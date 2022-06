Ilmakehässä on nyt enemmän hiilidioksidia kuin koskaan vähintään neljään miljoonaan vuoteen, tutkijat kertovat.

Ilmastoa lämmittävän hiilidioksidin määrä nousi toukokuussa korkeammalle kuin koskaan ennen ihmiskunnan historian aikana, kertoo Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtameren­tutkimus­organisaatio National Oceanic and Atmospheric Administration. Asiasta uutisoi The New York Times.

Maapallon keskilämpötila on nyt noin 1,1 celsiusastetta korkeampi kuin esiteollisena aikana, tutkijat kertovat. Esiteollisella ajalla viitataan aikaan ennen 1850-lukua, jolloin ilmastoa lämmittävien fossiilisten polttoaineiden käyttö ei ollut vielä laajamittaisesti alkanut.

Hiilidioksidin määrän kasvaessa ilmakehässä planeetta lämpenee jatkuvasti. Tämän seurauksena miljoonat ihmiset ympäri maailmaa joutuvat kärsimään yhä yleistyvistä sään ääri-ilmiöistä, joita ovat esimerkiksi lisääntyneet rankkasateet, myrskyt ja tulvat, äärimmäinen kuumuus ja kuivuus sekä pahenevat metsäpalot. Ne voivat puolestaan lisätä nälänhätää, konflikteja ja muuttoliikkeitä.

Yhä kasvavat hiilidioksidipitoisuudet todistavat, ettei maiden edistyminen kohti Pariisissa vuonna 2015 asetettua tavoitetta rajoittaa globaali lämpötilannousu 1,5 celsiusasteeseen ole ollut toivotunlaista. 1,5 astetta on raja, jonka ylittyessä ilmastonmuutoksen katastrofaalisten vaikutusten todennäköisyyden on laskettu kasvavan merkittävästi.

Pariisin sopimuksen 1,5 celsiusasteen tavoitteen saavuttamiseksi päästöjen ilmastoneutraalius tulisi saavuttaa vuoteen 2050 mennessä.

IPCC:n aiemmin keväällä ilmestyneen ilmastoraportin mukaan päästöt tulisi saada laskusuuntaan välittömästi.

Lue lisää: Elämän edellytykset maapallolla heikkenevät odotettua nopeammin, toteaa ilmastoraportti – ”Aiheuttaa suoria ongelmia meidän huoltovarmuudelle”

Lue lisää: Ilmastoraportin mukaan keinot ilmaston­muutoksen hillintään ovat olemassa, ja nyt niitä täytyisi käyttää – YK:n pääsihteerin mukaan olemme radalla kohti ilmastokatastrofia