Sotilasasiantuntija Edward Luttwak näkee, että ainoa tie ulos Ukrainan sodasta on laillisten kansanäänestysten järjestäminen Luhanskissa ja Donetskissa.

Sotilasasiantuntija Edward Luttwakin mukaan Saksa olisi voinut estää Venäjän aloittaman hyökkäyssodan Ukrainassa. Luttwak jakoi näkemyksensä saksalaislehti Die Weltille antamassaan haastattelussa.

”Saksa aiheutti tämän sodan. Saksalaisten asenne teki tästä sodasta mahdollisen. Joten tämä on jälleen merkittävä strateginen epäonnistuminen Saksalle”, hän sanoi Die Weltille.

Edward Luttwak on yhdysvaltalainen sotilasasiantuntija ja kirjailija, joka tunnetaan suurstrategiaa, geoekonomiaa, sotahistoriaa ja kansainvälisiä suhteita käsittelevistä teoksistaan. Hän on opiskellut talous- ja yhteiskuntatieteisiin keskittyneessä London School of Economicsissa sekä Johns Hopkinsin yliopistossa.

Edward Luttwak vuonna 2013.

Luttwakin näkemyksen mukaan Saksa olisi voinut estää sodan 23. maaliskuuta, mikäli se olisi ottanut jyrkemmin kantaa Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeeseen ja asetoimituksiin. Luttwak sanoi myös, että Saksan hallinnon viesti ennen sotaa oli ”vihreää valoa Putinille”.

”Liittokansleri Olaf Scholzin strategia oli tuolloin väärä. Jos hän olisi silloin sanonut, että mikäli Venäjä hyökkää Ukrainaan, Nord Stream 2 -hanke pysäytetään, Saksa toimittaa aseita Ukrainaan ja että Saksa sallisi Viron viedä tykistöä Ukrainaan, Putin ei olisi mitä todennäköisimmin hyökännyt.”

Luttwak perustelee näkemystään sillä, että Saksalla on keskeinen merkitys Venäjälle sen maailmanpoliittisen aseman vuoksi, ja siksi Saksan hanakammat toimet sodan alussa olisivat voineet estää sodan syttymisen.

”Saksa on Venäjälle keskeisen tärkeä, koska sillä on tietty asema maailmassa. Kutsutaan tätä asemaa nimellä X. Ja sitten Saksalla on asema Venäjällä, joka on kolminkertainen X, X potenssiin kolme. Jos Saksan hallitus olisi sanonut, että jos te hyökkäätte Ukrainaan, vaikka edes yhdeksän millimetrin Parabellum-pistoolilla, me pysäytämme Nord Stream 2:n ja paljon muuta, venäläiset eivät olisi hyökänneet.”

Luttwak otti haastattelussa kantaa myös keinoihin, joilla Venäjän aloittama hyökkäyssota saataisiin päätökseen.

Hän uskoo, että ainoa tapa lopettaa sota on, että venäläiset hyväksyisivät laillisten kansanäänestysten järjestämisen Donbasissa, jonka Donetskin ja Luhanskin alueet muodostavat.

”Tästä sodasta on vain yksi tie ulos: venäläisten on hyväksyttävä Donetskissa ja Luhanskissa lailliset kansanäänestykset. Ei sellaiset, jotka he [venäläiset] järjestävät ja toteuttavat itse, vaan sellaiset, joissa on mukana tuhansia tarkkailijoita.”

Luttwak uskoo, että näin Putin voisi sanoa kansalleen saavuttaneensa jotain Venäjän hyväksi, eikä Ukraina voisi kieltäytyä demokraattisesta lähestymistavasta ratkaista pitkään jatkuneen konfliktin.

”Ukraina ei voi torjua tällaista demokraattista lähestymistapaa, se ei voi kieltäytyä antamasta ihmisille mahdollisuutta valita. Se on mielestäni ainoa keino lopettaa tämä konflikti. Tämä on ollut mielipiteeni sodan ensimmäisistä päivistä lähtien. On harhakuvitelmaa, että Venäjän voi voittaa, ei voi. Se, mitä voidaan tehdä, on antaa Putinille pieni voitto.”