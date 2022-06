Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau sanoo, että Ukrainan pitäisi pystyä ratkaisemaan sen rakenteissa olevat ongelmat.

Ukrainan presidentillä Volodymyr Zelenskyillä oli viime sunnuntaina yllättävä ilmoitus: presidentti kertoi erottaneensa Koillis-Ukrainassa sijaitsevan Harkovan turvallisuuspäällikön.

Harkova on ollut viime viikkoina yksi Ukrainan sodan keskeisistä paikoista, joissa on käyty tiukkoja taisteluita Ukrainan ja Venäjän joukkojen välillä.

Zelenskyin perustelut erottamiselle olivat kovat. Hänen mukaansa päällikkö ei ollut Venäjän hyökkäyksen jälkeen työskennellyt kaupungin puolustuksen eteen vaan ajatellut itseään.

”Mitkä olivat motiivit? Viranomaiset selvittävät sen”, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi ei syyttänyt päällikköä julkisesti suoraan Venäjän kanssa vehkeilystä, mutta tällä hetkellä Ukrainassa käydään tiukkaa keskustelua maanpetturuudesta ja Venäjän kanssa yhteistyöhön ryhtyneistä ukrainalaisista.

Valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova on ilmoittanut, että auki on satoja tapauksia, joissa ukrainalaisia syytetään maanpetturuudesta ja Venäjän kanssa tehdystä yhteistyöstä. Wall Street Journalin mukaan maanpetturuusepäilyksiä olisi yli 900, yhteistyöstä epäiltyjä lähes 800.

Nopeasti Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainassa säädettiin uusi laki, jonka nojalla voidaan tuomita yhteistyöstä vihollisjoukkojen kanssa. Yhteistyöstä voi saada yli kymmenen vuoden vankeustuomion, maanpetturuudesta elinikäisen.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova (vas.) tapasi Saksan ulkoministerin Annalena Baerbockin 10. toukokuuta Butšassa.

Kun Ukraina on saanut Venäjän kertaalleen valtaamia alueita takaisin haltuunsa, on samoilla alueilla alettu etsiä Venäjän puolelle kääntyneitä.

Wall Street Journalin lisäksi muun muassa Washington Post ja The Guardian ovat kirjoittaneet, miten Venäjän hallussa olleilla alueilla käydään hyvin epämiellyttäviä keskusteluita: Ketkä ovat ”myyneet naapurinsa” ja jakaneet Venäjän joukoille arvokkaita tietoja?

Venäläisille on saatettu antaa esimerkiksi tietoa kaupungissa asuvista tärkeistä sotilaista, heidän perheistään tai kaupungissa asuvista rikkaista ihmisistä, joiden omaisuuden venäläisjoukot ovat voineet varastaa, Harkovan alueen syyttäjä Oleksandr Filtšakov sanoi The Guardianille.

The Guardianin jutussa kerrotaan Harkovan lähellä sijaitsevan Kupjanskin kaupungin pormestarista, joka päätti sodan alussa luovuttaa kaupunkinsa venäläisille ilman taistelua – omien sanojensa mukaan ”välttääkseen kuolemia”.

Wall Street Journal puolestaan kertoo ukrainalaismiehestä, jonka Venäjän joukot nimittivät Kiovan lähellä sijaitsevassa Dymerin kaupungissa uudeksi pormestariksi sodan alkuvaiheessa. Hän alkoi nimityksensä jälkeen syöttää kaupungin asukkaille Venäjän propagandaa.

Molempia syytetään nyt Venäjän joukkojen kanssa yhteistyön tekemisestä. Heidän kaltaisensa tapaukset ovat kuitenkin äärimmäisiä esimerkkejä, ja suurinta osaa väitetyistä yhteistöistä on paljon vaikeampi todistaa.

Isoja kysymyksiä on paljon: Missä menee yhteistyön raja? Ovatko sellaiseen syyllistyneet esimerkiksi kaikki vallattujen alueiden opettajat, jotka ovat jatkaneet opettamista uuden, venäläismielisen, opetussuunnitelman nimissä? Miten kovia tuomioita todella tavallisille siviileille pitäisi jakaa? Miten vakavia vahinkoja mikäkin yhteistyö on aiheuttanut? Miten vähäiset todisteet riittävät yhteistyösyytteisiin?

Venäjä uskoi täysimittaisen hyökkäyksen aloittaessaan, että niin sanottuun yhteistyöhön ryhtyviä olisi paljon enemmän.

Oletuksena oli, että keskeinen hallinto luovuttaisi ja ukrainalaisilla ei olisi tarpeeksi tahtoa puolustaa maataan.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau sanoo, että Venäjän luottamus perustui todennäköisesti Ukrainan sisältä saatuun väärään tietoon.

”On tärkeä muistaa, että Ukrainassa on yhä paljon korruptiota. Venäjä on maksanut korkeillekin Ukrainan hallinnossa työskennelleille henkilöille. On hyvin mahdollista, että he ovat välittäneet Moskovaan tietoa siitä, että Ukraina antautuisi hetkessä, kun Venäjä hyökkää. He ovat kertoneet Venäjälle, mitä Venäjä on halunnut kuulla, ja Venäjällä on uskottu siihen”, Nizhnikau sanoo.

