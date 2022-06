Tiananmenin muistopäivän aikaan kaikki panssarivaunuista muistuttava on pannassa, niin myös jäätelökakku suklaisella rullalla.

Austin Li Liaqi on Kiinan tunnetuimpia julkkiksia. Kuva vuodelta 2020.

Peking

Kiinan yhden tunnetuimman julkkiksen Austin Li Jiaqin verkkomyyntipalvelu Taobaossa pyörinyt suora lähetys pimeni kesken kaiken perjantai-iltana Kiinassa.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun ohjelmassa oli näytetty panssarivaunun muotoista kakkua. Niinpä Kiinan-tuntijat eivät ota uskoakseen, kun Li väittää somepäivityksissään, että ohjelmaan tuli tekninen virhe.

Kakun huomasivat monet kiinalaisen ja länsimaisen sosiaalisen median päivittäjät.

Lauantaina oli Tiananmenin verilöylyn vuosipäivä, ja panssarivaunu on sen ikoninen symboli. Kiinan armeija lopetti Tiananmenin aukion mielenosoitukset verisesti, ja ajasta on jäänyt elämään kuva, jossa yksi mies asettuu seisomaan kauppakassi kädessään panssarivaunun eteen.

Kaikenlaiset panssarivaunu-kuvat joutuvatkin kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa nopeasti sensuroiduiksi Tiananmenin muistopäivän lähestyessä.

Lin lähetyksen panssarivaunu oli rakennettu pienikokoisen jäätelökakun näköisestä rungosta ja tykinputki saattoi olla suklaarulla. Telaketjujen paikalla oli keksejä.

Ei ole varmaa, tiesikö Li Jiaqi panssivaunun merkitystä ja herkkyyttä Kiinassa – eli oliko lähetyksen kakkuviritelmä vahinko tai kenties jonkun taustahahmon järjestämä temppu.

Li on syntynyt vuonna 1992, ja kiinalaisesta nuoremmasta polvesta ilmeisesti vain pieni osa tietää vuoden 1989 verilöylyn tapahtumista. Niin hyvin Kiinan propagandakoneisto on onnistunut keskustelun aiheesta maassaan hiljentämään.

Kun yhdysvaltalainen toimittaja Louisa Lim kirjoitti vuonna 2014 ilmestynyttä Tiananmenin verilöylyn muistoja käsittelevää kirjaansa, hän näytti sadalle kiinalaiselle yliopisto-opiskelijalle ikonista kuvaa ”tankkimiehestä”. Vain 15 opiskelijaa sadasta tunnisti kuvan.

Li Jiaqin ohjelman pätkäisy sai monet kiinalaiset nuoret etsimään viikonloppuna tietoa ulkomaisesta internetistä Tiananmenin tapahtumista vuonna 1989, kertoo toimittaja Wing Kuang Twitter-tililleen sunnuntaiaamuna kirjaamassaan ketjussa. Tapahtumat tuntuivat olevan monelle yllätys, eikä moni ottanut ulkomaista tietoa uskoakseen.

Kiinasta on estetty pääsy isoon osaan ulkomaisista internet-sivuista, mutta käytännössä halukkaat pääsevät niille ostamalla käyttöoikeuden niin kutsuttuun vpn-yhteyteen. Tutkimusten mukaan kuitenkin vain hyvin pieni osa kiinalaisista käyttää tätä luvatonta keinoa.

Austin Li Jiaqi on Kiinan uuden ajan tähtiä. Hänellä on maansa suositun suoramyyntilähetys verkossa, joilla on valtavasti katsojia Kiinassa.

Kuvaavaa on, että viime syksynä kiinalaisnetin suurimpana markkinapäivänä hän keräsi peräti 250 miljoonaa katsomiskertaa 12 tunnin maratonlähetykselleen. Hän myi tuolloin nettikauppa Taobaon kautta käsittämättömiä määriä tavaraa, yhteensä sadoilla miljoonilla euroilla.

Li oli aiemmin kosmetiikkaliikkeessä myyjänä, ja aluksi hän myikin netissä enimmäkseen huulipunaa, josta hän sai lempinimen Huulipunakuningas.