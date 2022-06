WHO: Maailmalla on todettu 780 varmistettua apinarokko­tapausta maissa, joissa tautia ei yleensä esiinny

Suomen ensimmäinen apinarokkotartunta varmistui helatorstaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa apinarokkotapauksia on todettu toukokuun alkupuolelta lähtien.

Maailmalla on todettu 780 laboratoriossa varmennettua apinarokkotapausta maissa, jotka sijaitsevat kaukana taudin kotoperäisiltä alueilta. Asiasta kertoneen Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan näitä maita on vajaa 30.

WHO uskoo, että tartunnan saaneiden lukumäärä on luultavasti suurempi.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa apinarokkotapauksia on todettu toukokuun alkupuolelta lähtien.

Suomen ensimmäinen apinarokkotartunta varmistui helatorstaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), ja keskiviikkona Husissa todettiin toinen todennäköinen tartunta. Molemmissa tapauksissa tartunnan saanut oli matkustanut Euroopassa.