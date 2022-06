Syy uuteen odottamattomaan koronavirusaaltoon on viranomaisten mukaan omikronmuunnoksen BA.5-alavariantin leviäminen.

Koronavirustartuntojen ja koronavirustautia seuranneiden kuolemien määrä on jyrkässä nousussa Portugalissa, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja brittilehti The Guardian.

Syy uuteen odottamattomaan koronavirusaaltoon on viranomaisten mukaan omikronmuunnoksen BA.5-alavariantin leviäminen.

The Guardianin mukaan Portugalista tulevat huolestuttavat tiedot uuden alavariantin nopeasta leviämisestä ovat nostaneet eurooppalaisissa pääkaupungeissa jälleen esille kysymyksen uusien koronarajoitusten tarpeellisuudesta.

Huolestuttavana on pidetty sitäkin, että uusi aalto on lähtenyt leviämään kesällä, jolloin epidemian on toivottu ennemminkin hiipuvan. Uutta koronavirus­aaltoa on odotettu Suomessakin ensi syksylle.

Portugalissa on todettu viimeisen viikon aikana 2 888 uutta koronavirustapausta miljoonaa asukasta kohden, ja Reutersin mukaan maassa todetaan tällä hetkellä maailman toiseksi eniten uusia tapauksia.

Uusien todettujen tapausten määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta epidemian tilasta monissakaan maissa, koska testauskäytännöt vaihtelevat maittain ja osassa maista on jo luovuttu muiden kuin riskiryhmäläisten testaamisesta.

Tartuntatapausten lisäksi Portugalissa nousussa on myös koronakuolleisuus. Keskiviikkona maassa todettiin 47 uutta koronatautiin kuollutta, mikä on korkein lukema maassa helmikuun puolivälin jälkeen.

Portugalin terveysministeriön tuoreessa raportissa sanotaan, että kuolleisuus on tällä hetkellä korkeampaa kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Tällä hetkellä maassa odotetaan, että sairaalahoidossa olevien määrä pysyy korkealla ainakin kesäkuun loppuun saakka.