliittisesti karmaiseva, ja se herätti puhdasta raivoa joissakin poliitikoissa.

”Häpeä! Jonain päivänä paljastuu kompromaatti, jolla Venäjä saa sinut mukautumaan tahtoonsa”, twiittasi konservatiiviryhmän EPP:n ulkopoliittinen edustaja, saksalainen Michael Gahler.

Kompromaatti oli Neuvostoliitossa henkilön haavoittuvaksi tekevä vahingollinen piirre tai asia, jota voitiin käyttää luottamuksen varmistamiseen ja kiristämiseen.

Saksan Marshall-säätiön asiantuntija, unkarilainen politiikan tutkija Daniel Hegedüs piti torstaina jopa todennäköisenä, että Órban on saanut puhelun Moskovasta kesken EU:n huippukokouksen. Mikä muu selittäisi sen, että Órban uhkasi vesittää jo kerran sovitun pakotekompromissin vain Venäjän intressin takia – Órbanille itselleen poliittisesti tuhoisalla tavalla.

Seurauksitta Unkarin käytös ei nimittäin jää.

Unkarin vajotessa alemmas EU:ssa lisääntyvät vaatimukset muuttaa unionin päätöksentekotapoja. Europarlamentin varapuheenjohtaja, saksalainen Katarina Barley sanoi torstaina, että Unkarin äänioikeus voitaisiin viedä väliaikaisesti EU-päätöksenteosta.

Muut EU-maat eivät voisi erottaa yhtä jäsentä vastoin sen tahtoa. Vallan vieminen jäsenmaalta on äärimmäinen keino. Mutta myös Unkarin toiminta on äärimmäistä.

Sanktion käyttöönotto vaatisi yksimielisyyden muilta jäsenmailta. Tähän asti Puola on taannut tuellaan Unkarille vapauden mellastaa. Sodan kuluessa Puola on asettunut vahvasti Ukrainan tueksi, ja sen erikoissuhde Unkariin on katkennut.

Órbanille on hyötyä pitää Unkari EU:ssa niin kauan kuin kuin maa saa EU-tukia oligarkkiensa hyväksi. Myös Unkarin erityissuhde Venäjän ja Kiinan kanssa perustuu siihen, että se on EU:n jäsen ja toimii niiden vaikutuskanavana EU:ssa.

Raha-automaatti saattaa kuitenkin horjua. Huhtikuussa EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti EU:n käynnistävän mekanismin, jolla Unkarin EU-rahat voidaan jäädyttää. Se on poliittisesti historiallinen virstanpylväs, jonka myötä Unkarin tila EU:ssa on totisesti kaventumassa.

Unkarin nurkkaan ajamisessa hidasteena on tähän asti ollut vahva talouskytkös, joka muun muassa Saksalla on Unkarin kanssa.

Tällä viikolla, samaan aikaan, kun saksalaiset poliitikot raivosivat Unkarin käytöksestä EU:ssa, saksalainen autojätti BMW muurasi uuden autotehtaan peruskiven Unkarin toiseksi suurimmassa kaupungissa Debrecenissä.

Unkarin eristämisessä on siis edelleen vaikeutensa. Mutta Venäjä on opettanut EU:lle, että taloudellisesti vaikeita, poliittisesti tärkeitä päätöksiä voi kyllä tehdä.

