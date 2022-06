Vladyslava Pugatš, 19, Konstantinovkan kaupungista matkusti kummitäti Zoiia Tyslenkon, 61, kanssa. Pugatš: ”Kaupunki on Ukrainan joukkojen hallussa. Viikko sitten vesi, kaasu ja sähkö katkesivat. Ihmiset tekevät ruokaa avotulella ulkona. Kun hain polttopuita, näin, kun ohjus räjähti ja tuli valtava pilvi. Räjähdyksiä on koko ajan. Meillä on iso perhe, kymmenen lasta. Isosisko pakeni jo aiemmin Romaniaan, muita sisaruksia on eri puolilla Ukrainaa.”