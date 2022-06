Hallitseva konservatiivipuolue äänestää Boris Johnsonin luottamuksesta kahdeksalta illalla Suomen aikaa.

Britannian konservatiivipuolue äänestää pääministeri Boris Johnsonin luottamuksesta tänään maanantaina. Asiasta raportoivat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Konservatiivipuolueen alahuoneen kansanedustajien on määrä äänestää pääministerin asemasta tänään illalla.

Äänestys järjestetään, koska ainakin 15 prosenttia eli vähintään 54 yhteensä 359:stä konservatiivien kansanedustajasta on ilmaissut sille tukensa.

Epäluottamusäänestyksen taustalla ovat juhlat, joihin pääministerin syytetään osallistuneen maan ollessa tiukassa koronasulussa.

Äänestyksestä ilmoitti maanantaina aamupäivällä konservatiivien rivikansanedustajien komitean puheenjohtaja Graham Brady. Brady ilmoitti, että tarvittava 15 prosentin määrä konservatiivien kansanedustajia on vaatinut luottamusäänestystä.

”Sääntöjen mukaisesti asiasta järjestetään äänestys kello 18 ja 20 välillä tänään maanantaina 6. kesäkuuta – – tarkemmat tiedot kerrotaan myöhemmin”, Brady kirjoitti puolueen edustajille Reutersin mukaan.

Suomen aikaa äänestys järjestetään kello 20 ja 22 välillä.

Bradyn viestin mukaan äänet tullaan laskemaan heti äänestyksen jälkeen. Tarkempi tiedotusaika äänestyksen tuloksesta kerrotaan myöhemmin.

Ilmoituksen jälkeen pääministerin kanslia totesi lausunnossaan AFP:n mukaan, että äänestys on tilaisuus ”lopettaa kuukausien spekulointi” ja antaa hallitukselle tilaisuuden ”piirtää päätepisteen ja jatkaa eteenpäin”.

Äänestyksen varmistuttua moni ministeri ja kansanedustaja on ilmoittanut kantansa julkisesti. Esimerkiksi Britannian ulkoministeri Liz Truss ilmoitti tukevansa pääministeriä.

”Hän [Johnson] on hoitanut koronavirusepidemiasta palautumisen ja Ukrainan tukemisen Venäjän hyökkäyksen alla. Hän on pyytänyt anteeksi virheitään. Meidän on nyt keskityttävä talouskasvuun”, Truss kirjoitti Reutersin mukaan.

Trussia on Reutersin mukaan pidetty mahdollisena Johnsonin korvaajana.

Oikaisu 6.6. kello 11.12: Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että äänestys oli Suomen aikaa kello 16 ja 18 välillä. Todellisuudessa se on kello 20 ja 22 välillä.