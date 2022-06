Ruotsin hallituskriisin keskiössä on oikeusministeri Morgan Johanssoniin kohdistunut epäluottamus. Muutamien asiantuntijoiden mukaan Johansson voi erota ennen tiistaista äänestystä.

Ruotsissa äänestetään tiistaina oikeusministeri Morgan Johanssonin luottamuksesta. Äänestyksen takana ovat ruotsidemokraatit ja epäluottamusaloitetta tukevat maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja liberaalit.

Johansson voi kuitenkin Svenska Dagbladetin haastattelemien politiikan tutkijoiden mukaan poistua pestistään jo ennen äänestystä. Poistuminen voi tapahtua joko omaehtoisen eroamisen kautta tai pääministeri Magdalena Anderssonin tekemän erottamisen avulla.

Epäluottamuskysymyksestä tuli myös Ruotsin hallituksen kohtalonkysymys, kun Andersson varoitti torstaina eroavansa, jos epäluottamuslause saa tarvittavan kannatuksen.

Hän kuitenkin perui Aftonbladetin mukaan sanomisiaan sunnuntaina pidetyssä väittelytilaisuudessa sen jälkeen, kun kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch ehdotti vaihtokauppaa: jos Johansson lähtee, kristillisdemokraatit aikoo tukea hallitusta.

Tutkija Marja Lemnen mukaan todennäköisyys sille, että Johansson poistuu hallituksesta ennen äänestystä on 50–50. Tutkija Stig-Björn Ljunggren puolestaan pitää todennäköisenä, että oikeusministeri saa lähteä, jotta pääministerin ja täten koko hallituksen ei tarvitsisi erota.

Kyse voi Ljunggrenin mukaan olla myös Anderssonin aloittamasta uhkapelistä. Anderssonin itsensä mukaan vaakakupissa on hallituksen toimintakyky aikana, jolloin Euroopassa on käynnissä sota ja Ruotsi on hakemassa Naton jäseneksi.

Lemne puolestaan sanoi olleensa yllättynyt Anderssonin päätöksestä sitoa hallituksen kohtalo yksittäisen ministerin nauttimaan luottamukseen. Perinteisesti epäluottamuksen kohteeksi joutunut ministeri on Lemnen mukaan eronnut itse.

Syy epäluottamusaloitteeseen on maata ravistellut jengiväkivalta ja tyytymättömyys Johanssonin toimintaan tilanteen parantamiseksi.

Epäluottamuslauseen saamiseksi läpi sitä tukevien puolueiden pitää saada 175 edustajan tuki. Neljältä puolueelta puuttuu tästä määrästä yksi edustaja, joten katseet ovat kääntyneet muun muassa yleisradioyhtiö SVT:n mukaan sitoutumattomaan edustajaan Amineh Kakabavehiin.

Kurditaustainen Kakabaveh on vaatinut hallitusta olemaan tekemättä myönnytyksiä Turkille Nato-hakemuksen tiimoilta. Hän ilmoitti SVT:lle tapaavansa sosiaalidemokraattisen puolueen edustajia maanantaina asian takia.

”Pallo on nyt heidän kenttäpuoliskollaan”, Kakabaveh sanoi.