Ajatushautomo ISW arvioi, että hyökkäyksen keskittyessä Severodonetskiin Venäjän eteneminen vielä tärkeämpään Slovjanskiin ei edisty merkittävästi.

Taistelut Itä-Ukrainan Luhanskissa sijaitsevasta Severodonetskin kaupungista ovat jatkuneet viikonvaihteessa ja maanantaina.

Sunnuntaina Ukrainan viranomaiset kertoivat Ukrainan joukkojen saaneen hallintaansa noin puolet kaupungista, mutta maanantaina Venäjän kerrottiin taas saaneen vahvemman aseman.

”Puolustajamme onnistuivat vastahyökkäyksessä hetken ajan ja vapauttivat lähes puolet kaupungista. Nyt meidän tilanteemme on kuitenkin taas hieman heikentynyt ”, Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai sanoi Ukrainan valtiollisella televisiokanavalla maanantaina Reutersin mukaan.

Myöhemmin Haidai kertoi The Guardianin mukaan myös, että pommitusten määrä Severodontetskissa ja viereisessä Lysytšanskissa ”kasvoi kymmenkertaiseksi”.

AFP:n haastattelema paikallinen siviili Lysytšanskissa kertoi Venäjän ohjusiskujen tehneen elämästä kaupungissa ”painajaismaista”.

Severodonetsk on AFP:n mukaan Luhanskin suurin kaupunki, joka ei ole Venäjän hallussa.

Venäjän tavoitteena on ollut Donetskin ja Luhanskin maakuntien valloittaminen kokonaan.

Voitto Severodonetskista ei kuitenkaan välttämättä edistäisi Venäjän alkuperäistä tavoitetta eli etenemistä kohti Kramatorskia ja Slovjanskia. Ne valloitettuaan Venäjä voisi julistautua Donbasin voittajaksi.

Kuvernööri Haidain mukaan Luhanskissa on nyt monia kaupunkeja, joiden tilannetta on verrattavissa pommituksista pahoin kärsineeseen Mariupoliin.

Savu nousi Severodonetskissa Venäjän ja Ukrainan joukkojen taisteluiden jatkuessa 30. toukokuuta.

Severodonetskista on käyty kiivaita taisteluja jo viikkojen ajan. Ennen viikonvaihdetta Venäjän oli kerrottu hallinneen valtaosaa kaupungista, noin 70–80 prosenttia.

Aiheesta raportoineet uutistoimistot AFP ja Reuters sekä brittilehti The Guardian eivät ole pystyneet varmistamaan Haidain väitteitä hallintamääristä itsenäisesti.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on myös raportoinut Ukrainan tehneen paikallisia mutta onnistuneita vastahyökkäyksiä Severodonetksissa.

ISW kirjoittaa uusimmassa raportissaan, että ukrainalaiset ovat onnistuneet saamaan haltuunsa suuria osia Severodonetskista ja työntämään venäläisjoukot kaupungin eteläosiin.

Donetskissa, jossa myös Slovjansk sijaitsee, Ukrainan armeija ei ole CNN:n mukaan raportoinut menettäneensä alueita. Ukraina on kuitenkin kertonut Venäjän joukkojen jatkaneen hyökkäystään lähellä Svjatohirskiä. Svjatohirsk sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Slovjanskista.

ISW ja Britannian puolustusministeriö raportoivat niin ikään Venäjän joukkojen pyrkivän edelleen kohti Slovjanskia. Tavoitteena on Ukrainan joukkojen piirittäminen.

Yhdysvaltalainen ISW arvioi kuitenkin, ettei Venäjän eteneminen etene lähiaikoina merkittävästi, koska hyökkäys keskittyy tällä hetkellä edelleen Severodonetskiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailulla Lysytšanskin kaupungissa 5. kesäkuuta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kerrottiin sunnuntaina tavanneen sotilaita Lysytšanskin kaupungissa.

”Te kaikki ansaitsette voittoa – se on kaikkein tärkeintä. Mutta ette hinnalla millä hyvänsä”, Zelenskyi sanoi sotilaille The Guardianin mukaan.

Lysytšanskin lisäksi Zelenskyi kävi presidentinkanslian mukaan myös Bahmutin kaupungissa Donetskin alueella. Aiemmin sunnuntaina Zelenskyin kerrottiin vierailleen Zaporižžjan kaupungissa Etelä-Ukrainassa, niin ikään lähellä rintamalinjaa.