Nizhnikau sanoo, että ennen sotaa moni Ukrainassa oli tyytymätön Zelenskyiin, nykyiseen hallintoon ja petettyihin lupauksiin. Erityisesti Itä- ja Etelä-Ukrainassa monet myös äänestivät edellisissä vaaleissa Zelenskyin puoluetta vastaan, ja protesti kanavoitui Venäjä-myönteiseen puolueeseen.

”He ajattelivat, että tämä tuo rauhan, mutta se toikin sodan.”

Nizhnikaun mukaan Venäjän hyökkäys muutti tilanteen täysin Ukrainassa. Ukrainan kansakunnasta tuli yhtenäisesti Venäjän-vastaisia.

”Ihmisillä on yhteinen ymmärrys siitä, että isoin ongelma on Venäjä, ei Kiova.”

Mikä siis on ajanut joitakin ukrainalaisia yhteistyöhön Venäjän kanssa tai jopa maanpetturuuteen?

Nizhnikaun mukaan keskeisin selitys on raha. Samalla tavalla kuin jo ennen täysimittaista hyökkäystä Venäjä oli onnistunut lahjomaan Ukrainan kansallisessa hallinnossa olevia ihmisiä, sama toimii alueellisella tasolla.

Muitakin syitä on. Ihmiset ovat alkuvaiheessa voineet ajatella säilyttävänsä edes jonkinlaisen turvallisuuden antautumalla. Samoin alkuvaiheessa on voitu ajatella Venäjän olevan niin tehokas, että on parempi saman tien kääntyä ”voittajan” puolelle. Ja toki ukrainalaisten joukossa on edelleen myös joitain Venäjä-mielisiä.

Nizhnikau kuitenkin huomauttaa, että puheet sadoista epäillyistä maanpettureista ja yhteistyötä tehneistä henkilöistä ovat ennen kaikkea Ukrainan omaa propagandaa. Hän uskoo, että vain murto-osa näistä väitetyistä tapauksista etenee lopulta käsiteltäväksi. Syyt voivat olla osassa tapauksessa vähäisiä.

”Ukrainan turvallisuuspalvelulla on tarve osoittaa tehokkuutena ja uskollisuutensa keskushallinnolle, ja se onnistuu esimerkiksi tällä tavalla.”

Nizhnikau syytää myös Zelenskyiä samanlaisesta populismista tapauksessa, jossa Harkovan turvallisuuspäällikkö erotettiin.

”Tämä on esimerkki siitä, että Zelenskyi taistelee oireita vastaan, muttei mene ongelman ytimeen.”

Ongelman ydin on Nizhnikaun mukaan järjestelmässä. Esimerkiksi Ukrainan turvallisuuspalvelu on ”huonosti toimiva ja korruptoitunut”, eikä siihen ole puututtu mitenkään, Nizhnikau sanoo. Se pitäisi uudistaa kokonaan, mutta sota-aikana ei haluta keskittyä tällaisiin asioihin ja luoda maan sisäisiä jakolinjoja.

Suurin osa taisteluista käydään tällä hetkellä Donbasissa. Kuva Soledarista 4. heinäkuuta.

Jossain vaiheessa sota päättyy, tavalla tai toisella. Jos Ukrainalla on silloin mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä, odotettavissa on tuomioita maanpettureille ja Venäjän kanssa yhteistyötä tehneille – tai näin voisi olettaa.

Tässäkin Nizhnikau muistuttaa pessimistisesti, että Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan alkamisen jälkeen vuonna 2014 lopulta suurin osa korruptiosta ja Venäjä-yhteyksistä syytetyistä valta-asemassa olleista henkilöistä onnistui pääsemään pälkähästä esimerkiksi rahalla.

Mutta onko nykypäivän – tai varsinkaan tulevaisuuden – Ukraina samanlainen? Todennäköisesti ei, Nizhnikau sanoo. Jos Zelenskyi on maan presidentti vielä sodan päättyessä, hänellä on todennäköisesti paljon paremmat lähtökohdat muutosten tekemiseen kuin hänen edeltäjällään Petro Porošenkolla oli vuonna 2014.

Tulevaisuudesta puhuttaessa Nizhnikau näkee kuitenkin kaksi suurta uhkakuvaa.

”Ensinnäkin Zelenskyin tyyli on populistinen, enkä usko, että se sopii hyvin jälleenrakentamiseen. Toiseksi ukrainalaiset ovat kansakuntana olleet taipuvaisia suosimaan populistisia päättäjiä. He haluavat erittäin yksinkertaisia ja nopeita ratkaisuja, eivät syvällisiä selvityksiä. Tästä syntyy kierre, jossa populistiset päättäjät vastaavat populistisiin vaatimuksiin. Se voi johtaa yhdestä katastrofista toiseen.”