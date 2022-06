Kongressiedustaja Chris Jacobs on kertonut Buffalon joukkoampumisen vaikuttaneen häneen syvästi. Jacobs on itse kotoisin Buffalosta.

Yhdysvalloissa republikaanipuolueen kongressiedustaja Chris Jacobs on luopunut vaalikampanjastaan sen jälkeen, kun hän ilmoitti kannattavansa aselakien tiukennuksia. Asiasta kertovat muun muassa Reuters ja The New York Times.

Ensimmäisen kauden edustaja Jacobs on kotoisin Buffalosta, jossa ampuja tappoi kymmenen ihmistä toukokuussa. Sittemmin Jacobs on kertonut kannattavansa rynnäkköaseiden kieltoa koko liittovaltiossa ja muita kiristyksiä aselakeihin.

Republikaaneissa Jacobsin kannanotot on nähty takinkääntönä. Republikaanit ovat perinteisesti kannattaneet vapaata asepolitiikkaa ja estäneet siihen puuttumisen Yhdysvaltain senaatissa.

Uudelleenvalinnastaan kisannut Jacobs kertoi luopuvansa ehdokkuudestaan välttääkseen puolueensa sisäisen poliittisen taistelun.

Buffalon joukkoampumisen jälkeen Jacobs sanoi paikallismedialle, että tapahtunut vaikutti häneen ”syvästi”.

”En voi hyvällä omatunnolla vain istua ja sanoa, että en yrittänyt tehdä mitään”, hän sanoi The New York Timesin mukaan.

Poliitikon täyskäännös aiheutti välittömän reaktion. Lehden mukaan ase-etujärjestöt alkoivat levittää hänen puhelinnumeroaan ja paikalliset puoluejohtajat vetäytyivät pois hänen tukijoukoistaan. Myös entisen presidentin poika, Donald Trump Jr. hyökkäsi Jacobsia vastaan Twitterissä.

”Jacobs antautui jo aseiden riistäjille, joiden ehdotukset eivät tee yhtikäs mitään perheidemme ja lastemme suojelemiseksi rikollisilta ja murhaajilta.”

”Viimeinen asia, jota tarvitsemme, on äärimmäisen kielteinen, puolitotuuksien täyttämä mediahyökkäys, jota rahoitetaan eturyhmien miljoonilla dollareilla”, Jacobs sanoi toimittajille perjantaina ennen lopettamisilmoitustaan.

Kaksi vuotta sitten edustajainhuoneeseen valittu Jacobs sai itse ensimmäiseen kampanjaansa rahoitusta vaikutusvaltaiselta aselobbausjärjestöltä NRA:lta.

Tänä vuonna Jacobs kisasi alueellaan republikaaniehdokkaan paikasta, johon valitaan poliitikko elokuussa. Myöhemmin marraskuussa valitut ehdokkaat kisaavat välivaaleissa, joissa valitaan koko edustajainhuoneen edustajat.

Republikaanit pyrkivät saamaan takaisin enemmistön edustajainhuoneesta, jossa voimasuhteet ovat nyt demokraattien puolella. Tavallisesti presidentin puolue menettää paikkoja välivaaleissa.

Edustajainhuone äänestää ensi viikolla uudesta lakiesityksestä, jossa aseen ostamisen ikäraja nostettaisiin 18 vuodesta 21:een. Esityksen ei kuitenkaan odoteta menestyvän senaatissa, jossa demokraateilla on vain hiuksenhieno enemmistö.