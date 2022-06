Britannian konservatiivipuolueen kansanedustajat äänestävät maanantaina pääministeri Boris Johnsonin luottamuksesta. Tulos selviää noin kello 23 Suomen aikaa. Johnson vetosi konservatiivien edustajiin äänestyksen alla.

Lontoo

Britannian konservatiivipuolueen kansanedustajat alkoivat äänestää maanantai-iltana johtajansa eli pääministeri Boris Johnsonin nauttimasta luottamuksesta. Pelissä on Johnsonin poliittinen tulevaisuus.

Äänestys käynnistyi kello 20 Suomen aikaa ja kestää parisen tuntia.

Tulos on määrä julkistaa noin kello 23 Suomen aikaa. HS näyttää lähetyksen suorana.

Johnsonin suosio on romahtanut alkuvuonna niin sanotun koronajuhlaskandaalin takia. Osa konservatiiveista kokee, että Johnsonista on tullut puolueelle painolasti.

Pääministeri vetosi maanantaina puolueensa kansanedustajiin jatkonsa puolesta.

”Hyvä kollega, tänään meillä on tilaisuus lopettaa viikkoja kestänyt mediaspekulaatio ja ruveta viemään tätä maata eteenpäin nyt heti ja yhtenäisenä puolueena”, hän aloitti kaksisivuisen kirjeensä.

Kirje on julkistettu muun muassa viestipalvelu Twitterissä.

Kirjeessään Johnson listaa hallituksensa saavutuksia, kuten ripeästi edenneet koronavirusrokotukset sekä Ukrainalle annetun tuen. Hän lupasi myös keventää verotusta.

Johnson myös tapasi rivikansanedustajiaan juuri ennen ratkaisevaa äänestystä.

”Meidän ei pidä tanssia median pillin mukaan. Älkäämme myöskään tuottako vastustajillemme sitä tyydytystä, että käännymme itseämme vastaan”, Johnson sanoi kansanedustajilleen viestintäosastonsa mukaan.

Luottamusäänestykseen ryhdytään, koska tarpeeksi moni konservatiivipuolueen parlamentaarikko niin vaatii.

Kyse on nimenomaan Johnsonin asemasta puolueen johdossa. Käytännössä pelissä on samalla Johnsonin pääministeriys.

Kapinallisten ”kirjeitä” eli luottamusäänestysvaatimuksia on kerännyt konservatiivipuolueen rivikansanedustajien niin sanotun 1922-komitean puheenjohtaja Graham Brady.

Brady ilmoitti maanantaiaamuna, että äänestyskynnys eli 15 prosenttia konservatiivipuolueen parlamenttiryhmästä on täyttynyt. Konservatiiveilla on 359 kansanedustajaa, joten kapinallisia on täytynyt olla vähintään 54. Brady ei paljastanut tarkkaa lukumäärää.

Brady ilmoittaa maanantai-iltana myös äänestyksen tuloksen.

Tähän asti on pidetty todennäköisenä, että Johnson selviää luottamusäänestyksestä ja jatkaa niin puolueensa johdossa kuin pääministerinäkin. Johnsonin selviytymiseen uskoivat maanantaina myös vedonlyöntiyhtiöt.

Tunnelma on kuitenkin kiristynyt.

Potkut tulee, jos Johnsonin hylkää äänestyksessä yli puolet omista kansanedustajista. Läpäistäkseen testin hän tarvitsee taakseen 180 ääntä. Äänestys pidetään suljettuna eli salaisena niin, että kannat eivät ole julkiset.

Uutistoimisto Reutersin maanantaisten laskujen mukaan tukensa Johnsonille on etukäteen julkisesti ilmoittanut ainakin 145 kansanedustajaa.

Jos Johnson läpäisee äänestyksen, ei häntä saa haastaa vuoteen. Tämä merkitsisi Johnsonille hengähdystaukoa.

Mahdollista on tosin sekin, että rivikansanedustajien komitea muuttaa omia sääntöjään ja järjestää uuden äänestyksen jo aiemmin.

Mutta jos Johnsonin voitto on hyvin niukka, heikentää se hänen poliittista asemaansa niin konservatiivipuolueen sisällä kuin maan johdossakin.

Luottamusäänestystä vaativien parlamentaarikkojen määrä täyttyi todennäköisesti jo viime viikolla. Brady ilmoitti asiasta kuitenkin vasta maanantaina, koska kuningattaren platinajuhlaviikkoa ei haluttu pilata.

Edellinen pääministeri Theresa May selvisi omiensa luottamusäänestykseen joulukuussa 2018. Hän kuitenkin ilmoitti vapaaehtoisesta erostaan jo keväällä 2019.

Mayn seuraajaäänestyksen voitti puolestaan Johnson, joka vei konservatiivipuolueen suureen vaalivoittoon joulukuussa 2019.

Vaikka konservatiiveilla on yhä iso enemmistö parlamentin alahuoneessa, on kannatus huvennut.

Mielipidemittausten mukaan työväenpuolue on jo suositumpi kuin konservatiivit. Labourin Keir Starmer hakkaa Johnsonin kun kysytään, kumpi sopisi paremmin pääministeriksi.

Konservatiivipuoluetta lähellä olevan The Daily Telegraph -lehden teettämän tuoreen mielipidemittauksen mukaan vain 19 prosentilla äänestäjistä on myönteinen käsitys Johnsonista. Kielteisestä häneen suhtautuu 63 prosenttia.

Konservatiivipuolueen maanantaina julkistetussa pikamittauksessa ilmeni, että jäsenistön enemmistö panisi Johnsonin vaihtoon.

Seuraavat parlamenttivaalit pidetään viimeistään keväällä 2024.

Johnsonin seuraajaspekulaatioissa konservatiivien kannalta olennaista on ollut se, kuka kykenisi viemään puolueen uuteen vaalivoittoon. Selkeää seuraajakandidaattia ei ole.

Aiemmin Johnsonin manttelinperijänä pidetty valtiovarainministeri Rishi Sunak on kärsinyt perheensä vero­statukseen liittyvistä kohuista. Sunak on myös saanut sakot koronamääräysten rikkomisesta ihan niin kuin Johnsonkin.

Ladbrokes-vedonlyöntiyhtiön mukaan kärkinimiä Johnsonin seuraajaksi konservatiivipuolueen johdossa ovat terveysvaliokunnan puheenjohtaja Jeremy Hunt, apulaiskauppaministeri Penny Mordaunt, ulkoministeri Liz Truss, ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Tom Tugendhat, Sunak sekä puolustusministeri Ben Wallace.

Hunt twiittasi maanantaina, että konservatiiveja uhkaa vaalitappio, koska äänestäjät eivät enää luota puolueeseen. Siksi hän aikoo äänestää maanantaina ”muutoksen puolesta” eli Johnsonia vastaan.